https://ria.ru/20201102/bezopasnost-1582623516.html

Песков отметил важность обеспечения безопасности иностранцев в России

Песков отметил важность обеспечения безопасности иностранцев в России

Обеспечение безопасности иностранных граждан на территории РФ - важная задача для России, какие-либо действия, представляющие угрозу для иностранцев... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T12:25

2020-11-02T12:25

2020-11-02T12:25

эммануэль макрон

дмитрий песков

франция

в мире

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Обеспечение безопасности иностранных граждан на территории РФ - важная задача для России, какие-либо действия, представляющие угрозу для иностранцев недопустимы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее муфтий Чечни Саах-Хаджи Межиев заявил, что действия французского лидера Эммануэля Макрона являются "атакой на ислам". По его словам, около двух миллиардов мусульман стали заклятыми врагами Макрона. До этого в СМИ появилась информация, что президент Франции призвал "не отказываться от карикатур на пророка Мухаммеда", из-за демонстрации которых на уроке истории ранее был убит французский учитель. Заявление французского президента вызвало негативную реакцию в исламском мире. Позже муфтий Чечни пояснил, что назвал врагами сторонников публикации карикатур на пророка Мухаммеда и ни в коем случае не угрожал французам."Что касается безопасности дипломатических представительств стран, в том числе Франции, безопасности иностранных граждан на территории нашей страны, считаем очень важной задачей обеспечение этой безопасности, считаем необходимым для всех действовать исключительно в рамках закона РФ, и таким образом избегать каких-либо действий, которые могли бы представлять угрозу для иностранцев у нас в стране. Считаем это недопустимым, равно как и (угрозы в отношении – ред.) наших граждан", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, следует ли опасаться иностранцам, в частности французам, преследования в России.

https://ria.ru/20201031/makron-1582460957.html

франция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, дмитрий песков, франция, в мире