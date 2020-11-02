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https://ria.ru/20201102/garazh-1582229508.html
Алло, гараж: уникальная выставка для фанатов старинных авто в Москве
Алло, гараж: уникальная выставка для фанатов старинных авто в Москве
Фургон "Хлеб", на котором разъезжали бандиты из "Места встречи изменить нельзя", фотосессия Лили Брик за рулем — все это экспонаты новой яркой выставки,... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T08:00
2020-11-02T08:00
что посмотреть
куда сходить
выставки
музеи
виктор шкловский
гараж
константин мельников
культура
лиля брик
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Ольга Распопова. Фургон "Хлеб", на котором разъезжали бандиты из "Места встречи изменить нельзя", фотосессия Лили Брик за рулем — все это экспонаты новой яркой выставки, открывшейся в Еврейском музее и центре толерантности. "Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи" — посвящение автомобильной культуре 1920-1930-х годов. О том, как хранили "не роскошь, а средство передвижения", — в материале РИА Новости.Сарай, бар, музейС чем еще лет пятнадцать назад ассоциировалось слово "гараж"? Невзрачная металлическая коробка, которая, помимо основной функции, выполняла роль сарая, а по выходным и вечерам — бара-клуба, где собирались узким мужским кругом. Но в последние годы "гараж" на слуху в модных кругах: он связан с артом благодаря одноименному музею современного искусства в парке Горького, с IT-стартапами (ведь именно в таких "офисах" начинали и Стив Джобс, и Сергей Брин), с музыкальным андеграундом, наконец.Почти век назад "дом для машин" тоже считали символом прогресса. "В наши дни, в отличие от дворцов, доходных домов, зданий театров и музеев, эти утилитарные объекты часто кажутся недостойными внимания. Их безжалостно сносят, хотя это важные историко-культурные памятники", — отмечает приглашенный куратор выставки "Дом для машин" Ольга Шурыгина."Автопортрет" Лили БрикШурыгина вместе с куратором Лией Чечик подготовили выставку, рассчитанную "даже на тех, кто о машинах и гаражах особо и не знает". Чтобы не наскучить чертежами и техническими инструкциями, организовали экспозицию вокруг трех знаковых исторических фигур 1920-30-х. "Мы не хотели обезличивать эту эпоху, ставя во главу автомобили или здания, поэтому рассказываем о людях", — подчеркивает Чечик.Первая героиня — Лиля Брик за рулем светло-серого Renault, подаренного ей Владимиром Маяковским. Себя она считала единственной москвичкой-автомобилисткой, с гордостью указывая, что, кроме нее, в столице машину водит только жена французского посла. На своей "Реношке", как ее ласково называла Брик, она собралась в Ленинград. Правда, через несколько километров автомобиль сломался, зато путешественница успела устроить фотосессию, позируя Александру Родченко.Неподалеку — стенды со страницами из журнала "За рулем". Это фельетоны Виктора Шкловского. В машинах литературовед и писатель разбирался прекрасно и даже однажды чуть не угорел в гараже: в годы Первой мировой войны он служил в Военно-автомобильной роте (где, кстати, встретился с Осипом Бриком и Владимиром Маяковским).А третьим лицом выставки стал инженер Лев Давидович. "Персона, совершенно сегодня не известная, хотя он — автор инженерной части практически всех крупных гаражей 1930-х годов: "Интуриста" на Сущевском Валу, ЦИК СССР и ВЦИК на Пресненском", — рассказывает Чечик. Пережив и репрессии, и непростые 40-е, Давидович, став профессором, почти до конца 70-х тихо преподавал в Московском автодорожном институте.Не роскошь..."Говорить о гаражах, обойдясь без автомобилей, нельзя. У нас, в бывшем автопарке, они находятся в своей естественной среде, но история строится не вокруг них: они просто помогают понять габариты нашего здания", — объясняет Шурыгина. Музею удалось заполучить для экспозиции несколько очень раритетных машин. Например, первый советский грузовик АМО-Ф15, на шасси которого выпускались санитарные и пожарные машины. Или выходивший всего два года ЗИС-8 — с этой модели начался экспорт городских автобусов из СССР: их закупала Турция. А вот первая советская легковушка массовой конвейерной сборки — ГАЗ-А. Неподалеку стоит полуторка — зеленый фургончик с надписью "Хлеб": именно на нем скрывались бандиты в знаменитом кинофильме "Место встречи изменить нельзя". Особый раздел — "Машины и дети". Производство четырехколесных игрушек наладили почти одновременно с началом серийного выпуска моторных экипажей. Кураторы собрали здесь не только маленькие деревянные и металлические копии популярных моделей, но и машинки с педалями.Сарай для самовозовМассовое появление гаражей в начале ХХ века было связано не только с желанием скрыть от посторонних глаз такое сокровище, как автомобиль. Машины тех лет, со множеством деревянных деталей и с массивным металлическим кузовом, долго держать на улице под дождем и грозой было нельзя — из соображений пожарной безопасности. Слово "гараж" и происходит от французского garer — "укрывать". Хотя теоретически могло бы прижиться "сарай для самовозов" — именно так в 1915 году на волне языковой реформы, призывавшей избавиться от иностранных заимствований, его предлагали называть.Бахметьевский автобусный парк стал первым в СССР крупным паркингом: его построили для хранения дорогих автобусов, купленных на золото в Англии. Крышу сооружения проектировал Владимир Шухов. "Достать столько металла для конструкции в то тяжелое время, после Гражданской войны, было крайне непросто", — отмечает Шурыгина.Отвечал за проект Константин Мельников, архитектор уже очень известный: в 1925 году его павильон СССР на Международной выставке в Париже произвел фурор. Однако в погоне за эстетикой он забыл о практической стороне: в Бахметьевском автопарке не было предусмотрено помещений для уборки, а также мойки машин, плохо работала вентиляция. Впрочем, до того, как здесь обосновался Музей современного искусства, а потом Еврейский музей, Бахметьевский, несмотря на недостатки, использовался по прямому назначению больше 80 лет.С 1960-х многие старые автопарки нещадно сносили. Советские граждане все больше стали обзаводиться личными авто, которые хранили в безликих гаражных кооперативах. Но теперь и этот этап, кажется, подходит к концу.На вопрос, какими будут "дома для машин" в будущем, Ольга Шурыгина отвечает: "Предсказать достаточно сложно. Пока ничего интересного нет. Последний гараж, архитектура которого действительно достойна внимания, построили в Москве почти двадцать лет назад, на 9-й Парковой улице".Выставка "Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи" проходит в Еврейском музее и центре толерантности до 10 января, билеты на сайте по сеансам с 12:00 до 19:30.
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что посмотреть , куда сходить , выставки, музеи, виктор шкловский, гараж, константин мельников, лиля брик, александр бородай, российский еврейский музей толерантности, владимир маяковский, группа газ, москва

Алло, гараж: уникальная выставка для фанатов старинных авто в Москве

08:00 02.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыставка "Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи" в Москве
Выставка Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Ольга Распопова. Фургон "Хлеб", на котором разъезжали бандиты из "Места встречи изменить нельзя", фотосессия Лили Брик за рулем — все это экспонаты новой яркой выставки, открывшейся в Еврейском музее и центре толерантности. "Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи" — посвящение автомобильной культуре 1920-1930-х годов. О том, как хранили "не роскошь, а средство передвижения", — в материале РИА Новости.

Сарай, бар, музей

С чем еще лет пятнадцать назад ассоциировалось слово "гараж"? Невзрачная металлическая коробка, которая, помимо основной функции, выполняла роль сарая, а по выходным и вечерам — бара-клуба, где собирались узким мужским кругом. Но в последние годы "гараж" на слуху в модных кругах: он связан с артом благодаря одноименному музею современного искусства в парке Горького, с IT-стартапами (ведь именно в таких "офисах" начинали и Стив Джобс, и Сергей Брин), с музыкальным андеграундом, наконец.
Почти век назад "дом для машин" тоже считали символом прогресса. "В наши дни, в отличие от дворцов, доходных домов, зданий театров и музеев, эти утилитарные объекты часто кажутся недостойными внимания. Их безжалостно сносят, хотя это важные историко-культурные памятники", — отмечает приглашенный куратор выставки "Дом для машин" Ольга Шурыгина.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыставка "Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи" в Москве
Выставка Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Выставка "Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи" в Москве

"Автопортрет" Лили Брик

Шурыгина вместе с куратором Лией Чечик подготовили выставку, рассчитанную "даже на тех, кто о машинах и гаражах особо и не знает". Чтобы не наскучить чертежами и техническими инструкциями, организовали экспозицию вокруг трех знаковых исторических фигур 1920-30-х. "Мы не хотели обезличивать эту эпоху, ставя во главу автомобили или здания, поэтому рассказываем о людях", — подчеркивает Чечик.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДиректор Еврейского музея Александр Борода и кураторы выставки "Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи" в Москве Лия Чечик и Ольга Шурыгина
Александр Борода и кураторы выставки Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Директор Еврейского музея Александр Борода и кураторы выставки "Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи" в Москве Лия Чечик и Ольга Шурыгина
Первая героиня — Лиля Брик за рулем светло-серого Renault, подаренного ей Владимиром Маяковским. Себя она считала единственной москвичкой-автомобилисткой, с гордостью указывая, что, кроме нее, в столице машину водит только жена французского посла. На своей "Реношке", как ее ласково называла Брик, она собралась в Ленинград. Правда, через несколько километров автомобиль сломался, зато путешественница успела устроить фотосессию, позируя Александру Родченко.
Неподалеку — стенды со страницами из журнала "За рулем". Это фельетоны Виктора Шкловского. В машинах литературовед и писатель разбирался прекрасно и даже однажды чуть не угорел в гараже: в годы Первой мировой войны он служил в Военно-автомобильной роте (где, кстати, встретился с Осипом Бриком и Владимиром Маяковским).
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыставка "Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи" в Москве
Выставка Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Выставка "Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи" в Москве
А третьим лицом выставки стал инженер Лев Давидович. "Персона, совершенно сегодня не известная, хотя он — автор инженерной части практически всех крупных гаражей 1930-х годов: "Интуриста" на Сущевском Валу, ЦИК СССР и ВЦИК на Пресненском", — рассказывает Чечик. Пережив и репрессии, и непростые 40-е, Давидович, став профессором, почти до конца 70-х тихо преподавал в Московском автодорожном институте.

Не роскошь...

"Говорить о гаражах, обойдясь без автомобилей, нельзя. У нас, в бывшем автопарке, они находятся в своей естественной среде, но история строится не вокруг них: они просто помогают понять габариты нашего здания", — объясняет Шурыгина.
Музею удалось заполучить для экспозиции несколько очень раритетных машин. Например, первый советский грузовик АМО-Ф15, на шасси которого выпускались санитарные и пожарные машины. Или выходивший всего два года ЗИС-8 — с этой модели начался экспорт городских автобусов из СССР: их закупала Турция. А вот первая советская легковушка массовой конвейерной сборки — ГАЗ-А. Неподалеку стоит полуторка — зеленый фургончик с надписью "Хлеб": именно на нем скрывались бандиты в знаменитом кинофильме "Место встречи изменить нельзя".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкХлебный фургон ГАЗ-АА из фильма "Место встречи изменить нельзя" на выставке "Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи" в Еврейском музее
Хлебный фургон ГАЗ-АА из фильма Место встречи изменить нельзя. Выставка Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи в Москве
1 из 5
Хлебный фургон ГАЗ-АА из фильма "Место встречи изменить нельзя" на выставке "Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи" в Еврейском музее
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Посетительница на выставке "Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

Выставка Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи в Москве
2 из 5

Посетительница на выставке "Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Игрушечные модели на выставке "Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

Выставка Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи в Москве
3 из 5

Игрушечные модели на выставке "Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

"Рено" на выставке "Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи" в Еврейском музее

Выставка Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи в Москве
4 из 5

"Рено" на выставке "Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи" в Еврейском музее

