https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582646142.html

Эпидситуация с коронавирусом остается напряженной, заявила Попова

Эпидситуация с коронавирусом остается напряженной, заявила Попова

Эпидемиологическая ситуация в России, связанная с распространением коронавируса, остается напряженной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T13:55

2020-11-02T13:55

2020-11-02T14:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в России, связанная с распространением коронавируса, остается напряженной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Эпидситуация в РФ остается напряженной", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Она отметила, что с начала сентября во многих странах европейского региона ситуация "значимо ухудшилась"."В РФ с 1 сентября суточный показатель заболеваемости значительно вырос - с 3,8 на 100 тысяч до 12 на сегодняшний день", - добавила Попова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, общество