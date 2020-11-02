Песков отметил важность обеспечения безопасности иностранцев в России
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Обеспечение безопасности иностранных граждан на территории РФ - важная задача для России, какие-либо действия, представляющие угрозу для иностранцев недопустимы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее муфтий Чечни Саах-Хаджи Межиев заявил, что действия французского лидера Эммануэля Макрона являются "атакой на ислам". По его словам, около двух миллиардов мусульман стали заклятыми врагами Макрона. До этого в СМИ появилась информация, что президент Франции призвал "не отказываться от карикатур на пророка Мухаммеда", из-за демонстрации которых на уроке истории ранее был убит французский учитель. Заявление французского президента вызвало негативную реакцию в исламском мире. Позже муфтий Чечни пояснил, что назвал врагами сторонников публикации карикатур на пророка Мухаммеда и ни в коем случае не угрожал французам.
"Что касается безопасности дипломатических представительств стран, в том числе Франции, безопасности иностранных граждан на территории нашей страны, считаем очень важной задачей обеспечение этой безопасности, считаем необходимым для всех действовать исключительно в рамках закона РФ, и таким образом избегать каких-либо действий, которые могли бы представлять угрозу для иностранцев у нас в стране. Считаем это недопустимым, равно как и (угрозы в отношении – ред.) наших граждан", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, следует ли опасаться иностранцам, в частности французам, преследования в России.