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Автобус ЗИС-8 на выставке "Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи" в Еврейском музее

Выставка Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи в Москве
5 из 5

Автобус ЗИС-8 на выставке "Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи" в Еврейском музее

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
1 из 5
Хлебный фургон ГАЗ-АА из фильма "Место встречи изменить нельзя" на выставке "Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи" в Еврейском музее
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 5

Посетительница на выставке "Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
3 из 5

Игрушечные модели на выставке "Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
4 из 5

"Рено" на выставке "Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи" в Еврейском музее

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
5 из 5

Автобус ЗИС-8 на выставке "Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи" в Еврейском музее

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Особый раздел — "Машины и дети". Производство четырехколесных игрушек наладили почти одновременно с началом серийного выпуска моторных экипажей. Кураторы собрали здесь не только маленькие деревянные и металлические копии популярных моделей, но и машинки с педалями.

Сарай для самовозов

Массовое появление гаражей в начале ХХ века было связано не только с желанием скрыть от посторонних глаз такое сокровище, как автомобиль. Машины тех лет, со множеством деревянных деталей и с массивным металлическим кузовом, долго держать на улице под дождем и грозой было нельзя — из соображений пожарной безопасности. Слово "гараж" и происходит от французского garer — "укрывать". Хотя теоретически могло бы прижиться "сарай для самовозов" — именно так в 1915 году на волне языковой реформы, призывавшей избавиться от иностранных заимствований, его предлагали называть.
© Мосфильм (1968)Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
Кадр из фильма Бриллиантовая рука - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Мосфильм (1968)
Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
Бахметьевский автобусный парк стал первым в СССР крупным паркингом: его построили для хранения дорогих автобусов, купленных на золото в Англии. Крышу сооружения проектировал Владимир Шухов. "Достать столько металла для конструкции в то тяжелое время, после Гражданской войны, было крайне непросто", — отмечает Шурыгина.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБахметьевский автобусный парк, где теперь располагается Еврейский музей и центр толерантности
Выставка Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Бахметьевский автобусный парк, где теперь располагается Еврейский музей и центр толерантности
Отвечал за проект Константин Мельников, архитектор уже очень известный: в 1925 году его павильон СССР на Международной выставке в Париже произвел фурор. Однако в погоне за эстетикой он забыл о практической стороне: в Бахметьевском автопарке не было предусмотрено помещений для уборки, а также мойки машин, плохо работала вентиляция. Впрочем, до того, как здесь обосновался Музей современного искусства, а потом Еврейский музей, Бахметьевский, несмотря на недостатки, использовался по прямому назначению больше 80 лет.

"В таком здании мы обязаны раскрывать атмосферу конструктивизма в архитектуре Москвы 20-30-х", — говорит директор Еврейского музея Александр Борода. Заметив, что сейчас не самое простое время для выставок, он подчеркивает, что акцент будет сделан на обширную онлайн-программу, подготовленную к экспозиции.

С 1960-х многие старые автопарки нещадно сносили. Советские граждане все больше стали обзаводиться личными авто, которые хранили в безликих гаражных кооперативах. Но теперь и этот этап, кажется, подходит к концу.
© Мосфильм (1966)Кадр из фильма "Берегись автомобиля"
Кадр из фильма Берегись автомобиля - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Мосфильм (1966)
Кадр из фильма "Берегись автомобиля"
На вопрос, какими будут "дома для машин" в будущем, Ольга Шурыгина отвечает: "Предсказать достаточно сложно. Пока ничего интересного нет. Последний гараж, архитектура которого действительно достойна внимания, построили в Москве почти двадцать лет назад, на 9-й Парковой улице".
Выставка "Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи" проходит в Еврейском музее и центре толерантности до 10 января, билеты на сайте по сеансам с 12:00 до 19:30.
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Культурачто посмотретькуда сходитьВыставкиМузеиВиктор ШкловскийГаражКонстантин МельниковЛиля БрикАлександр БородайРоссийский еврейский музей толерантностиВладимир МаяковскийГруппа ГАЗМосква
 
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