https://ria.ru/20201102/lysina-1582728849.html

Невеста пожаловалась в полицию на скрывшего лысину жениха

Невеста пожаловалась в полицию на скрывшего лысину жениха

Жительница индийского штата Махараштра подала заявление в полицию через несколько дней после женитьбы, узнав о лысине у супруга, сообщил портал Times of India. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T21:02

2020-11-02T21:02

2020-11-02T21:02

махараштра

индия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/148804/95/1488049519_0:293:5616:3452_1400x0_80_0_0_916100cdf1711f5f46812f211412748f.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Жительница индийского штата Махараштра подала заявление в полицию через несколько дней после женитьбы, узнав о лысине у супруга, сообщил портал Times of India. В прошлом месяце 27-летняя она вышла замуж за 29-летнего мужчину. После свадьбы женщина обнаружила, что супруг с помощью парика скрывал от нее и ее родных лысину. Женщина подала заявление в полицию и обвинила супруга в обмане. По ее словам, родители мужа не увидели проблемы в поступке сына. Полицейские возбудили против супруга женщины несколько дел.

https://ria.ru/20200924/izmena-1577720335.html

махараштра

индия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

махараштра, индия, в мире