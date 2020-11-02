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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582605569.html
В России за сутки выписали 10 360 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 10 360 переболевших COVID-19
За сутки в РФ выписаны 10 360 человек после COVID-19, за все время - 1 236 033, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T10:53
2020-11-02T10:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 10 360 человек после COVID-19, за все время - 1 236 033, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 10 360 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 236 033", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

В России за сутки выписали 10 360 переболевших COVID-19

10:53 02.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкБригада скорой помощи возле приемного отделения медико-санитарной части № 4 в Омске
Бригада скорой помощи возле приемного отделения медико-санитарной части № 4 в Омске - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 10 360 человек после COVID-19, за все время - 1 236 033, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 10 360 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 236 033", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
 
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