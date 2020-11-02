https://ria.ru/20201102/gazoprovod-1582704482.html

"Газпром" начал второй этап строительства "Силы Сибири"

"Газпром" начал второй этап строительства "Силы Сибири"

"Газпром" начал второй этап строительства газопровода "Сила Сибири" на участке от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения, сообщается в корпоративной газете РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T18:17

2020-11-02T18:17

2020-11-02T23:53

сила сибири (газопровод)

газпром

экономика

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. "Газпром" начал второй этап строительства газопровода "Сила Сибири" на участке от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения, сообщается в корпоративной газете "Газпром инвест"."В сентябре на востоке нашей страны начался второй этап строительства газопровода "Сила Сибири" на участке от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения", — говорится в материале."В настоящее время подрядные организации перешли в стадию реализации строительно-монтажных работ. Ведется перебазировка техники, начата сварка на трубосварочных базах и обустройство временных жилых городков. Мобилизовано около двух тысяч специалистов и более тысячи единиц техники", — сообщает "Газпром инвест".В том числе проводится основной комплекс работ на линейной части газопровода. Уже сварено и уложено более десяти километров, работы идут с опережением графика. Подрядчики проекта продолжают наращивать строительные мощности — к концу этого года они выйдут на пиковую загрузку.Поставки по газопроводу "Сила Сибири" начались в начале декабря 2019 года по участку от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем). В 2020 году "Газпром" планировал поставить в КНР до пяти миллиардов кубометров газа, в 2021 году — до десяти миллиардов, в 2022-м — до 15 миллиардов. Проектной мощности в 38 миллиардов кубометров компания намерена достичь к 2025 году. Обсуждается также увеличение пропускных мощностей "Силы Сибири" до 44 миллиардов кубометров газа в год.На втором этапе планируется запуск участка "Силы Сибири" от Ковыктинского месторождения до Чаянды. Новый участок сдадут в эксплуатацию в конце 2022 года.

https://ria.ru/20201102/gaz-1582697879.html

https://ria.ru/20200528/1572112259.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сила сибири (газопровод), газпром, экономика