https://ria.ru/20201102/limarenko-1582321297.html

Валерий Лимаренко: Сахалин может стать лидером в "зеленой" энергетике

Валерий Лимаренко: Сахалин может стать лидером в "зеленой" энергетике

Сахалинская область может стать лидером среди регионов России по развитию "зеленой" энергетики и снижению углеродного следа, уверен глава региона Валерий... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T10:00

2020-11-02T10:00

2020-11-02T14:23

валерий лимаренко

сахалинская область

интервью

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Сахалинская область может стать лидером среди регионов России по развитию "зеленой" энергетики и снижению углеродного следа, уверен глава региона Валерий Лимаренко. В интервью РИА Новости он рассказал, почему природный газ и водород – топливо будущего, как проведенная в регионе реформа системы здравоохранения помогла сдержать распространение коронавирусной инфекции и как власти Сахалина планируют развивать туризм в одном из самых красивых мест на планете. Беседовала Светлана Задера. — Валерий Игоревич, какова сейчас ситуация с коронавирусом в Сахалинской области?— Давайте я начну вот с чего. Понятно, что эта болезнь существует во всем мире, поэтому мы и говорим о пандемии. Но разные страны и регионы по-разному реагируют на этот вызов. Я считаю, что это зависит от уровня развития медицины. Мы за год до пандемии провели реформу здравоохранения. В чем она заключалась? У нас была острая нехватка специалистов. Мы их привлекли. При том что у нас население всего 500 тысяч человек, к нам приехало 300 врачей, и этот процесс продолжается. Но уже сейчас мы полностью укомплектованы врачами, это во-первых. Во-вторых, мы закупили оборудование. По уровню обеспеченности компьютерными томографами мы выглядим лучше, чем любой регион Российской Федерации. В Сахалинской области 20 центров КТ-диагностики ковидных пневмоний, а на всю Москву, например, всего 48 таких центров. За время пандемии мы сделали более 40 тысяч исследований на КТ. У нас развернуты лаборатории, которые занимаются диагностикой. Тестирование на коронавирус прошли более 300 тысяч человек.В России стартовал проект "Бережливая поликлиника", так вот, мы сделали наше первичное звено бережливым. До конца года во всех районах Сахалинской области поликлиники будут доступными. Это есть в KPI у всех главных врачей и у министра здравоохранения. Вопрос доступности определяется не административно, а населением. У нас есть "серебряные" волонтеры, которые контролируют работу первичного звена. Если они присваивают звание доступной поликлиники, значит, она таковой и является. В области уже две трети поликлиник — доступные. Я предупредил всех руководителей, если чья-то поликлиника не станет доступной до конца года, мы будем принимать административные решения и менять руководство.Мы сумели организовать телемедицину, провели во все первичные медицинские звенья широкополосный интернет и внедрили технологию цифровизации. Вся документация ведется в медицинской информационной системе. Снимки, которые сделаны на КТ, МРТ, рентгене и прочем, поступают в единую базу данных и прикрепляются цифровым способом к личной карте каждого пациента. Все это может увидеть специалист, работающий удаленным способом в любом медицинском учреждении. За девять месяцев этого года проведено 6,5 тысячи телемедицинских консультаций.Продолжаем заниматься диспансеризацией. В прошлом году ее прошли 220 тысяч человек, в этом планируем осмотреть 260 тысяч, несмотря на пандемию. Одно время пожилым людям нельзя было ходить в больницы, чтобы случайно там не заразиться. Для того чтобы обследовать эту категорию пациентов, открыли специализированный диагностический центр. В нем не пересекаются потоки пациентов – больные со здоровыми, соблюдается социальное дистанцирование и другие санитарно-эпидемиологические меры. Сейчас, когда этот механизм заработал, поставлена задача сделать так, чтобы все люди старше 65 лет проходили диспансеризацию. Это принципиальный момент, потому что у нас было беспокойство, что люди в возрасте не попадут к врачу. Аналогичный центр мы сделаем в центральной части Сахалина, в Тымовском районе, а раньше там уже открыли первичное сосудистое отделение.