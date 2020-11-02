https://ria.ru/20201102/lysina-1582728849.html
Невеста пожаловалась в полицию на скрывшего лысину жениха
Невеста пожаловалась в полицию на скрывшего лысину жениха
Жительница индийского штата Махараштра подала заявление в полицию через несколько дней после женитьбы, узнав о лысине у супруга, сообщил портал Times of India. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T21:02
2020-11-02T21:02
2020-11-02T21:02
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Жительница индийского штата Махараштра подала заявление в полицию через несколько дней после женитьбы, узнав о лысине у супруга, сообщил портал Times of India. В прошлом месяце 27-летняя она вышла замуж за 29-летнего мужчину. После свадьбы женщина обнаружила, что супруг с помощью парика скрывал от нее и ее родных лысину. Женщина подала заявление в полицию и обвинила супруга в обмане. По ее словам, родители мужа не увидели проблемы в поступке сына. Полицейские возбудили против супруга женщины несколько дел.
https://ria.ru/20200924/izmena-1577720335.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махараштра, индия, в мире