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ПСБ: фармацевтика - перспективное направление для инвестиций
ПСБ: фармацевтика - перспективное направление для инвестиций
Фармацевтика является отраслью, растущей быстрее ВВП, и это делает ее одним из наиболее перспективных направлений для инвестиций, заявил советник аппарата... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:58
2020-11-02T12:58
банк псб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 2 ноя- РИА Новости. Фармацевтика является отраслью, растущей быстрее ВВП, и это делает ее одним из наиболее перспективных направлений для инвестиций, заявил советник аппарата правления ПСБ Николай Власов. По сообщению пресс-службы ПСБ, Власов принял участие в работе сессии "Инновации в фармацевтике и медицине: преодоление барьеров в создании современных решений для здравоохранения", организованной универсальной промышленной платформой "Иннопром", Банк выступил официальным партнером сессии.По словам представителя банка, опыт мировой фармацевтической отрасли показывает, что порядка 15% выручки компании тратят на разработку новых препаратов - research and development (RnD). С учетом того, что отечественный рынок лекарств сейчас оценивается в 25 миллиардов долларов, затраты на RnD в России могли бы составить около 4 миллиардов долларов при условии выпуска всех препаратов в стране. Он считает, что банковское сообщество может участвовать в развитии инноваций в фарминдустрии через венчурные фонды."Банки способны организовать процесс создания и управления венчурными фондами в силу того, что у финансовых организаций есть необходимые компетенции по оценке кредитных рисков на всех стадиях принятия решений", - сказал представитель банка. По его мнению, вовлечение банков в этот процесс ускорит предоставление кредитных продуктов при выходе препарата на рынок, поскольку кредитная организация будет уже осведомлена о ходе его разработок. В работе сессии приняли также участие заместитель директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности министерства промышленности и торговли России Дмитрий Галкин, директор по акселерации проектов в области биомедицины "Сколково" Руслан Алтаев, ученые, главы крупнейших фармацевтических компаний России.
https://ria.ru/20201030/dogovor-1582299864.html
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банк псб, новости компаний - экономика

ПСБ: фармацевтика - перспективное направление для инвестиций

12:58 02.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий МельниковЛиния по производству твердых таблеток
Линия по производству твердых таблеток - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя- РИА Новости. Фармацевтика является отраслью, растущей быстрее ВВП, и это делает ее одним из наиболее перспективных направлений для инвестиций, заявил советник аппарата правления ПСБ Николай Власов.
По сообщению пресс-службы ПСБ, Власов принял участие в работе сессии "Инновации в фармацевтике и медицине: преодоление барьеров в создании современных решений для здравоохранения", организованной универсальной промышленной платформой "Иннопром", Банк выступил официальным партнером сессии.
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По словам представителя банка, опыт мировой фармацевтической отрасли показывает, что порядка 15% выручки компании тратят на разработку новых препаратов - research and development (RnD). С учетом того, что отечественный рынок лекарств сейчас оценивается в 25 миллиардов долларов, затраты на RnD в России могли бы составить около 4 миллиардов долларов при условии выпуска всех препаратов в стране.
"Считаю, что государство, введя специальные регуляторные меры, может обеспечить уровень RnD российских компаний в размере 4 миллиардов долларов в год. Это даст огромный рывок в инновационности российской фармотрасли и создаст большое количество высокотехнологичных рабочих мест. Всё это, в свою очередь, будет способствовать быстрому появлению на рынке российских инновационных препаратов next-in-class и возможности для разработок препаратов first-in-class российского производства с большим экспортным потенциалом", - отметил Власов.
Он считает, что банковское сообщество может участвовать в развитии инноваций в фарминдустрии через венчурные фонды.
"Банки способны организовать процесс создания и управления венчурными фондами в силу того, что у финансовых организаций есть необходимые компетенции по оценке кредитных рисков на всех стадиях принятия решений", - сказал представитель банка. По его мнению, вовлечение банков в этот процесс ускорит предоставление кредитных продуктов при выходе препарата на рынок, поскольку кредитная организация будет уже осведомлена о ходе его разработок.
В работе сессии приняли также участие заместитель директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности министерства промышленности и торговли России Дмитрий Галкин, директор по акселерации проектов в области биомедицины "Сколково" Руслан Алтаев, ученые, главы крупнейших фармацевтических компаний России.
 
Банк ПСБНовости компаний - Экономика
 
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