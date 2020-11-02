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https://ria.ru/20201102/albom-1582235393.html
У Bring Me the Horizon вышел альбом о событиях 2020 года
У Bring Me the Horizon вышел альбом о событиях 2020 года
Участники британской рок-группы Bring Me the Horizon представили в Сети новый седьмой студийный альбом "Post human: survival horror", вдохновленный событиями... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T02:50
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самоизоляция
коронавирус covid-19
музыка
новости культуры
культура
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Участники британской рок-группы Bring Me the Horizon представили в Сети новый седьмой студийный альбом "Post human: survival horror", вдохновленный событиями 2020 года. В мини-альбом вошло девять треков. Семь из них были сделаны полностью на самоизоляции (музыканты работали по видеосвязи). Несмотря на это, к записи некоторых песен даже удалось подключить известных исполнителей, например, британского музыканта Yungblud ("Obey") и участниц японской метал-группы Babymetal ("Kingslayer").Пандемия, карантин и общая постапокалиптическая обстановка в результате сказались на настроении "Post human: survival horror". Треки звучат мрачно, тяжело и агрессивно, а в песне "Teardrops" фронтмен группы Оливер Сайкс даже восклицает: "Боже, как все ужасно!".Финальная композиция – "One day the only butterflies left will be in your chest as you march towards your death", которую исполняет Сайкс и вокалистка Evanescence Эми Ли, звучит таинственно и мягко, но при этом не уступает остальным. Музыканты будто утверждают, что именно эта песня достойна конца света. Послушать или скачать треки из "Post human: survival horror" можно на всех цифровых платформах.
https://ria.ru/20200629/1573521763.html
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Новости
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самоизоляция, коронавирус covid-19, музыка, новости культуры

У Bring Me the Horizon вышел альбом о событиях 2020 года

02:50 02.11.2020
 
© AP Photo / Joel C RyanМузыкальная группа Bring Me the Horizon
Музыкальная группа Bring Me the Horizon - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© AP Photo / Joel C Ryan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Участники британской рок-группы Bring Me the Horizon представили в Сети новый седьмой студийный альбом "Post human: survival horror", вдохновленный событиями 2020 года.
В мини-альбом вошло девять треков. Семь из них были сделаны полностью на самоизоляции (музыканты работали по видеосвязи). Несмотря на это, к записи некоторых песен даже удалось подключить известных исполнителей, например, британского музыканта Yungblud ("Obey") и участниц японской метал-группы Babymetal ("Kingslayer").
Пандемия, карантин и общая постапокалиптическая обстановка в результате сказались на настроении "Post human: survival horror". Треки звучат мрачно, тяжело и агрессивно, а в песне "Teardrops" фронтмен группы Оливер Сайкс даже восклицает: "Боже, как все ужасно!".
Финальная композиция – "One day the only butterflies left will be in your chest as you march towards your death", которую исполняет Сайкс и вокалистка Evanescence Эми Ли, звучит таинственно и мягко, но при этом не уступает остальным. Музыканты будто утверждают, что именно эта песня достойна конца света.
Послушать или скачать треки из "Post human: survival horror" можно на всех цифровых платформах.
Скриншот видео Bring Me The Horizon Parasite Eve - РИА Новости, 1920, 29.06.2020
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