https://ria.ru/20201102/istyazanie-1582664277.html

Жителя Чувашии будут судить за истязание восьмилетней дочери

Жителя Чувашии будут судить за истязание восьмилетней дочери

Жителя Чувашии будут судить за истязание дочери, которую он систематически избивал и выгонял на улицу в нижнем белье, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T15:12

2020-11-02T15:12

2020-11-02T15:12

следственный комитет россии (ск рф)

цивильский район

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Жителя Чувашии будут судить за истязание дочери, которую он систематически избивал и выгонял на улицу в нижнем белье, сообщается на сайте СК РФ.В марте 2020 года в эфире одного из федеральных каналов несовершеннолетняя героиня рассказала о том, что отец неоднократно наносил ей побои. По материалам, озвученным в СМИ, следственными органами СК РФ по Чувашии было возбуждено уголовное дело.По версии следствия, с февраля по декабрь 2010 года житель деревни Три Избы Цивильского района Чувашии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у себя дома систематически применял насилие в отношении своей 8-летней дочери, в том числе: дергал за волосы, ударял головой об стол, а также выгонял её на улицу в нижнем белье и без обуви при отрицательной температуре воздуха и совершал иные действия, причинившие ей физические и психические страдания."Мужчина обвиняется в истязании несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (часть 2 статьи 117 УК РФ). Причастность обвиняемого подтверждается его признательными показаниями, показаниями потерпевшей, свидетелей, а также заключениями проведенных по делу судебных экспертиз. Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201019/zaderzhanie-1580463353.html

https://ria.ru/20201012/istyazanie-1579372176.html

цивильский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), цивильский район, происшествия