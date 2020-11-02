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Мэрия городка во Франции нашла клад в случайно купленном доме
Мэрия городка во Франции нашла клад в случайно купленном доме
Мэрия городка на востоке Франции приобрела дом, в котором хранился золотой клад на сумму более 500 тысяч евро, сообщает телеканал France 3. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T11:40
2020-11-02T11:40
франция
в мире
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Мэрия городка на востоке Франции приобрела дом, в котором хранился золотой клад на сумму более 500 тысяч евро, сообщает телеканал France 3.Двухэтажный дом в центре коммуны Море (департамент Юра) более века принадлежал семье коммерсантов по фамилии Жобе. Около месяца назад его владелец скончался, оставив единственного непрямого наследника, который не захотел обременять себя недвижимостью и предложил муниципальным властям выкупить объект.Сумма сделки по выкупу дома составила 130 тысяч евро. Во время осмотра здания сотрудники мэрии обнаружили в шкафу на втором этаже пять слитков золота и более 1,1 тысячи золотых монет номиналом по 20 франков. Общая стоимость клада превышает 500 тысяч евро. Кроме того, в доме обнаружены оптические приборы конца XIX века, фотографии времен Второй мировой войны и другие предметы, представляющие исторический интерес.Как сообщает местное издание Voix du Jura, юристы подтвердили, что сокровища отныне принадлежат городским властям, которые, таким образом, совершили очень неплохую сделку.
https://ria.ru/20200812/1575654533.html
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франция, в мире

Мэрия городка во Франции нашла клад в случайно купленном доме

11:40 02.11.2020
 
CC0 / envasa / New CaledoniaНовая Каледония
Новая Каледония - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
CC0 / envasa / New Caledonia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Мэрия городка на востоке Франции приобрела дом, в котором хранился золотой клад на сумму более 500 тысяч евро, сообщает телеканал France 3.
Двухэтажный дом в центре коммуны Море (департамент Юра) более века принадлежал семье коммерсантов по фамилии Жобе. Около месяца назад его владелец скончался, оставив единственного непрямого наследника, который не захотел обременять себя недвижимостью и предложил муниципальным властям выкупить объект.
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Сумма сделки по выкупу дома составила 130 тысяч евро. Во время осмотра здания сотрудники мэрии обнаружили в шкафу на втором этаже пять слитков золота и более 1,1 тысячи золотых монет номиналом по 20 франков. Общая стоимость клада превышает 500 тысяч евро. Кроме того, в доме обнаружены оптические приборы конца XIX века, фотографии времен Второй мировой войны и другие предметы, представляющие исторический интерес.
Как сообщает местное издание Voix du Jura, юристы подтвердили, что сокровища отныне принадлежат городским властям, которые, таким образом, совершили очень неплохую сделку.
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