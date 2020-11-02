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https://ria.ru/20201102/batwoman-1582635624.html
Энн Хэтэуэй посоветовала Зои Кравиц, как играть Женщину-кошку
Энн Хэтэуэй посоветовала Зои Кравиц, как играть Женщину-кошку
Энн Хэтэуэй дала совет Зои Кравиц, которая сыграет Женщину-кошку в предстоящем фильме Мэтта Ривза "Бэтмен", сообщает Etcanada. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T15:42
2020-11-02T15:42
культура
зои кравиц
кино и сериалы
новости культуры
мишель пфайффер
роберт земекис
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Энн Хэтэуэй дала совет Зои Кравиц, которая сыграет Женщину-кошку в предстоящем фильме Мэтта Ривза "Бэтмен", сообщает Etcanada.Сама Хэтэуэй снималась в этой роли в картине "Темный рыцарь: Возрождение легенды" у Кристофера Нолана. Помимо нее Селину Кайл в лентах о Бэтмене играли Ерза Китт и Мишель Пфайффер. Рассказывая о своем фильме "Ведьмы" Роберта Земекиса, недавно вышедшем в прокат, Энн Хэтэуэй поделилась своими мыслями о новой Женщине-кошке. "Вы видели ее фотографии на ступеньках (в костюме Селины Кайл – Прим. ред.)? Ей не нужны мои советы. Если бы я что-то и хотела ей сказать, то только одно. Не нужно никого слушать, это единственный способ сыграть свою версию этого персонажа", — подчеркнула Хэтэуэй. Рассуждая о предыдущих Женщинах-кошках, она отметила: "У всех были разные режиссеры, кроме того, наши интерпретации в значительной степени были связаны с сюжетной линией. (…) Так, например, все Джокеры также сильно зависели от постановщиков, поэтому я не думаю, что сравнения здесь уместны"."Мне не терпится увидеть, как она справится со своей задачей. Уверена, что она прекрасно подходит для этой роли", — добавила актриса.Из-за пандемии премьеру "Бэтмена" перенесли с октября 2021 года на март 2022.
https://ria.ru/20201029/premera--1581975718.html
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зои кравиц, кино и сериалы, новости культуры, мишель пфайффер, роберт земекис

Энн Хэтэуэй посоветовала Зои Кравиц, как играть Женщину-кошку

15:42 02.11.2020
 
© AP Photo / Jordan Strauss/Jason MendezЭнн Хэтэуэй и Зои Кравиц
Энн Хэтэуэй и Зои Кравиц - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© AP Photo / Jordan Strauss/Jason Mendez
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Энн Хэтэуэй дала совет Зои Кравиц, которая сыграет Женщину-кошку в предстоящем фильме Мэтта Ривза "Бэтмен", сообщает Etcanada.
Сама Хэтэуэй снималась в этой роли в картине "Темный рыцарь: Возрождение легенды" у Кристофера Нолана. Помимо нее Селину Кайл в лентах о Бэтмене играли Ерза Китт и Мишель Пфайффер.
Рассказывая о своем фильме "Ведьмы" Роберта Земекиса, недавно вышедшем в прокат, Энн Хэтэуэй поделилась своими мыслями о новой Женщине-кошке.
"Вы видели ее фотографии на ступеньках (в костюме Селины Кайл – Прим. ред.)? Ей не нужны мои советы. Если бы я что-то и хотела ей сказать, то только одно. Не нужно никого слушать, это единственный способ сыграть свою версию этого персонажа", — подчеркнула Хэтэуэй.
Рассуждая о предыдущих Женщинах-кошках, она отметила: "У всех были разные режиссеры, кроме того, наши интерпретации в значительной степени были связаны с сюжетной линией. (…) Так, например, все Джокеры также сильно зависели от постановщиков, поэтому я не думаю, что сравнения здесь уместны".
"Мне не терпится увидеть, как она справится со своей задачей. Уверена, что она прекрасно подходит для этой роли", — добавила актриса.
Из-за пандемии премьеру "Бэтмена" перенесли с октября 2021 года на март 2022.
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КультураЗои КравицКино и сериалыНовости культурыМишель ПфайфферРоберт Земекис
 
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