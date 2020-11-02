https://ria.ru/20201102/konkurs-1582708508.html

Тюменский проект стал призером конкурса в сфере межнациональных отношений

Тюменский проект стал призером конкурса в сфере межнациональных отношений

Тюменский областной конкурс видеороликов "Мы" занял первое место в номинации "Лучшие практики органов государственной власти" на III Всероссийском конкурсе... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T19:04

2020-11-02T19:04

2020-11-02T19:11

тюменская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582713120_0:105:1280:825_1400x0_80_0_0_dcf2862c523a0505ede5333ef5b7f499.jpg

ТЮМЕНЬ, 2 ноя - РИА Новости. Тюменский областной конкурс видеороликов "Мы" занял первое место в номинации "Лучшие практики органов государственной власти" на III Всероссийском конкурсе лучших практик в сфере национальных отношений, сообщает комитет по делам национальностей региона.Видеоконкурс "Мы" — результат совместной работы комитета по делам национальностей Тюменской области и Федерации современного искусства. Конкурс впервые прошел в 2020 году, не него были представлены 107 творческих видеоработ из 16 муниципалитетов Тюменской области и ХМАО-Югры. В своих видеофильмах конкурсанты рассказывали о многочисленных народах, проживающих в регионе, об их культуре, обычаях и традициях, об умении дружить, добрососедстве и взаимопонимании.По словам председателя комитета по делам национальностей Владислава Чернова, конкурс национальных видеороликов — "это новая, но очень понятная и востребованная форма для знакомства с богатым миром национальных культур и трансляции идей межнационального согласия".В начале 2021 года организаторы планируют объявить о старте второго сезона конкурса. В планах - расширить его географию до межрегионального и даже международного масштабов, а также увеличить количество номинаций и призовой фонд. Третий Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений организован Ассамблеей народов России и Ресурсным центром в сфере национальных отношений. В этом году на победу в нем претендовали 255 организаций и учреждений из 55 регионов России.

https://ria.ru/20201027/natsproekty-1581729185.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60