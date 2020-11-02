https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582592216.html

В Москве еще 3241 человек вылечился от коронавируса

В Москве еще 3241 человек вылечился от коронавируса

Еще 3241 пациент вылечился от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от коронавируса более 318 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T09:02

2020-11-02T09:02

2020-11-02T09:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Еще 3241 пациент вылечился от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от коронавируса более 318 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 3241 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 318 032", - сообщила Ракова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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