https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582605569.html

В России за сутки выписали 10 360 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 10 360 переболевших COVID-19

За сутки в РФ выписаны 10 360 человек после COVID-19, за все время - 1 236 033, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T10:53

2020-11-02T10:53

2020-11-02T10:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 10 360 человек после COVID-19, за все время - 1 236 033, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 10 360 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 236 033", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество