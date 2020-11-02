https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582663266.html
В Минпромторге оценили объем производства лекарства от COVID-19
В Минпромторге оценили объем производства лекарства от COVID-19
Лекарственные препараты от коронавируса производятся в России в достаточном количестве, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T15:07
2020-11-02T15:07
2020-11-02T15:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577599680_262:489:3034:2048_1400x0_80_0_0_a5109a24f1d7c60763c323b06def8ad4.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Лекарственные препараты от коронавируса производятся в России в достаточном количестве, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Что касается лекарств, то российская фарма в достаточных объемах производит 22 рекомендованных Минздравом препарата для профилактики и лечения коронавируса, а также девять противомикробных препаратов", - сказал Мантуров в понедельник на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом."Реагируя на повышенный спрос в целом по этой номенклатуре, предприятия нарастили производство более чем в 2 раза от пиковых объемов первой волны. Это примерно плюс 110% к апрелю", - добавил он.Ранее в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал, что некоторые российские регионы столкнулись с нехваткой в аптеках лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших. Мишустин подчеркнул, что такая ситуация недопустима.Председатель правительства также сообщил, что кабмин подготовил постановление, которое вводит особенности регулирования цен для жизненно необходимых и важнейших препаратов, прежде всего, чтобы обеспечить людям как можно более широкий доступ к необходимым им лекарствам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582652287.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577599680_893:506:2949:2048_1400x0_80_0_0_6bdad5576eed859a37b5ef808ec1cb40.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество