https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582631392.html

Порядка 19 тысяч коек для больных COVID-19 откроют в Подмосковье в ноябре

Порядка 19 тысяч коек для больных COVID-19 откроют в Подмосковье в ноябре

Порядка 19 тысяч коек для больных коронавирусной инфекции развернут на территории Московской области к 15 ноября 2020 года, сообщил губернатор Московской... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T12:50

2020-11-02T12:50

2020-11-02T12:50

новости подмосковья

андрей воробьев

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Порядка 19 тысяч коек для больных коронавирусной инфекции развернут на территории Московской области к 15 ноября 2020 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании с зампредами правительства и главами муниципалитетов."К 15 ноября мы должны сделать 15 тысяч коек, чтобы в каждом городском округе была оказана своя помощь", - сказал Воробьев.Он также добавил, что в настоящее время необходимо уделить внимание привлечению медицинского персонала.

https://ria.ru/20201030/vrachi-1582320903.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев