https://ria.ru/20201102/grechka-1582650059.html

Гречка — все, что нужно знать о продукте

Гречка — все, что нужно знать о продукте

Гречка — крупа родом из Индии, в наше время одна из самых популярных в России. О пользе, способах приготовления и вреде — в материале РИА Новости. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T14:11

2020-11-02T14:11

2020-11-02T14:11

гречневая крупа

россия

еда

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Гречка — крупа родом из Индии, в наше время одна из самых популярных в России. О пользе, способах приготовления и вреде — в материале РИА Новости.Почему гречка?Семена гречихи обыкновенной называли на Руси "греческой крупой", так как они была завезены предположительно из Греции. В результате в народе название сократили до слова "гречка".Принято считать, что изначально растение стали культивировать в Индии и Непале. Первые упоминания о выращивании гречихи на этих землях появились 4 тысячи лет назад. После этого гречка распространилась по всей Азии и Ближнему Востоку. В Европу семена попали примерно в 16 веке. В каждом государстве ей давали свое названием. В Италии и Греции именовали "турецким зерном", во Франции и Португалии – "арабским", в Германии - "языческим".Гречиха – растение капризное, требует определенного теплового и водного режима. Посевные работы стартуют в середине мая при обязательной температуре воздуха не менее +10 градусов. Растет гречка, формируя бело-розовые цветы и зеленые листья в форме треугольников на тонком стебле.В чем польза гречки?Одной из самых насыщенных белками круп принято считать именно гречневую. Ее опережает только горох. - Белки семян этого растения богаты аминокислотам: лизином, триптофаном. Они нужны для синтеза собственных белков в организме. Поэтому гречка так важна для вегетарианцев. Она выступает частичной заменой мяса, - рассказала РИА Новости диетолог-эндокринолог Наталия Хлюстова.В состав семян гречихи входит много клетчатки. Она дает долгое чувство насыщения. При запорах - помогает улучшить пищеварение и улучшить перистальтику. Однако употребление гречки в большом количестве вызывает обратный эффект, отмечает медик.Также известно, что крупа содержит холин - витамин группы В, необходимый для правильной работы нервной системы. Немало в гречихе и других витаминов группы В, а также жирорастворимые витамины Е и К, которые всасываются только вместе с жирами, поясняет специалист.Некоторые ученые видят пользу гречневой крупы и для профилактики онкологических заболеваний. В ней имеется высокая концентрация флавоноидов, которые препятствуют размножению раковых клеток.Гречка является аллергеном средней категории. Негативная реакция организма на эту крупу – сыпь, кашель, диарея, насморк - может появиться внезапно как у взрослого человека, так и у ребенка. В таком случае семена гречихи необходимо исключить из рациона.При умеренном потреблении и отсутствии аллергии гречневая крупа не принесет никакого вреда организму.Гречка и долголетиеКак отмечает Наталья Хлюстова, учеными доказано, что диета с включением семян гречихи оказывает положительное влияние на организм человека.- При регулярном питании гречкой растет уровень сиртуина1 (SIRT1). Он известен как "белок долголетия", - разъясняет диетолог.Сиртуины - это семейство белков, которые участвуют в образовании жировых клеток и метаболизме глюкозы. Белок SIRT1 участвует во множестве внутриклеточных процессов, в том числе, регулируя механизмы старения. По словам ученых, высокий уровень такого белка замедляет старение и повышает стрессоустойчивость организма. Кроме того, в крупе содержится много витаминов группы B, способствующих здоровью нервной, кровеносной и иммунной систем.Как правильно готовить гречку?Гречневая каша получается рассыпчатой практически всегда, так как при варке не выделяет крахмал. Однако иногда семена все же слипаются. Чтобы этого не произошло, соотношение гречки и воды должно быть один к двум.Вот рецепт, следуя которому можно получить отварную гречку крупинка к крупинке. Ингредиенты:- гречневая крупа – 1 стакан; - вода – 2 стакана; - соль – по вкусу.Приготовление:вскипятить воду в кастрюле и всыпать в нее промытую гречку и соль. После закипания пламя уменьшить до среднего, накрыть емкость крышкой и томить около 15 минут. В процессе варки поднимать крышку и помешивать кашу нельзя. В конце опять увеличить огонь, чтобы вся лишняя вода испарилась.В процессе приготовления объем гречки увеличивается примерно в 5 раз.Чтобы сохранить максимум полезных веществ, гречку можно запаривать. Для этого нужно в таком же соотношении залить крупу кипящей водой в кастрюле или термосе, закрыть крышкой, и спустя 5 часов каша будет готова к употреблению.Сколько КБЖУ в 100 граммах вареной и сырой гречкиВ 100 граммах сырой гречневой крупы содержится:- 329.00 килокалорий;- 12.60 г белков;- 2.60 г жиров;- 68.00 г углеводов.В 100 граммах вареной гречки содержится:- 88.8 килокалорий;- 3.6 г белков;- 0.9 г жиров;- 17.6 г углеводов.

https://rsport.ria.ru/20200809/1575538666.html

https://rsport.ria.ru/20200721/1574645569.html

https://ria.ru/20200722/1574650399.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200609/1572690754.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гречневая крупа, россия, еда