https://ria.ru/20201102/frantsiya-1582735729.html

Совершивший нападение в Ницце оказался заражен коронавирусом

Совершивший нападение в Ницце оказался заражен коронавирусом

Мужчина, совершивший нападение в церкви в Ницце, оказался заражен коронавирусом, спасатели, оказывавшие ему первую помощь после задержания, отправлены на... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T22:55

2020-11-02T22:55

2020-11-02T22:55

вооруженные нападения во франции

коронавирус covid-19

тунис (страна)

франция

ницца

в мире

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Мужчина, совершивший нападение в церкви в Ницце, оказался заражен коронавирусом, спасатели, оказывавшие ему первую помощь после задержания, отправлены на самоизоляцию, сообщает местная газета Nice Matin.По данным издания, спасатели, которые помогали ему после полученных ранений, признаны "контактами" зараженного злоумышленника. Сейчас они находятся на самоизоляции.В четверг, 29 октября, вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. Власти страны усилили защиту мест религиозного культа и школ и приняли решение об увеличении числа французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.

https://radiosputnik.ria.ru/20201101/nitstsa-1582566514.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные нападения во франции, коронавирус covid-19, тунис (страна), франция, ницца, в мире