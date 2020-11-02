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Тюменская область
https://ria.ru/20201102/konkurs-1582708508.html
Тюменский проект стал призером конкурса в сфере межнациональных отношений
Тюменский проект стал призером конкурса в сфере межнациональных отношений
Тюменский областной конкурс видеороликов "Мы" занял первое место в номинации "Лучшие практики органов государственной власти" на III Всероссийском конкурсе... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T19:04
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тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 2 ноя - РИА Новости. Тюменский областной конкурс видеороликов "Мы" занял первое место в номинации "Лучшие практики органов государственной власти" на III Всероссийском конкурсе лучших практик в сфере национальных отношений, сообщает комитет по делам национальностей региона.Видеоконкурс "Мы" — результат совместной работы комитета по делам национальностей Тюменской области и Федерации современного искусства. Конкурс впервые прошел в 2020 году, не него были представлены 107 творческих видеоработ из 16 муниципалитетов Тюменской области и ХМАО-Югры. В своих видеофильмах конкурсанты рассказывали о многочисленных народах, проживающих в регионе, об их культуре, обычаях и традициях, об умении дружить, добрососедстве и взаимопонимании.По словам председателя комитета по делам национальностей Владислава Чернова, конкурс национальных видеороликов — "это новая, но очень понятная и востребованная форма для знакомства с богатым миром национальных культур и трансляции идей межнационального согласия".В начале 2021 года организаторы планируют объявить о старте второго сезона конкурса. В планах - расширить его географию до межрегионального и даже международного масштабов, а также увеличить количество номинаций и призовой фонд. Третий Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений организован Ассамблеей народов России и Ресурсным центром в сфере национальных отношений. В этом году на победу в нем претендовали 255 организаций и учреждений из 55 регионов России.
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Тюменский проект стал призером конкурса в сфере межнациональных отношений

19:04 02.11.2020 (обновлено: 19:11 02.11.2020)
 
© Фото : VK / МЫ | Конкурс национальных видеороликовТюменский областной конкурс видеороликов "Мы"
Тюменский областной конкурс видеороликов Мы - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Фото : VK / МЫ | Конкурс национальных видеороликов
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ТЮМЕНЬ, 2 ноя - РИА Новости. Тюменский областной конкурс видеороликов "Мы" занял первое место в номинации "Лучшие практики органов государственной власти" на III Всероссийском конкурсе лучших практик в сфере национальных отношений, сообщает комитет по делам национальностей региона.
Видеоконкурс "Мы" — результат совместной работы комитета по делам национальностей Тюменской области и Федерации современного искусства. Конкурс впервые прошел в 2020 году, не него были представлены 107 творческих видеоработ из 16 муниципалитетов Тюменской области и ХМАО-Югры. В своих видеофильмах конкурсанты рассказывали о многочисленных народах, проживающих в регионе, об их культуре, обычаях и традициях, об умении дружить, добрососедстве и взаимопонимании.
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По словам председателя комитета по делам национальностей Владислава Чернова, конкурс национальных видеороликов — "это новая, но очень понятная и востребованная форма для знакомства с богатым миром национальных культур и трансляции идей межнационального согласия".
"Производство видеоконтента сегодня доступно практически любому человеку и привлекает людей разных возрастов — детей, молодежь и взрослых. Национальные обряды, праздники, ремесла, народные сказки — широкое и интересное поле для творчества. Тем более что в нашем многонациональном регионе проживает более 150 народов", - привели в ведомстве его слова.
В начале 2021 года организаторы планируют объявить о старте второго сезона конкурса. В планах - расширить его географию до межрегионального и даже международного масштабов, а также увеличить количество номинаций и призовой фонд.
Третий Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений организован Ассамблеей народов России и Ресурсным центром в сфере национальных отношений. В этом году на победу в нем претендовали 255 организаций и учреждений из 55 регионов России.
 
Тюменская область
 
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