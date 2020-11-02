https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582663266.html

В Минпромторге оценили объем производства лекарства от COVID-19

В Минпромторге оценили объем производства лекарства от COVID-19

Лекарственные препараты от коронавируса производятся в России в достаточном количестве, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T15:07

2020-11-02T15:07

2020-11-02T15:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мишустин

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Лекарственные препараты от коронавируса производятся в России в достаточном количестве, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Что касается лекарств, то российская фарма в достаточных объемах производит 22 рекомендованных Минздравом препарата для профилактики и лечения коронавируса, а также девять противомикробных препаратов", - сказал Мантуров в понедельник на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом."Реагируя на повышенный спрос в целом по этой номенклатуре, предприятия нарастили производство более чем в 2 раза от пиковых объемов первой волны. Это примерно плюс 110% к апрелю", - добавил он.Ранее в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал, что некоторые российские регионы столкнулись с нехваткой в аптеках лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших. Мишустин подчеркнул, что такая ситуация недопустима.Председатель правительства также сообщил, что кабмин подготовил постановление, которое вводит особенности регулирования цен для жизненно необходимых и важнейших препаратов, прежде всего, чтобы обеспечить людям как можно более широкий доступ к необходимым им лекарствам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582652287.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество