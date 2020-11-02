https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582631392.html
Порядка 19 тысяч коек для больных COVID-19 откроют в Подмосковье в ноябре
Порядка 19 тысяч коек для больных COVID-19 откроют в Подмосковье в ноябре
Порядка 19 тысяч коек для больных коронавирусной инфекции развернут на территории Московской области к 15 ноября 2020 года, сообщил губернатор Московской... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:50
2020-11-02T12:50
2020-11-02T12:50
новости подмосковья
андрей воробьев
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Порядка 19 тысяч коек для больных коронавирусной инфекции развернут на территории Московской области к 15 ноября 2020 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании с зампредами правительства и главами муниципалитетов."К 15 ноября мы должны сделать 15 тысяч коек, чтобы в каждом городском округе была оказана своя помощь", - сказал Воробьев.Он также добавил, что в настоящее время необходимо уделить внимание привлечению медицинского персонала.
https://ria.ru/20201030/vrachi-1582320903.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев