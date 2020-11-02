В России за сутки выявили 18 257 случаев заражения коронавирусом
10:51 02.11.2020 (обновлено: 11:34 02.11.2020)
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. За прошедшие сутки в 84 российских регионах выявили 18 257 новых случаев COVID-19, у 25,1 процента зарегистрированных заболевших симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Выздоровели 10 360 человек, 238 умерли.
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На первом месте по числу выявленных больных — Москва (4796, на 465 меньше, чем накануне), за ней идут Санкт-Петербург (923), Подмосковье (556), Нижегородская (389), Архангельская (378), Ростовская (316), Воронежская (301) области и Красноярский край (298). Меньше всего пациентов с COVID-19 — в Еврейской АО (41), Чечне (13) и Ненецком автономном округе (четверо).
Вчера оперштаб сообщил о 18 665 зарегистрированных за сутки случаях. Темпы прироста составляют 1,1 процента.
Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 655 038 человек, из них более 28 тысяч погибли, свыше 1,23 миллиона вылечились.
По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в мире число заболевших COVID-19 приближается к отметке в 46,6 миллиона, из них как минимум 1,2 миллиона скончались. В списке наиболее подверженных вирусу государств — Соединенные Штаты Америки (9,2 миллиона заразившихся за все время), Индия (8,22 миллиона) и Бразилия (5,54 миллиона). Россия остается на четвертой строчке, опережая Францию, Испанию, Аргентину, Колумбию, Великобританию, Мексику и Перу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.