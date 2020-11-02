https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582605682.html

В России за сутки умерли 238 пациентов с коронавирусом

В России за сутки умерли 238 пациентов с коронавирусом

За сутки в России подтверждены 238 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 28 473, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T10:53

2020-11-02T10:53

2020-11-02T10:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 238 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 28 473, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 238 летальных случаев... За весь период по России умерло 28 473 человека", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество