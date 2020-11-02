https://ria.ru/20201102/bank-1582633389.html
ПСБ: фармацевтика - перспективное направление для инвестиций
ПСБ: фармацевтика - перспективное направление для инвестиций
Фармацевтика является отраслью, растущей быстрее ВВП, и это делает ее одним из наиболее перспективных направлений для инвестиций, заявил советник аппарата... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:58
2020-11-02T12:58
2020-11-02T12:58
банк псб
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153297/82/1532978249_0:79:1500:923_1400x0_80_0_0_b42a9baf353925c33775be89758e9dd7.jpg
МОСКВА, 2 ноя- РИА Новости. Фармацевтика является отраслью, растущей быстрее ВВП, и это делает ее одним из наиболее перспективных направлений для инвестиций, заявил советник аппарата правления ПСБ Николай Власов. По сообщению пресс-службы ПСБ, Власов принял участие в работе сессии "Инновации в фармацевтике и медицине: преодоление барьеров в создании современных решений для здравоохранения", организованной универсальной промышленной платформой "Иннопром", Банк выступил официальным партнером сессии.По словам представителя банка, опыт мировой фармацевтической отрасли показывает, что порядка 15% выручки компании тратят на разработку новых препаратов - research and development (RnD). С учетом того, что отечественный рынок лекарств сейчас оценивается в 25 миллиардов долларов, затраты на RnD в России могли бы составить около 4 миллиардов долларов при условии выпуска всех препаратов в стране. Он считает, что банковское сообщество может участвовать в развитии инноваций в фарминдустрии через венчурные фонды."Банки способны организовать процесс создания и управления венчурными фондами в силу того, что у финансовых организаций есть необходимые компетенции по оценке кредитных рисков на всех стадиях принятия решений", - сказал представитель банка. По его мнению, вовлечение банков в этот процесс ускорит предоставление кредитных продуктов при выходе препарата на рынок, поскольку кредитная организация будет уже осведомлена о ходе его разработок. В работе сессии приняли также участие заместитель директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности министерства промышленности и торговли России Дмитрий Галкин, директор по акселерации проектов в области биомедицины "Сколково" Руслан Алтаев, ученые, главы крупнейших фармацевтических компаний России.
https://ria.ru/20201030/dogovor-1582299864.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/153297/82/1532978249_84:0:1417:1000_1400x0_80_0_0_f4ab3eedfb3d14943b23bb4eab4989f0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк псб, новости компаний - экономика
МОСКВА, 2 ноя- РИА Новости
. Фармацевтика является отраслью, растущей быстрее ВВП, и это делает ее одним из наиболее перспективных направлений для инвестиций, заявил советник аппарата правления ПСБ
Николай Власов.
По сообщению пресс-службы ПСБ, Власов принял участие в работе сессии "Инновации в фармацевтике и медицине: преодоление барьеров в создании современных решений для здравоохранения", организованной универсальной промышленной платформой "Иннопром", Банк выступил официальным партнером сессии.
По словам представителя банка, опыт мировой фармацевтической отрасли показывает, что порядка 15% выручки компании тратят на разработку новых препаратов - research and development (RnD). С учетом того, что отечественный рынок лекарств сейчас оценивается в 25 миллиардов долларов, затраты на RnD в России могли бы составить около 4 миллиардов долларов при условии выпуска всех препаратов в стране.
"Считаю, что государство, введя специальные регуляторные меры, может обеспечить уровень RnD российских компаний в размере 4 миллиардов долларов в год. Это даст огромный рывок в инновационности российской фармотрасли и создаст большое количество высокотехнологичных рабочих мест. Всё это, в свою очередь, будет способствовать быстрому появлению на рынке российских инновационных препаратов next-in-class и возможности для разработок препаратов first-in-class российского производства с большим экспортным потенциалом", - отметил Власов.
Он считает, что банковское сообщество может участвовать в развитии инноваций в фарминдустрии через венчурные фонды.
"Банки способны организовать процесс создания и управления венчурными фондами в силу того, что у финансовых организаций есть необходимые компетенции по оценке кредитных рисков на всех стадиях принятия решений", - сказал представитель банка. По его мнению, вовлечение банков в этот процесс ускорит предоставление кредитных продуктов при выходе препарата на рынок, поскольку кредитная организация будет уже осведомлена о ходе его разработок.
В работе сессии приняли также участие заместитель директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности министерства промышленности и торговли России Дмитрий Галкин, директор по акселерации проектов в области биомедицины "Сколково" Руслан Алтаев, ученые, главы крупнейших фармацевтических компаний России.