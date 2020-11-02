https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582605363.html

В России за сутки выявили 18 257 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 18 257 случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в 84 российских регионах выявили 18 257 новых случаев COVID-19, у 25,1 процента зарегистрированных заболевших симптомов нет. Об этом сообщили РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T10:51

2020-11-02T10:51

2020-11-02T11:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. За прошедшие сутки в 84 российских регионах выявили 18 257 новых случаев COVID-19, у 25,1 процента зарегистрированных заболевших симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.Выздоровели 10 360 человек, 238 умерли.На первом месте по числу выявленных больных — Москва (4796, на 465 меньше, чем накануне), за ней идут Санкт-Петербург (923), Подмосковье (556), Нижегородская (389), Архангельская (378), Ростовская (316), Воронежская (301) области и Красноярский край (298). Меньше всего пациентов с COVID-19 — в Еврейской АО (41), Чечне (13) и Ненецком автономном округе (четверо).Вчера оперштаб сообщил о 18 665 зарегистрированных за сутки случаях. Темпы прироста составляют 1,1 процента.Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 655 038 человек, из них более 28 тысяч погибли, свыше 1,23 миллиона вылечились.По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в мире число заболевших COVID-19 приближается к отметке в 46,6 миллиона, из них как минимум 1,2 миллиона скончались. В списке наиболее подверженных вирусу государств — Соединенные Штаты Америки (9,2 миллиона заразившихся за все время), Индия (8,22 миллиона) и Бразилия (5,54 миллиона). Россия остается на четвертой строчке, опережая Францию, Испанию, Аргентину, Колумбию, Великобританию, Мексику и Перу.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201029/kovid-1581992250.html

https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582543872.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество