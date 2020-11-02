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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.
https://ria.ru/20201102/komplimenty-1582311446.html
Подкаст "Страхи/Ошибки": как правильно делать и принимать комплименты?
Подкаст "Страхи/Ошибки": как правильно делать и принимать комплименты?
Что такое комплимент: откровенная лесть, социальное поглаживание или отличный способ установить контакт? Как сейчас, когда новая этика только формируется, сделать комплимент и никого не обидеть? Как аккуратно высказать критику, если с внешностью человека что-то не так? Как принимать комплименты без обесценивания себя и нужно ли их делать в ответ?
2020-11-02T12:00
2020-11-02T12:00
страхи/ошибки
подкаст
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Подкаст "Страхи/Ошибки": как правильно делать и принимать комплименты?
Что такое комплимент: откровенная лесть, социальное поглаживание или отличный способ установить контакт? Как сейчас, когда новая этика только формируется, сделать комплимент и никого не обидеть? Как аккуратно высказать критику, если с внешностью человека что-то не так? Как принимать комплименты без обесценивания себя и нужно ли делать их в ответ?
Вместе с клиническим психологом, когнитивно-поведенческим психотерапевтом Григорием Мисютиным и кандидатом психологических наук, доцентом Московского городского педагогического университета Ларисой Овчаренко разбираемся, что можно узнать о себе, проанализировав собственную реакцию на комплименты.1:00 Как меняется этика комплиментов и когда теперь их уместно делать, а когда — лучше воздержаться?3:30 "Почему я не имею право сделать человеку комплимент, если хочется?"4:45 Когда и кого комплимент может обидеть?7:20 Как комплименты могут помочь начать коммуникацию с человеком?9:00 Как правильно реагировать на комплименты и стоит ли их делать в ответ?10:10 О комплиментах в соцсетях11:35 Новая этика и шейминг: почему о некоторых особенностях внешности лучше промолчать?13:40 "В глазах смотрящего": можно ли предсказать, как отреагирует на комплимент ваш собеседник?19:30 Как тактично сказать человеку, что с его внешним видом что-то не то или, например, от него дурно пахнет?21:30 Цифровая этика и комментарии о внешности в соцсетях25:00 Почему какие-то комплименты нам приятны, а какие-то — совсем нет?Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст

Подкаст "Страхи/Ошибки": как правильно делать и принимать комплименты?

12:00 02.11.2020
 
Страхи/Ошибки
Подкаст "Страхи/Ошибки": как правильно делать и принимать комплименты?
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Что такое комплимент: откровенная лесть, социальное поглаживание или отличный способ установить контакт? Как сейчас, когда новая этика только формируется, сделать комплимент и никого не обидеть? Как аккуратно высказать критику, если с внешностью человека что-то не так? Как принимать комплименты без обесценивания себя и нужно ли их делать в ответ?
Вместе с клиническим психологом, когнитивно-поведенческим психотерапевтом Григорием Мисютиным и кандидатом психологических наук, доцентом Московского городского педагогического университета Ларисой Овчаренко разбираемся, что можно узнать о себе, проанализировав собственную реакцию на комплименты.
1:00 Как меняется этика комплиментов и когда теперь их уместно делать, а когда — лучше воздержаться?
3:30 "Почему я не имею право сделать человеку комплимент, если хочется?"
4:45 Когда и кого комплимент может обидеть?
7:20 Как комплименты могут помочь начать коммуникацию с человеком?
9:00 Как правильно реагировать на комплименты и стоит ли их делать в ответ?
10:10 О комплиментах в соцсетях
11:35 Новая этика и шейминг: почему о некоторых особенностях внешности лучше промолчать?
13:40 "В глазах смотрящего": можно ли предсказать, как отреагирует на комплимент ваш собеседник?
19:30 Как тактично сказать человеку, что с его внешним видом что-то не то или, например, от него дурно пахнет?
21:30 Цифровая этика и комментарии о внешности в соцсетях
25:00 Почему какие-то комплименты нам приятны, а какие-то — совсем нет?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Андрея Темнова
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
Страхи/ОшибкиПодкаст
 
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