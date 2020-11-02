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Невеста пожаловалась в полицию на скрывшего лысину жениха
Невеста пожаловалась в полицию на скрывшего лысину жениха
Жительница индийского штата Махараштра подала заявление в полицию через несколько дней после женитьбы, узнав о лысине у супруга, сообщил портал Times of India. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T21:02
2020-11-02T21:02
махараштра
индия
в мире
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Жительница индийского штата Махараштра подала заявление в полицию через несколько дней после женитьбы, узнав о лысине у супруга, сообщил портал Times of India. В прошлом месяце 27-летняя она вышла замуж за 29-летнего мужчину. После свадьбы женщина обнаружила, что супруг с помощью парика скрывал от нее и ее родных лысину. Женщина подала заявление в полицию и обвинила супруга в обмане. По ее словам, родители мужа не увидели проблемы в поступке сына. Полицейские возбудили против супруга женщины несколько дел.
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махараштра
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махараштра, индия, в мире

Невеста пожаловалась в полицию на скрывшего лысину жениха

21:02 02.11.2020
 
© Fotolia / KurhanВозрастное облысение
Возрастное облысение - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Fotolia / Kurhan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Жительница индийского штата Махараштра подала заявление в полицию через несколько дней после женитьбы, узнав о лысине у супруга, сообщил портал Times of India.
В прошлом месяце 27-летняя она вышла замуж за 29-летнего мужчину. После свадьбы женщина обнаружила, что супруг с помощью парика скрывал от нее и ее родных лысину.
Женщина подала заявление в полицию и обвинила супруга в обмане. По ее словам, родители мужа не увидели проблемы в поступке сына.
Полицейские возбудили против супруга женщины несколько дел.
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