Я побывал во многих клиниках за рубежом. Такие же клиники, как сделали мы для ветеранов 65+, можно видеть в Германии, в Корее или в Японии. Что касается международных методик, нам здесь нужно еще работать. Это зона нашего развития. Мы сейчас как раз занимаемся тем, чтобы повышать квалификацию специалистов по различным профилям. Вот в таком состоянии мы подошли к пандемии, поэтому у нас девять месяцев вообще не было летальных исходов. Первого человека потеряли буквально пару недель назад. Ему было 69 лет, и он не обращался к врачам, пока ему не стало совсем плохо. Его не смогли спасти. Второго – на прошлой неделе. — Каковы в регионе сейчас основные показатели – коэффициент распространения инфекции и свободный коечный фонд?— Коэффициент распространения у нас — 1,1. Сегодня это, наверное, средний показатель в России. Понятно, что все закончится тем, что люди должны переболеть коронавирусом или вакцинироваться. Наша задача сделать все, чтобы человек перенес заболевание в легкой форме. Это пока удается. Согласно последним данным, у нас болеет порядка 2,3 тысячи человек, в госпиталях – более 500 человек, около 250-300 мест – резерв. У нас есть возможность размещать больных, и она будет всегда, потому что есть широкие возможности для этих целей. Медикаменты, средства защиты — все это в необходимом количестве есть. Девять человек болеют тяжело, но у них стабильное состояние. Очень нужно, чтобы люди обращались сразу. Каждый человек должен проследить за тем, чтобы он не запускал свое заболевание.В то же время мы думаем о вакцинации. Сейчас выбираются регионы, которые могут быть пилотными для проведения активной вакцинации. Мы считаем, что наиболее подходим для этого.— Почему?— Во-первых, мы островной регион. У нас есть медицинское оборудование для проведения исследований, цифровая система учета населения. В базах есть данные по всем, кто раньше болел и сейчас болеет. Мы будем стараться как можно больше людей вакцинировать. В первую очередь медицинских работников, учителей, военных, членов их семей. Также мы должны в первую очередь прививать людей в группе риска: старше 60 лет.— Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на совещании с главами регионов ДФО обсуждал необходимые меры по защите от коронавируса вахтовиков. Планируете вводить на Сахалине дополнительные меры или уже существующих достаточно?— Я считаю, что тех мер, которые были введены, вполне достаточно. К нам можно въехать только по цифровому пропуску. Рекомендации по наличию медицинского заключения по ковиду сохраняются для всех.— Вы говорили про необходимость повышения квалификации для медиков. С каким учебным учреждением ведете переговоры?— Мы сейчас работаем с Тихоокеанским государственным медицинским университетом во Владивостоке, это основной наш партнер. А так мы работали с разными медицинскими структурами. Все виды высокотехнологичной помощи, которые мы запланировали, — по офтальмологии, сердечно-сосудистой хирургии, урологии — до конца года должны быть внедрены. Данный показатель введен в KPI министра здравоохранения Сахалинской области. Я не сомневаюсь, что эта задача будет выполнена.— Как коронавирус повлияет на работу горнолыжного курорта "Горный воздух"?— Будем рассчитывать, что никак. Смотрите, у нас же ограничений на открытые площади нет, есть только на закрытые. Сейчас в закрытом помещении может находиться до 50 человек в масках. То же самое по транспорту. Кататься на лыжах можно спокойно. В декабре горки начнут работать.— Вы раньше говорили, что хотели бы, чтобы Северный морской путь шел до Сахалина, тогда в порту Корсаков можно было бы создать крупный логистический хаб, где будут пересекаться морские, железнодорожные и воздушные транспортные потоки. Как планируете развивать порт и будете ли обсуждать возможность продления Севморпути с Трутневым или с главой Минвостокразвития Александром Козловым?— Так или иначе, мы находимся на Северном морском пути. Конечно, возникает вопрос обработки грузов. Мы твердо знаем, что будем углублять Корсаковский порт и делать безопасную бухту за счет строительства гидросооружений. Все транзитные корабли, включая североморские, будут здесь останавливаться, загружать транзитные грузы и идти дальше.Эта инфраструктура, конечно, вытащит всю экономику Сахалина, потому что для того, чтобы развивать перерабатывающее производство, нужен большой транспортный коридор. Вся экономика испокон веков развивалась на больших транспортных коридорах.