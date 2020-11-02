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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582578555.html
В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом
Еще 53 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 6873, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T00:07
2020-11-02T00:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Еще 53 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 6873, следует из данных оперативного штаба."В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Днем ранее сообщалось о 52 умерших. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, происшествия

В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом

00:07 02.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник скорой помощи
Сотрудник скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Еще 53 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 6873, следует из данных оперативного штаба.
"В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Днем ранее сообщалось о 52 умерших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус в Москве: новые ограничения - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 17:07Инфографика
Коронавирус в Москве: новые ограничения
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваПроисшествия
 
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