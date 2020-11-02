https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582646142.html
Эпидситуация с коронавирусом остается напряженной, заявила Попова
Эпидситуация с коронавирусом остается напряженной, заявила Попова
Эпидемиологическая ситуация в России, связанная с распространением коронавируса, остается напряженной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:55
2020-11-02T13:55
2020-11-02T14:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в России, связанная с распространением коронавируса, остается напряженной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Эпидситуация в РФ остается напряженной", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Она отметила, что с начала сентября во многих странах европейского региона ситуация "значимо ухудшилась"."В РФ с 1 сентября суточный показатель заболеваемости значительно вырос - с 3,8 на 100 тысяч до 12 на сегодняшний день", - добавила Попова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, общество