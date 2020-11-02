Онлайн-презентация "Антологии драматургии"
3 ноября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-презентацию "Антологии драматургии".
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Участники:
- ректор Российского института театрального искусства – ГИТИСа Григорий ЗАСЛАВСКИЙ;
- заместитель начальника Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Светлана ДЗЮБИНСКАЯ;
- поэт, переводчик Максим АМЕЛИН;
- финский (ингерманландский) и карельский драматург, поэт, режиссер Кантерво СЕППО (Сергей ПРОНИН);
- чувашская поэтесса, драматург, прозаик, тележурналист Марина КАРЯГИНА;
- кабардинская поэтесса, драматург, журналист Зарина КАНУКОВА;
- черкесский поэт, прозаик, драматург Зураб БЕМУРЗОВ;
- якутский писатель, драматург, режиссер Семен ЕРМОЛАЕВ.
Мероприятие приурочено ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября. Антология включает в себя переводы на русский язык 72-х современных драматургических произведений, написанных на 40-ка языках народов России, а также обзорные очерки и биографические справки.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- ректор Российского института театрального искусства – ГИТИСа Григорий ЗАСЛАВСКИЙ;
- заместитель начальника Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Светлана ДЗЮБИНСКАЯ;
- поэт, переводчик Максим АМЕЛИН;
- финский (ингерманландский) и карельский драматург, поэт, режиссер Кантерво СЕППО (Сергей ПРОНИН);
- чувашская поэтесса, драматург, прозаик, тележурналист Марина КАРЯГИНА;
- кабардинская поэтесса, драматург, журналист Зарина КАНУКОВА;
- черкесский поэт, прозаик, драматург Зураб БЕМУРЗОВ;
- якутский писатель, драматург, режиссер Семен ЕРМОЛАЕВ.
Мероприятие приурочено ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября. Антология включает в себя переводы на русский язык 72-х современных драматургических произведений, написанных на 40-ка языках народов России, а также обзорные очерки и биографические справки.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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