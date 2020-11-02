https://ria.ru/20201102/dramaturgiya-1582611518.html

Онлайн-презентация "Антологии драматургии"

Онлайн-презентация "Антологии драматургии"

3 ноября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-презентацию "Антологии драматургии".

2020-11-02T11:26

2020-11-02T11:26

2020-11-02T11:26

анонсы

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Задать вопросУчастники:- ректор Российского института театрального искусства – ГИТИСа Григорий ЗАСЛАВСКИЙ;- заместитель начальника Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Светлана ДЗЮБИНСКАЯ;- поэт, переводчик Максим АМЕЛИН;- финский (ингерманландский) и карельский драматург, поэт, режиссер Кантерво СЕППО (Сергей ПРОНИН);- чувашская поэтесса, драматург, прозаик, тележурналист Марина КАРЯГИНА;- кабардинская поэтесса, драматург, журналист Зарина КАНУКОВА;- черкесский поэт, прозаик, драматург Зураб БЕМУРЗОВ;- якутский писатель, драматург, режиссер Семен ЕРМОЛАЕВ.Мероприятие приурочено ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября. Антология включает в себя переводы на русский язык 72-х современных драматургических произведений, написанных на 40-ка языках народов России, а также обзорные очерки и биографические справки.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы