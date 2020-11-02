https://ria.ru/20201102/kolesnikova-1582607480.html

Адвокат Колесниковой попросила СК выпустить ее из СИЗО под залог

Адвокат Колесниковой попросила СК выпустить ее из СИЗО под залог

Адвокат члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой Людмила Казак сообщила РИА Новости, что обратилась в Следственный... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T11:03

2020-11-02T11:03

2020-11-02T11:03

протесты в белоруссии

мария колесникова

светлана тихановская

александр лукашенко

минская область

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576866842_0:227:3072:1955_1400x0_80_0_0_c44fb41b24747771af4d957e74f1e3a2.jpg

МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Адвокат члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой Людмила Казак сообщила РИА Новости, что обратилась в Следственный комитет с ходатайством об изменении политику меры пресечения, чтобы ее выпустили из СИЗО под залог.Колесникова, которая во время кампании по выборам президента Белоруссии стала одним из лидеров оппозиции страны, содержится в следственном изоляторе тюрьмы №8 в городе Жодино в Минской области. Следственный комитет ранее сообщал, что члены президиума совета оппозиции - Колесникова и Максим Знак - являются обвиняемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, они находятся под стражей."Очередное ходатайство подано, уже третье по поводу (изменения – ред.) меры пресечения. Ходатайство подано в Следственный комитет, чтобы Марию выпустили из СИЗО под залог", - рассказала Казак.По ее словам, все ходатайства относительно изменения меры пресечения защита направляет в СК, поскольку именно этот орган избрал для политика заключение под стражу на время расследования уголовного дела. "Перебираем по очереди все меры пресечения, которые предусмотрены Уголовно-процессуальным кодексом, от более строгих к менее строгим. Но залог у нас – это довольно строгая мера пресечения, потому что есть финансовая ответственность", - пояснила собеседница агентства.Казак также уточнила, что ранее защита ходатайствовала о домашнем аресте для Колесниковой, а также чтобы ее выпустили из СИЗО под личное поручительство, но в обоих случаях Следственным комитетом было отказано. При этом адвокат обратила внимание, что "личное поручительство готовы были дать очень известные и уважаемые люди в Республике Беларусь".Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Оппозиция считает избранным лидером экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В октябре СК Белоруссии сообщил, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности республики с использованием СМИ и интернета.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201031/radikaly-1582481441.html

https://ria.ru/20201031/studenty-1582395645.html

https://ria.ru/20201014/kolesnikova-1579740943.html

минская область

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, светлана тихановская, александр лукашенко, минская область, белоруссия, в мире