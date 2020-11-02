https://ria.ru/20201102/bank-1582633389.html

ПСБ: фармацевтика - перспективное направление для инвестиций

ПСБ: фармацевтика - перспективное направление для инвестиций

Фармацевтика является отраслью, растущей быстрее ВВП, и это делает ее одним из наиболее перспективных направлений для инвестиций, заявил советник аппарата... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T12:58

2020-11-02T12:58

2020-11-02T12:58

банк псб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 2 ноя- РИА Новости. Фармацевтика является отраслью, растущей быстрее ВВП, и это делает ее одним из наиболее перспективных направлений для инвестиций, заявил советник аппарата правления ПСБ Николай Власов. По сообщению пресс-службы ПСБ, Власов принял участие в работе сессии "Инновации в фармацевтике и медицине: преодоление барьеров в создании современных решений для здравоохранения", организованной универсальной промышленной платформой "Иннопром", Банк выступил официальным партнером сессии.По словам представителя банка, опыт мировой фармацевтической отрасли показывает, что порядка 15% выручки компании тратят на разработку новых препаратов - research and development (RnD). С учетом того, что отечественный рынок лекарств сейчас оценивается в 25 миллиардов долларов, затраты на RnD в России могли бы составить около 4 миллиардов долларов при условии выпуска всех препаратов в стране. Он считает, что банковское сообщество может участвовать в развитии инноваций в фарминдустрии через венчурные фонды."Банки способны организовать процесс создания и управления венчурными фондами в силу того, что у финансовых организаций есть необходимые компетенции по оценке кредитных рисков на всех стадиях принятия решений", - сказал представитель банка. По его мнению, вовлечение банков в этот процесс ускорит предоставление кредитных продуктов при выходе препарата на рынок, поскольку кредитная организация будет уже осведомлена о ходе его разработок. В работе сессии приняли также участие заместитель директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности министерства промышленности и торговли России Дмитрий Галкин, директор по акселерации проектов в области биомедицины "Сколково" Руслан Алтаев, ученые, главы крупнейших фармацевтических компаний России.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, новости компаний - экономика