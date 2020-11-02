https://ria.ru/20201102/amerikantsy-1582704178.html

Более 95 миллионов американцев досрочно проголосовали на выборах

Более 95 миллионов американцев досрочно проголосовали на выборах

Более 95 миллионов бюллетеней получено в ходе досрочного голосования на президентских выборах в США, сообщает за день до выборов сайт United States Elections... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T18:16

2020-11-02T18:16

2020-11-02T18:16

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. Более 95 миллионов бюллетеней получено в ходе досрочного голосования на президентских выборах в США, сообщает за день до выборов сайт United States Elections Project.По данным портала, который является информационной базой избирательной системы США, по состоянию на утро понедельника получены 95 миллионов 27 тысяч 832 бюллетеня. Из них 34 миллиона 576 тысяч 166 человек проголосовали лично, более 60 миллионов отравили бюллетени по почте.Как отмечают наблюдатели, предстоящие 3 ноября выборы могут стать рекордными по числу участвующих избирателей. Число проголосовавших досрочно уже значительно превысило аналогичный показатель предыдущего выборного цикла в 2016 году.Президентские выборы президента США пройдут 3 ноября. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

https://ria.ru/20201102/ssha-1582558899.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире