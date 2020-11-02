https://ria.ru/20201102/besporyadki-1582663849.html

СК Белоруссии возбудил дело о массовых беспорядках в Минске

СК Белоруссии возбудил дело о массовых беспорядках в Минске

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о грубом нарушении общественного порядка из-за событий на акции протеста 1 ноября. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T15:11

2020-11-02T15:11

2020-11-02T15:49

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МИНСК, 2 ноя — РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о грубом нарушении общественного порядка из-за событий на акции протеста 1 ноября.Подозреваемыми проходит 231 человек, их уже допросили.В пресс-службе СК уточнили, что задержанные отказались выполнять требования силовиков, что привело "к нарушению работы транспорта и некоторых организаций", повреждениям объектов городской инфраструктуры и полицейского автомобиля.Идет следствие, полиция ищет соучастников.Воскресная акцияШествие оппозиции, приуроченное ко дню поминовения предков "Дзяды", началось от станции метро "Парк Челюскинцев" на проспекте Независимости. Возле станции "Московская" прошли первые задержания, в результате образовалось несколько колонн, которые продолжили движение на северо-восток города.По информации очевидцев и местных СМИ, силовики проводили задержания и пытались рассеять колонны на проспекте Независимости, улицах Волгоградской, Калиновского, Гамарника, Мирошниченко, у Минской кольцевой автодороги. Несмотря на это, части протестующих (по разным данным, от нескольких сотен до нескольких тысяч человек) удалось достичь урочища "Куропаты" на окраине города. Там они возложили цветы, установили свечи и лампадки.В понедельник пресс-служба МВД Белоруссии заявила, что демонстранты вели себя агрессивно и даже использовали самодельное взрывное устройство.Ситуация в БелоруссииВ Белоруссии два с половиной месяца не утихают протесты. Они начались после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала итоги голосования.В первые дни против демонстрантов применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Позже от жестких мер отказались, теперь их используют реже.На прошлой неделе власти предупредили, что при угрозе жизни силовиков по протестующим будут стрелять из боевого оружия.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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