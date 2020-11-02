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"Газпром" начал второй этап строительства "Силы Сибири"
"Газпром" начал второй этап строительства "Силы Сибири"
"Газпром" начал второй этап строительства газопровода "Сила Сибири" на участке от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения, сообщается в корпоративной газете РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T18:17
2020-11-02T23:53
сила сибири (газопровод)
газпром
экономика
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. "Газпром" начал второй этап строительства газопровода "Сила Сибири" на участке от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения, сообщается в корпоративной газете "Газпром инвест"."В сентябре на востоке нашей страны начался второй этап строительства газопровода "Сила Сибири" на участке от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения", — говорится в материале."В настоящее время подрядные организации перешли в стадию реализации строительно-монтажных работ. Ведется перебазировка техники, начата сварка на трубосварочных базах и обустройство временных жилых городков. Мобилизовано около двух тысяч специалистов и более тысячи единиц техники", — сообщает "Газпром инвест".В том числе проводится основной комплекс работ на линейной части газопровода. Уже сварено и уложено более десяти километров, работы идут с опережением графика. Подрядчики проекта продолжают наращивать строительные мощности — к концу этого года они выйдут на пиковую загрузку.Поставки по газопроводу "Сила Сибири" начались в начале декабря 2019 года по участку от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем). В 2020 году "Газпром" планировал поставить в КНР до пяти миллиардов кубометров газа, в 2021 году — до десяти миллиардов, в 2022-м — до 15 миллиардов. Проектной мощности в 38 миллиардов кубометров компания намерена достичь к 2025 году. Обсуждается также увеличение пропускных мощностей "Силы Сибири" до 44 миллиардов кубометров газа в год.На втором этапе планируется запуск участка "Силы Сибири" от Ковыктинского месторождения до Чаянды. Новый участок сдадут в эксплуатацию в конце 2022 года.
https://ria.ru/20201102/gaz-1582697879.html
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сила сибири (газопровод), газпром, экономика

"Газпром" начал второй этап строительства "Силы Сибири"

18:17 02.11.2020 (обновлено: 23:53 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода "Сила Сибири" на Намском тракте у села Ус Хатын
Сварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода Сила Сибири на Намском тракте у села Ус Хатын - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. "Газпром" начал второй этап строительства газопровода "Сила Сибири" на участке от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения, сообщается в корпоративной газете "Газпром инвест".
"В сентябре на востоке нашей страны начался второй этап строительства газопровода "Сила Сибири" на участке от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения", — говорится в материале.
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"В настоящее время подрядные организации перешли в стадию реализации строительно-монтажных работ. Ведется перебазировка техники, начата сварка на трубосварочных базах и обустройство временных жилых городков. Мобилизовано около двух тысяч специалистов и более тысячи единиц техники", — сообщает "Газпром инвест".
В том числе проводится основной комплекс работ на линейной части газопровода. Уже сварено и уложено более десяти километров, работы идут с опережением графика. Подрядчики проекта продолжают наращивать строительные мощности — к концу этого года они выйдут на пиковую загрузку.
Поставки по газопроводу "Сила Сибири" начались в начале декабря 2019 года по участку от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем). В 2020 году "Газпром" планировал поставить в КНР до пяти миллиардов кубометров газа, в 2021 году — до десяти миллиардов, в 2022-м — до 15 миллиардов. Проектной мощности в 38 миллиардов кубометров компания намерена достичь к 2025 году. Обсуждается также увеличение пропускных мощностей "Силы Сибири" до 44 миллиардов кубометров газа в год.
На втором этапе планируется запуск участка "Силы Сибири" от Ковыктинского месторождения до Чаянды. Новый участок сдадут в эксплуатацию в конце 2022 года.
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Сила Сибири (газопровод)ГазпромЭкономика
 
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