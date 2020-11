https://ria.ru/20201102/albom-1582235393.html

У Bring Me the Horizon вышел альбом о событиях 2020 года

У Bring Me the Horizon вышел альбом о событиях 2020 года

Участники британской рок-группы Bring Me the Horizon представили в Сети новый седьмой студийный альбом "Post human: survival horror", вдохновленный событиями... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T02:50

2020-11-02T02:50

2020-11-02T02:50

самоизоляция

коронавирус covid-19

музыка

новости культуры

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582237439_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_656531e1c2e6ef7a7869c09cd2a2695c.jpg

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Участники британской рок-группы Bring Me the Horizon представили в Сети новый седьмой студийный альбом "Post human: survival horror", вдохновленный событиями 2020 года. В мини-альбом вошло девять треков. Семь из них были сделаны полностью на самоизоляции (музыканты работали по видеосвязи). Несмотря на это, к записи некоторых песен даже удалось подключить известных исполнителей, например, британского музыканта Yungblud ("Obey") и участниц японской метал-группы Babymetal ("Kingslayer").Пандемия, карантин и общая постапокалиптическая обстановка в результате сказались на настроении "Post human: survival horror". Треки звучат мрачно, тяжело и агрессивно, а в песне "Teardrops" фронтмен группы Оливер Сайкс даже восклицает: "Боже, как все ужасно!".Финальная композиция – "One day the only butterflies left will be in your chest as you march towards your death", которую исполняет Сайкс и вокалистка Evanescence Эми Ли, звучит таинственно и мягко, но при этом не уступает остальным. Музыканты будто утверждают, что именно эта песня достойна конца света. Послушать или скачать треки из "Post human: survival horror" можно на всех цифровых платформах.

https://ria.ru/20200629/1573521763.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самоизоляция, коронавирус covid-19, музыка, новости культуры