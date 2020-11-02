https://ria.ru/20201102/garazh-1582229508.html

Алло, гараж: уникальная выставка для фанатов старинных авто в Москве

Алло, гараж: уникальная выставка для фанатов старинных авто в Москве

Фургон "Хлеб", на котором разъезжали бандиты из "Места встречи изменить нельзя", фотосессия Лили Брик за рулем — все это экспонаты новой яркой выставки,... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T08:00

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Ольга Распопова. Фургон "Хлеб", на котором разъезжали бандиты из "Места встречи изменить нельзя", фотосессия Лили Брик за рулем — все это экспонаты новой яркой выставки, открывшейся в Еврейском музее и центре толерантности. "Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи" — посвящение автомобильной культуре 1920-1930-х годов. О том, как хранили "не роскошь, а средство передвижения", — в материале РИА Новости.Сарай, бар, музейС чем еще лет пятнадцать назад ассоциировалось слово "гараж"? Невзрачная металлическая коробка, которая, помимо основной функции, выполняла роль сарая, а по выходным и вечерам — бара-клуба, где собирались узким мужским кругом. Но в последние годы "гараж" на слуху в модных кругах: он связан с артом благодаря одноименному музею современного искусства в парке Горького, с IT-стартапами (ведь именно в таких "офисах" начинали и Стив Джобс, и Сергей Брин), с музыкальным андеграундом, наконец.Почти век назад "дом для машин" тоже считали символом прогресса. "В наши дни, в отличие от дворцов, доходных домов, зданий театров и музеев, эти утилитарные объекты часто кажутся недостойными внимания. Их безжалостно сносят, хотя это важные историко-культурные памятники", — отмечает приглашенный куратор выставки "Дом для машин" Ольга Шурыгина."Автопортрет" Лили БрикШурыгина вместе с куратором Лией Чечик подготовили выставку, рассчитанную "даже на тех, кто о машинах и гаражах особо и не знает". Чтобы не наскучить чертежами и техническими инструкциями, организовали экспозицию вокруг трех знаковых исторических фигур 1920-30-х. "Мы не хотели обезличивать эту эпоху, ставя во главу автомобили или здания, поэтому рассказываем о людях", — подчеркивает Чечик.Первая героиня — Лиля Брик за рулем светло-серого Renault, подаренного ей Владимиром Маяковским. Себя она считала единственной москвичкой-автомобилисткой, с гордостью указывая, что, кроме нее, в столице машину водит только жена французского посла. На своей "Реношке", как ее ласково называла Брик, она собралась в Ленинград. Правда, через несколько километров автомобиль сломался, зато путешественница успела устроить фотосессию, позируя Александру Родченко.Неподалеку — стенды со страницами из журнала "За рулем". Это фельетоны Виктора Шкловского. В машинах литературовед и писатель разбирался прекрасно и даже однажды чуть не угорел в гараже: в годы Первой мировой войны он служил в Военно-автомобильной роте (где, кстати, встретился с Осипом Бриком и Владимиром Маяковским).А третьим лицом выставки стал инженер Лев Давидович. "Персона, совершенно сегодня не известная, хотя он — автор инженерной части практически всех крупных гаражей 1930-х годов: "Интуриста" на Сущевском Валу, ЦИК СССР и ВЦИК на Пресненском", — рассказывает Чечик. Пережив и репрессии, и непростые 40-е, Давидович, став профессором, почти до конца 70-х тихо преподавал в Московском автодорожном институте.Не роскошь..."Говорить о гаражах, обойдясь без автомобилей, нельзя. У нас, в бывшем автопарке, они находятся в своей естественной среде, но история строится не вокруг них: они просто помогают понять габариты нашего здания", — объясняет Шурыгина. Музею удалось заполучить для экспозиции несколько очень раритетных машин. Например, первый советский грузовик АМО-Ф15, на шасси которого выпускались санитарные и пожарные машины. Или выходивший всего два года ЗИС-8 — с этой модели начался экспорт городских автобусов из СССР: их закупала Турция. А вот первая советская легковушка массовой конвейерной сборки — ГАЗ-А. Неподалеку стоит полуторка — зеленый фургончик с надписью "Хлеб": именно на нем скрывались бандиты в знаменитом кинофильме "Место встречи изменить нельзя". Особый раздел — "Машины и дети". Производство четырехколесных игрушек наладили почти одновременно с началом серийного выпуска моторных экипажей. Кураторы собрали здесь не только маленькие деревянные и металлические копии популярных моделей, но и машинки с педалями.Сарай для самовозовМассовое появление гаражей в начале ХХ века было связано не только с желанием скрыть от посторонних глаз такое сокровище, как автомобиль. Машины тех лет, со множеством деревянных деталей и с массивным металлическим кузовом, долго держать на улице под дождем и грозой было нельзя — из соображений пожарной безопасности. Слово "гараж" и происходит от французского garer — "укрывать". Хотя теоретически могло бы прижиться "сарай для самовозов" — именно так в 1915 году на волне языковой реформы, призывавшей избавиться от иностранных заимствований, его предлагали называть.Бахметьевский автобусный парк стал первым в СССР крупным паркингом: его построили для хранения дорогих автобусов, купленных на золото в Англии. Крышу сооружения проектировал Владимир Шухов. "Достать столько металла для конструкции в то тяжелое время, после Гражданской войны, было крайне непросто", — отмечает Шурыгина.Отвечал за проект Константин Мельников, архитектор уже очень известный: в 1925 году его павильон СССР на Международной выставке в Париже произвел фурор. Однако в погоне за эстетикой он забыл о практической стороне: в Бахметьевском автопарке не было предусмотрено помещений для уборки, а также мойки машин, плохо работала вентиляция. Впрочем, до того, как здесь обосновался Музей современного искусства, а потом Еврейский музей, Бахметьевский, несмотря на недостатки, использовался по прямому назначению больше 80 лет.С 1960-х многие старые автопарки нещадно сносили. Советские граждане все больше стали обзаводиться личными авто, которые хранили в безликих гаражных кооперативах. Но теперь и этот этап, кажется, подходит к концу.На вопрос, какими будут "дома для машин" в будущем, Ольга Шурыгина отвечает: "Предсказать достаточно сложно. Пока ничего интересного нет. Последний гараж, архитектура которого действительно достойна внимания, построили в Москве почти двадцать лет назад, на 9-й Парковой улице".Выставка "Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи" проходит в Еврейском музее и центре толерантности до 10 января, билеты на сайте по сеансам с 12:00 до 19:30.

https://ria.ru/20201010/faberzhe-1578927976.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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