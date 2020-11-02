Адвокат Колесниковой попросила СК выпустить ее из СИЗО под залог
МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Адвокат члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой Людмила Казак сообщила РИА Новости, что обратилась в Следственный комитет с ходатайством об изменении политику меры пресечения, чтобы ее выпустили из СИЗО под залог.
Колесникова, которая во время кампании по выборам президента Белоруссии стала одним из лидеров оппозиции страны, содержится в следственном изоляторе тюрьмы №8 в городе Жодино в Минской области. Следственный комитет ранее сообщал, что члены президиума совета оппозиции - Колесникова и Максим Знак - являются обвиняемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, они находятся под стражей.
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"Очередное ходатайство подано, уже третье по поводу (изменения – ред.) меры пресечения. Ходатайство подано в Следственный комитет, чтобы Марию выпустили из СИЗО под залог", - рассказала Казак.
По ее словам, все ходатайства относительно изменения меры пресечения защита направляет в СК, поскольку именно этот орган избрал для политика заключение под стражу на время расследования уголовного дела. "Перебираем по очереди все меры пресечения, которые предусмотрены Уголовно-процессуальным кодексом, от более строгих к менее строгим. Но залог у нас – это довольно строгая мера пресечения, потому что есть финансовая ответственность", - пояснила собеседница агентства.
Казак также уточнила, что ранее защита ходатайствовала о домашнем аресте для Колесниковой, а также чтобы ее выпустили из СИЗО под личное поручительство, но в обоих случаях Следственным комитетом было отказано. При этом адвокат обратила внимание, что "личное поручительство готовы были дать очень известные и уважаемые люди в Республике Беларусь".
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Оппозиция считает избранным лидером экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В октябре СК Белоруссии сообщил, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности республики с использованием СМИ и интернета.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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