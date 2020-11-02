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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582592216.html
В Москве еще 3241 человек вылечился от коронавируса
В Москве еще 3241 человек вылечился от коронавируса
Еще 3241 пациент вылечился от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от коронавируса более 318 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T09:02
2020-11-02T09:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Еще 3241 пациент вылечился от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от коронавируса более 318 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 3241 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 318 032", - сообщила Ракова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве еще 3241 человек вылечился от коронавируса

09:02 02.11.2020 (обновлено: 09:20 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник скорой помощи в Омске
Сотрудник скорой помощи в Омске - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Еще 3241 пациент вылечился от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от коронавируса более 318 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 3241 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 318 032", - сообщила Ракова.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
 
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