Но тут же есть еще один очень важный фактор – это топливо, которым можно заправляться. Пройдет время и достаточно скоро транспортные предприятия откажутся от так называемого грязного топлива: мазута, дизеля и так далее. Все начнут заправляться чем-то чистым, например, СПГ. Мы готовы уже сегодня предложить бункеровку кораблей на рейде. Дальше это может быть заправка водородом. Это наиболее перспективное топливо, которое не имеет углеродного следа. И мы собираемся производить водород из газа, ведем переговоры. Хотим создать водородный кластер. Это энергетика будущего. А что такое будущее? Будущее уже через десять лет.— Уже есть инвесторы, которые заинтересованы в водородном кластере? Это российские или зарубежные компании?— Мы ведем переговоры с несколькими инвесторами, которые сегодня уже поставляют водород в страны Азиатско-Тихоокеанского региона — в Японию, Корею. Так, японцы уже копят водород для того, чтобы можно было ездить на автомобилях. Китайская автомобильная промышленность сейчас уже предлагает автомобиль на водороде. Это не экзотика. Это завтрашний день, будете ездить на электричестве, на водороде. Но мы считаем, что вполне возможно, что на газе, на газомоторном двигателе.Мы ведем переговоры с французской компанией EDF, Росатомом. Это энергия будущего, "зеленая" энергетика. Так или иначе, в этом направлении пойдет развитие. Пока это может быть не очень выгодно, но наступит день, когда нельзя будет использовать грязные виды топлива, тогда это будет востребовано. К этому нужно заранее готовиться. Нужно учить студентов, чтобы они были готовы, как специалисты. Нужно создавать научный центр.— Сахалинская область планирует проводить эксперимент по снижению парниковых выбросов в атмосферу. Что будете делать для этого?— Мы будем заниматься сокращением углеродного следа. Мы собираемся за пять лет перевести на газомоторное топливо или электричество половину транспорта. Мы предложили стать пилотным регионом, где действуют условия Парижского соглашения по климату. Что нужно делать? Провести инвентаризацию всех выбросов, наметить программы действий для уменьшения углеродного следа. Делать мониторинг, систему верификации.Самое главное, что появится новая культура и новые знания. Мы будем в своем университете выпускать специалистов для этого направления.Рано или поздно к нему подключатся и другие регионы. В будущем все цивилизованные страны мира, включая Россию, будут жить в этой культуре. Но мы имеем шанс быть первыми, а значит, быть более конкурентоспособными.— Вы говорили о подготовке специалистов. На Сахалине запущена программа двух дипломов, чтобы студенты оставались в регионе. Достаточно ли будет выпускников, чтобы заполнить все кадровые потребности в регионе?— Вопрос образования — это вопрос качества жизни. У сахалинцев и курильчан должна быть возможность дать своим детям хорошее образование, чтобы потом устроиться на высокотехнологичное производство, участвовать в реализации инвестиционных проектов, получать достойную зарплату и оставаться здесь жить. Поэтому мы приняли решение заключить договоры с лучшими вузами страны, чтобы, обучаясь в нашем университете, они получили еще второй диплом. Мы начали сотрудничать с МГУ, с РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, с Высшей школой экономики, с МФТИ им. Баумана, с Санкт-Петербургским архитектурно-градостроительным университетом и так далее. Мы планируем расширение приема студентов на будущий год, а также строительство нового главного корпуса и студенческого городка.— В рамках программы двух дипломов планируется сотрудничество только с российскими вузами или с зарубежными тоже?— Планируется и с зарубежными. В частности, одна из программ связана с изучением русского как иностранного языка.— Планировалось возобновление паромного сообщения Корсаков — Вакканай в 2020 году, но из-за коронавируса этого не случилось. Какой сейчас статус у проекта? Обсуждается ли восстановление паромного сообщения в 2021 году?— Вы знаете, оно, как только будет экономическая потребность, восстановится. Сейчас пока этого нет в связи с пандемией. Авиация сегодня закрывает эту проблему. В будущем, я считаю, паромное сообщение — это очень правильно и нормально.— Вы говорили, что ставите задачу попасть в топ-10 национального рейтинга состояния инвестиционного климата АСИ. За счет чего планируете этого добиться и в какие сроки?— Эту задачу я поставил для членов правительства, для команды. Также я поставил ее себе в KPI. Это высокая планка, которую мы должны достичь. Мы должны добиться лучших показателей в стране. Мы сможем это сделать, я не сомневаюсь. Но наши коллеги могут за это время сделать еще рывок вперед и улучшить показатели в два раза, например. И в этой ситуации мы будем не десятые, а одиннадцатые или двенадцатые. Может быть такое? Может, конечно. Но мы же это делаем для того, чтобы предложить инвесторам наиболее благоприятные условия, чтобы мы могли достойно конкурировать с другими регионами.— Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до конца года актуализировать и утвердить новые программы газификации регионов Дальневосточного федерального округа. Как идет разработка программы на Сахалине? Вы заявляли о планах газифицировать весь регион за пять лет, эти планы в силе?— Сахалинская область – газодобывающий регион, и парадокс в том, что газификация здесь была на низком уровне. Мы начали потихоньку решать вопрос, подошли к 40%, через пять лет должны достичь 100%. Пятилетнюю программу газификации с главой "Газпрома" Алексеем Миллером мы подписали на Дальневосточном энергетическом форуме. В документе прописаны конкретные объекты, сроки, ответственность. Я ему очень благодарен, потому что к Сахалину он относится очень внимательно и рассматривает наш регион, как место развития для "Газпрома" с точки зрения разведки, добычи нефтегазовых ресурсов. Мы воспринимаем его как суперпартнера.В течение пяти лет газ должен прийти в дома через сеть, даже в такие сложные места, как Холмск. Куда трубу провести невозможно, должен прийти сжиженный газ. Поэтому "Газпром" принял решение строить малотоннажный завод по производству СПГ на 60 тысяч тонн. Ввод первой очереди завода намечен на 2023 год. Мы планируем обеспечивать СПГ не только Сахалинскую область, но и соседние субъекты Дальневосточного федерального округа. У нас уже не будет ни одной котельной, работающей на мазуте, угле или дизельном топливе. Я скажу откровенно, что через несколько лет регионы придут к стопроцентному обеспечению газом, но мы единственные, кто придет к этому показателю не только с трубой, но и со сжиженным газом. Это принципиальная вещь, поскольку СПГ будет в будущем одним из главных видов топлива в мире.Технология производства сжиженного газа, по сути, требует создания новой отрасли в регионе. Понятно, что это не с нуля, но, тем не менее, обученных людей нет, специальных транспортных решений тоже нет, оборудования тоже нет. Надо создавать целую отрасль.А вообще, "Газпром" планирует построить у нас несколько крупных спортивных объектов, жилой массив для своих работников, школу, детский сад.— Как пойдет газификация региона, будет приоритет у жителей или, например, у резидентов ТОР?— Освоение идет по районам, с юга на север. Каждый год будут добавляться районы.— Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, общаясь с участниками форума ОстроVа, назвал Сахалин и Курилы одним из красивейших мест на планете. Что планируют делать власти для развития туризма в регионе?— Наша задача – сформировать интересный туристический продукт, который привлечет туристов не только из России, но и зарубежных стран. В Сахалинской области много уникальных природных мест, и мы хотим сделать их более доступными для посещения. Но в то же время максимально сохранить их в нетронутом виде. Поэтому обсуждаем тему кемпингов, строительство грунтовых дорог по современным технологиям.Мы недавно презентовали туристический кластер, сейчас занимаемся работой с инвесторами. В ноябре в Москве пройдут Дни Дальнего Востока, в рамках этого мероприятия планируем провести с бизнесменами отдельную встречу, чтобы подробно разобрать все налоговые преференции, организационную часть. Власти готовы оказывать поддержку в реализации проектов в туристической сфере. Уверен, у них есть большой потенциал.

https://ria.ru/20201030/privivka-1582208844.html

https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581293585.html

https://rsport.ria.ru/20201028/snowboarding-1581986792.html

https://ria.ru/20200310/1568359663.html

https://ria.ru/20200131/1564095802.html

сахалинская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий лимаренко, сахалинская область, интервью