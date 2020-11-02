https://ria.ru/20201102/frantsiya-1582613985.html

Мэрия городка во Франции нашла клад в случайно купленном доме

Мэрия городка во Франции нашла клад в случайно купленном доме

Мэрия городка на востоке Франции приобрела дом, в котором хранился золотой клад на сумму более 500 тысяч евро, сообщает телеканал France 3. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T11:40

2020-11-02T11:40

2020-11-02T11:40

франция

в мире

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Мэрия городка на востоке Франции приобрела дом, в котором хранился золотой клад на сумму более 500 тысяч евро, сообщает телеканал France 3.Двухэтажный дом в центре коммуны Море (департамент Юра) более века принадлежал семье коммерсантов по фамилии Жобе. Около месяца назад его владелец скончался, оставив единственного непрямого наследника, который не захотел обременять себя недвижимостью и предложил муниципальным властям выкупить объект.Сумма сделки по выкупу дома составила 130 тысяч евро. Во время осмотра здания сотрудники мэрии обнаружили в шкафу на втором этаже пять слитков золота и более 1,1 тысячи золотых монет номиналом по 20 франков. Общая стоимость клада превышает 500 тысяч евро. Кроме того, в доме обнаружены оптические приборы конца XIX века, фотографии времен Второй мировой войны и другие предметы, представляющие исторический интерес.Как сообщает местное издание Voix du Jura, юристы подтвердили, что сокровища отныне принадлежат городским властям, которые, таким образом, совершили очень неплохую сделку.

https://ria.ru/20200812/1575654533.html

https://ria.ru/20200807/1575475756.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, в мире