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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201102/besporyadki-1582663849.html
СК Белоруссии возбудил дело о массовых беспорядках в Минске
СК Белоруссии возбудил дело о массовых беспорядках в Минске
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о грубом нарушении общественного порядка из-за событий на акции протеста 1 ноября. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T15:11
2020-11-02T15:49
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 2 ноя — РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о грубом нарушении общественного порядка из-за событий на акции протеста 1 ноября.Подозреваемыми проходит 231 человек, их уже допросили.В пресс-службе СК уточнили, что задержанные отказались выполнять требования силовиков, что привело "к нарушению работы транспорта и некоторых организаций", повреждениям объектов городской инфраструктуры и полицейского автомобиля.Идет следствие, полиция ищет соучастников.Воскресная акцияШествие оппозиции, приуроченное ко дню поминовения предков "Дзяды", началось от станции метро "Парк Челюскинцев" на проспекте Независимости. Возле станции "Московская" прошли первые задержания, в результате образовалось несколько колонн, которые продолжили движение на северо-восток города.По информации очевидцев и местных СМИ, силовики проводили задержания и пытались рассеять колонны на проспекте Независимости, улицах Волгоградской, Калиновского, Гамарника, Мирошниченко, у Минской кольцевой автодороги. Несмотря на это, части протестующих (по разным данным, от нескольких сотен до нескольких тысяч человек) удалось достичь урочища "Куропаты" на окраине города. Там они возложили цветы, установили свечи и лампадки.В понедельник пресс-служба МВД Белоруссии заявила, что демонстранты вели себя агрессивно и даже использовали самодельное взрывное устройство.Ситуация в БелоруссииВ Белоруссии два с половиной месяца не утихают протесты. Они начались после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала итоги голосования.В первые дни против демонстрантов применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Позже от жестких мер отказались, теперь их используют реже.На прошлой неделе власти предупредили, что при угрозе жизни силовиков по протестующим будут стрелять из боевого оружия.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201102/protesty-1582617336.html
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минск, белоруссия, в мире

СК Белоруссии возбудил дело о массовых беспорядках в Минске

15:11 02.11.2020 (обновлено: 15:49 02.11.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на несанкционированной акции "Дзяды" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов на несанкционированной акции Дзяды в Минске - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 2 ноя — РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о грубом нарушении общественного порядка из-за событий на акции протеста 1 ноября.
Подозреваемыми проходит 231 человек, их уже допросили.
В пресс-службе СК уточнили, что задержанные отказались выполнять требования силовиков, что привело "к нарушению работы транспорта и некоторых организаций", повреждениям объектов городской инфраструктуры и полицейского автомобиля.
Идет следствие, полиция ищет соучастников.

Воскресная акция

Шествие оппозиции, приуроченное ко дню поминовения предков "Дзяды", началось от станции метро "Парк Челюскинцев" на проспекте Независимости. Возле станции "Московская" прошли первые задержания, в результате образовалось несколько колонн, которые продолжили движение на северо-восток города.
По информации очевидцев и местных СМИ, силовики проводили задержания и пытались рассеять колонны на проспекте Независимости, улицах Волгоградской, Калиновского, Гамарника, Мирошниченко, у Минской кольцевой автодороги.
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Несмотря на это, части протестующих (по разным данным, от нескольких сотен до нескольких тысяч человек) удалось достичь урочища "Куропаты" на окраине города. Там они возложили цветы, установили свечи и лампадки.
В понедельник пресс-служба МВД Белоруссии заявила, что демонстранты вели себя агрессивно и даже использовали самодельное взрывное устройство.

Ситуация в Белоруссии

В Белоруссии два с половиной месяца не утихают протесты. Они начались после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала итоги голосования.
В первые дни против демонстрантов применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Позже от жестких мер отказались, теперь их используют реже.
На прошлой неделе власти предупредили, что при угрозе жизни силовиков по протестующим будут стрелять из боевого оружия.
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