https://ria.ru/20201102/khabarovsk-1582692062.html
Мэрия Хабаровска запланировала покупку фотоаппарата за 562 тысячи рублей
Мэрия Хабаровска запланировала покупку фотоаппарата за 562 тысячи рублей
Мэрия Хабаровска готова потратить до 562 тысяч рублей на покупку цифрового фотоаппарата с Wi-Fi и макрообъектива к нему, следует из данных портала госзакупок. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T17:15
2020-11-02T17:15
2020-11-02T21:28
хабаровск
технологии
экономика
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Мэрия Хабаровска готова потратить до 562 тысяч рублей на покупку цифрового фотоаппарата с Wi-Fi и макрообъектива к нему, следует из данных портала госзакупок.Согласно материалам, цифровая фотокамера должна быть, в частности, беззеркальной, оборудованной Bluetooth, NFC, Wi-Fi, с функцией видоискателя, без встроенной фотовспышки и с возможностью подключения внешней вспышки. Разрешение матрицы должно быть не меньше 20 мегапикселей. Макрообъектив должен быть с переменным фокусным расстоянием, уметь снимать с расстояния менее полуметра.Власти заявили начальную (максимальную) цену контракта почти в 562 тысячи рублей. В документации указано, что для определения начальной (максимальной) цены контракта заказчик проанализировал рынок. "В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) использована информация о ценах товаров, <…> полученная по запросу заказчика у исполнителей (поставщиков, подрядчиков), предлагающих к поставке идентичные планируемым к закупке товары", — говорится в материалах.Заказчик озвучивает поступившие предложения: за фотокамеру потенциальные поставщики просят от 337 до 340 тысяч рублей, за макрообъектив — от 221,5 до 224 тысяч рублей.
https://ria.ru/20201028/khabarovsk-1581902007.html
хабаровск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровск, технологии, экономика
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
Мэрия Хабаровска
готова потратить до 562 тысяч рублей на покупку цифрового фотоаппарата с Wi-Fi и макрообъектива к нему, следует из данных портала госзакупок.
Согласно материалам, цифровая фотокамера должна быть, в частности, беззеркальной, оборудованной Bluetooth, NFC, Wi-Fi, с функцией видоискателя, без встроенной фотовспышки и с возможностью подключения внешней вспышки. Разрешение матрицы должно быть не меньше 20 мегапикселей. Макрообъектив должен быть с переменным фокусным расстоянием, уметь снимать с расстояния менее полуметра.
Власти заявили начальную (максимальную) цену контракта почти в 562 тысячи рублей. В документации указано, что для определения начальной (максимальной) цены контракта заказчик проанализировал рынок. "В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) использована информация о ценах товаров, <…> полученная по запросу заказчика у исполнителей (поставщиков, подрядчиков), предлагающих к поставке идентичные планируемым к закупке товары", — говорится в материалах.
Заказчик озвучивает поступившие предложения: за фотокамеру потенциальные поставщики просят от 337 до 340 тысяч рублей, за макрообъектив — от 221,5 до 224 тысяч рублей.