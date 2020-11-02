https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582605569.html
В России за сутки выписали 10 360 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 10 360 переболевших COVID-19
За сутки в РФ выписаны 10 360 человек после COVID-19, за все время - 1 236 033, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T10:53
2020-11-02T10:53
2020-11-02T10:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 10 360 человек после COVID-19, за все время - 1 236 033, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 10 360 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 236 033", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество