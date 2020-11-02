Жителя Чувашии будут судить за истязание восьмилетней дочери
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Жителя Чувашии будут судить за истязание дочери, которую он систематически избивал и выгонял на улицу в нижнем белье, сообщается на сайте СК РФ.
В марте 2020 года в эфире одного из федеральных каналов несовершеннолетняя героиня рассказала о том, что отец неоднократно наносил ей побои. По материалам, озвученным в СМИ, следственными органами СК РФ по Чувашии было возбуждено уголовное дело.
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По версии следствия, с февраля по декабрь 2010 года житель деревни Три Избы Цивильского района Чувашии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у себя дома систематически применял насилие в отношении своей 8-летней дочери, в том числе: дергал за волосы, ударял головой об стол, а также выгонял её на улицу в нижнем белье и без обуви при отрицательной температуре воздуха и совершал иные действия, причинившие ей физические и психические страдания.
"Мужчина обвиняется в истязании несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (часть 2 статьи 117 УК РФ). Причастность обвиняемого подтверждается его признательными показаниями, показаниями потерпевшей, свидетелей, а также заключениями проведенных по делу судебных экспертиз. Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд", - говорится в сообщении.
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