https://ria.ru/20201102/gradostroitelstvo-1582625633.html
Почти 22 тысячи ГПЗУ выдано в Подмосковье с начала года
Почти 22 тысячи ГПЗУ выдано в Подмосковье с начала года
Почти 22 тысячи градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) выданы на территории Московской области по итогам 10 месяцев 2020 года, что на 10% больше,... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:29
2020-11-02T12:29
2020-11-02T12:29
новости подмосковья
владислав гордиенко
раменское
московская область (подмосковье)
солнечногорск
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Почти 22 тысячи градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) выданы на территории Московской области по итогам 10 месяцев 2020 года, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.Лидерами по количеству выданных ГПЗУ с января по октябрь 2020 года стали городские округа Раменский, Одинцовский, Солнечногорск и Домодедово."Из числа выданных ГПЗУ – более 30% приходится на объекты нежилого назначения. В перспективе здесь может появиться порядка 200 тысяч новых рабочих мест", — приводятся в сообщении слова главы ведомства Владислава Гордиенко.
https://ria.ru/20201027/blagoustroystvo-1581756991.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав гордиенко, раменское, московская область (подмосковье), солнечногорск