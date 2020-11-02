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Мэрия Хабаровска запланировала покупку фотоаппарата за 562 тысячи рублей
Мэрия Хабаровска запланировала покупку фотоаппарата за 562 тысячи рублей
Мэрия Хабаровска готова потратить до 562 тысяч рублей на покупку цифрового фотоаппарата с Wi-Fi и макрообъектива к нему, следует из данных портала госзакупок. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T17:15
2020-11-02T21:28
хабаровск
технологии
экономика
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Мэрия Хабаровска готова потратить до 562 тысяч рублей на покупку цифрового фотоаппарата с Wi-Fi и макрообъектива к нему, следует из данных портала госзакупок.Согласно материалам, цифровая фотокамера должна быть, в частности, беззеркальной, оборудованной Bluetooth, NFC, Wi-Fi, с функцией видоискателя, без встроенной фотовспышки и с возможностью подключения внешней вспышки. Разрешение матрицы должно быть не меньше 20 мегапикселей. Макрообъектив должен быть с переменным фокусным расстоянием, уметь снимать с расстояния менее полуметра.Власти заявили начальную (максимальную) цену контракта почти в 562 тысячи рублей. В документации указано, что для определения начальной (максимальной) цены контракта заказчик проанализировал рынок. "В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) использована информация о ценах товаров, &lt;…&gt; полученная по запросу заказчика у исполнителей (поставщиков, подрядчиков), предлагающих к поставке идентичные планируемым к закупке товары", — говорится в материалах.Заказчик озвучивает поступившие предложения: за фотокамеру потенциальные поставщики просят от 337 до 340 тысяч рублей, за макрообъектив — от 221,5 до 224 тысяч рублей.
https://ria.ru/20201028/khabarovsk-1581902007.html
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хабаровск, технологии, экономика

Мэрия Хабаровска запланировала покупку фотоаппарата за 562 тысячи рублей

17:15 02.11.2020 (обновлено: 21:28 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкГорода России. Хабаровск
Города России. Хабаровск - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Мэрия Хабаровска готова потратить до 562 тысяч рублей на покупку цифрового фотоаппарата с Wi-Fi и макрообъектива к нему, следует из данных портала госзакупок.
Согласно материалам, цифровая фотокамера должна быть, в частности, беззеркальной, оборудованной Bluetooth, NFC, Wi-Fi, с функцией видоискателя, без встроенной фотовспышки и с возможностью подключения внешней вспышки. Разрешение матрицы должно быть не меньше 20 мегапикселей. Макрообъектив должен быть с переменным фокусным расстоянием, уметь снимать с расстояния менее полуметра.
Власти заявили начальную (максимальную) цену контракта почти в 562 тысячи рублей. В документации указано, что для определения начальной (максимальной) цены контракта заказчик проанализировал рынок. "В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) использована информация о ценах товаров, <…> полученная по запросу заказчика у исполнителей (поставщиков, подрядчиков), предлагающих к поставке идентичные планируемым к закупке товары", — говорится в материалах.
Заказчик озвучивает поступившие предложения: за фотокамеру потенциальные поставщики просят от 337 до 340 тысяч рублей, за макрообъектив — от 221,5 до 224 тысяч рублей.
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