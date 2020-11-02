https://ria.ru/20201102/gradostroitelstvo-1582625633.html

Почти 22 тысячи ГПЗУ выдано в Подмосковье с начала года

Почти 22 тысячи ГПЗУ выдано в Подмосковье с начала года

Почти 22 тысячи градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) выданы на территории Московской области по итогам 10 месяцев 2020 года, что на 10% больше,... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T12:29

2020-11-02T12:29

2020-11-02T12:29

новости подмосковья

владислав гордиенко

раменское

московская область (подмосковье)

солнечногорск

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Почти 22 тысячи градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) выданы на территории Московской области по итогам 10 месяцев 2020 года, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.Лидерами по количеству выданных ГПЗУ с января по октябрь 2020 года стали городские округа Раменский, Одинцовский, Солнечногорск и Домодедово."Из числа выданных ГПЗУ – более 30% приходится на объекты нежилого назначения. В перспективе здесь может появиться порядка 200 тысяч новых рабочих мест", — приводятся в сообщении слова главы ведомства Владислава Гордиенко.

https://ria.ru/20201027/blagoustroystvo-1581756991.html

раменское

московская область (подмосковье)

солнечногорск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав гордиенко, раменское, московская область (подмосковье), солнечногорск