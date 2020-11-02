https://ria.ru/20201102/batwoman-1582635624.html

Энн Хэтэуэй посоветовала Зои Кравиц, как играть Женщину-кошку

Энн Хэтэуэй посоветовала Зои Кравиц, как играть Женщину-кошку

Энн Хэтэуэй дала совет Зои Кравиц, которая сыграет Женщину-кошку в предстоящем фильме Мэтта Ривза "Бэтмен", сообщает Etcanada. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T15:42

2020-11-02T15:42

2020-11-02T15:42

культура

зои кравиц

кино и сериалы

новости культуры

мишель пфайффер

роберт земекис

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Энн Хэтэуэй дала совет Зои Кравиц, которая сыграет Женщину-кошку в предстоящем фильме Мэтта Ривза "Бэтмен", сообщает Etcanada.Сама Хэтэуэй снималась в этой роли в картине "Темный рыцарь: Возрождение легенды" у Кристофера Нолана. Помимо нее Селину Кайл в лентах о Бэтмене играли Ерза Китт и Мишель Пфайффер. Рассказывая о своем фильме "Ведьмы" Роберта Земекиса, недавно вышедшем в прокат, Энн Хэтэуэй поделилась своими мыслями о новой Женщине-кошке. "Вы видели ее фотографии на ступеньках (в костюме Селины Кайл – Прим. ред.)? Ей не нужны мои советы. Если бы я что-то и хотела ей сказать, то только одно. Не нужно никого слушать, это единственный способ сыграть свою версию этого персонажа", — подчеркнула Хэтэуэй. Рассуждая о предыдущих Женщинах-кошках, она отметила: "У всех были разные режиссеры, кроме того, наши интерпретации в значительной степени были связаны с сюжетной линией. (…) Так, например, все Джокеры также сильно зависели от постановщиков, поэтому я не думаю, что сравнения здесь уместны"."Мне не терпится увидеть, как она справится со своей задачей. Уверена, что она прекрасно подходит для этой роли", — добавила актриса.Из-за пандемии премьеру "Бэтмена" перенесли с октября 2021 года на март 2022.

https://ria.ru/20201029/premera--1581975718.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зои кравиц, кино и сериалы, новости культуры, мишель пфайффер, роберт земекис