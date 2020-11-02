https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582593331.html

В России провели более 61,5 миллиона тестов на коронавирус

В России провели более 61,5 миллиона тестов на коронавирус

Более 61,5 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 512 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T09:15

2020-11-02T09:15

2020-11-02T09:15

распространение нового коронавируса

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коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Более 61,5 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 512 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В РФ проведено более 61,5 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаются 393 667 человек", - говорится в сообщении.За сутки в России проведено 512 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество