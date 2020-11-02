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https://ria.ru/20201102/chuvashiya-1582673899.html
Главу села в Чувашии заподозрили в подлоге при передаче земель
Главу села в Чувашии заподозрили в подлоге при передаче земель
Глава сельского поселения, передавший земли для использования китайско-чувашской агропромышленной компании, подозревается в превышении должностных полномочий и... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T15:51
2020-11-02T15:51
следственный комитет россии (ск рф)
чувашская республика (чувашия)
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Глава сельского поселения, передавший земли для использования китайско-чувашской агропромышленной компании, подозревается в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.По версии следствия, в ноябре-декабре 2019 года глава Большеалгашинского сельского поселения Шумерлинского района Максим Медведев собственноручно изготовил и подписал поддельные протокол публичного слушания, а также протокол и решение собрания депутатов Большеалгашинского сельского поселения, которые фактически не проводились. В соответствии с указанными документами были утверждены новые правила землепользования и застройки сельскохозяйственных земель площадью 7,2 гектара.Для придания видимости законности своих преступных действий, сообщает СУСК, подозреваемый предоставил фиктивный протокол на подпись председателю собрания депутатов поселения, не осведомленному о его преступных намерениях. Затем чиновник, заведомо зная о том, что категория земель изменена им незаконным способом, выдал ООО "Сычуань-Чувашия "Агропромышленная торговая компания" разрешение на строительство и их использование под сельхозпроизводство. Единоличным принятием такого решения подозреваемым были существенно нарушены права жителей сельского поселения."В отношении Медведева возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления) и статье 292 УК РФ (служебный подлог). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, этому способствовавшие. Расследование продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.Агропромышленная торговая компания "Сычуань-Чувашия" намерена построить агропарк на территории Чувашии. Впервые информация об этом была опубликована в 2014 году, однако до сих пор проект не реализован, в том числе из-за конфликта с местными жителями.
https://ria.ru/20181206/1547511368.html
чувашская республика (чувашия)
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия), происшествия

Главу села в Чувашии заподозрили в подлоге при передаче земель

15:51 02.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Глава сельского поселения, передавший земли для использования китайско-чувашской агропромышленной компании, подозревается в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
По версии следствия, в ноябре-декабре 2019 года глава Большеалгашинского сельского поселения Шумерлинского района Максим Медведев собственноручно изготовил и подписал поддельные протокол публичного слушания, а также протокол и решение собрания депутатов Большеалгашинского сельского поселения, которые фактически не проводились. В соответствии с указанными документами были утверждены новые правила землепользования и застройки сельскохозяйственных земель площадью 7,2 гектара.
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
6 декабря 2018, 14:34
В Генпрокуратуре описали типичного коррупционера
Для придания видимости законности своих преступных действий, сообщает СУСК, подозреваемый предоставил фиктивный протокол на подпись председателю собрания депутатов поселения, не осведомленному о его преступных намерениях. Затем чиновник, заведомо зная о том, что категория земель изменена им незаконным способом, выдал ООО "Сычуань-Чувашия "Агропромышленная торговая компания" разрешение на строительство и их использование под сельхозпроизводство. Единоличным принятием такого решения подозреваемым были существенно нарушены права жителей сельского поселения.
"В отношении Медведева возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления) и статье 292 УК РФ (служебный подлог). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, этому способствовавшие. Расследование продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Агропромышленная торговая компания "Сычуань-Чувашия" намерена построить агропарк на территории Чувашии. Впервые информация об этом была опубликована в 2014 году, однако до сих пор проект не реализован, в том числе из-за конфликта с местными жителями.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Чувашская Республика (Чувашия)Происшествия
 
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