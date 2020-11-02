https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582619800.html

Эксперты оценили влияние низких температур на коронавирус

Эксперты оценили влияние низких температур на коронавирус

Низкие температуры не способны убить коронавирус, вирус замораживается, но при попадании в тепло активируется, при этом в холодное время года заболеваемость... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T12:11

2020-11-02T12:11

2020-11-02T12:11

распространение нового коронавируса

евгений тимаков

анатолий альтштейн

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Низкие температуры не способны убить коронавирус, вирус замораживается, но при попадании в тепло активируется, при этом в холодное время года заболеваемость COVID-19 может увеличиться, так как у человека может снижаться иммунитет, помещения реже проветриваются, а люди в помещениях находятся чаще, чем на улице, и передают друг другу инфекцию, считают опрошенные РИА Новости эксперты."Чем ниже температура, тем дольше вирус будет сохраняться во внешней среде. Когда он заморожен, он не активен, но как только он попадает в тепло, активируется. Так ведут себя все инфекции",- сказал инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.С ним согласен и вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, который отметил, что вирусы никогда не гибнут от холода, они хорошо сохраняются и при минуc 196 градусах - это температура жидкого азота, и при минус 20.А вот на иммунитет людей похолодание может оказать негативное влияние и повлиять на ситуацию с заболеваемостью, подчеркнул Альтштейн."Холода повлияют на распространение коронавируса, так как при похолодании люди закрывают окна, меньше проветривают, больше "кучкуются" вместе - больше в помещениях находятся, чем на улице, соответственно скученность людей будет больше, проветривания меньше, а вирус передаётся при тесных контактах в отсутствии проветривания",- подчеркнул Тимаков.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тимаков, анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество