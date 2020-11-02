Акция "Время карьеры" охватит 35 городов России
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Всероссийская акция "Время карьеры" для студентов и недавних выпускников вузов, которая стартовала в понедельник в онлайн-формате, охватит 35 городов России, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Акция проводится президентской платформой "Россия – страна возможностей", Минобрнауки России, Росмолодежью и УрФУ при поддержке Фонда президентских грантов. Ее цель – развитие прямых связей "работодатель-студент", содействие компаниям в подборе кадров, в трудоустройстве студентов и выпускников, а также создание условий для развития их компетенций. Участниками проекта могут стать студенты вузов и ссузов, выпускники и молодые специалисты в возрасте 18-30 лет. Соорганизаторами акции в 35 городах стали ведущие российские вузы, в каждом регионе будут представлены как локальные работодатели, так и вакансии, практики и стажировки национальных партнеров проекта с возможностью переезда или удаленной работы.
Первым городом проведения акции стал Екатеринбург.
"Столица Урала 2 ноября представит виртуальный тур по стендовой сессии работодателей и марафон мастер-классов о навыках для успешного трудоустройства в социальных сетях. Но главное, что впервые акция пройдет по всей стране – в 35 городах при партнерстве ведущих вузов страны. Итоги проекта мы подведем 30 ноября в Москве. Для участия в мероприятиях проекта зарегистрировалось уже 26 тысяч студентов. И это число будет только расти, ведь специальные карьерные мастер-классы, экспресс-собеседования и ярмарки вакансий продлятся весь месяц", - приводится в сообщении комментарий генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
К церемонии открытия проекта присоединились более 400 тысяч зрителей. Для участников прошли виртуальные экскурсии на ведущие российские предприятия, представители компаний-работодателей выступили с лекциями.
"Проект собрал предложения вакансий, практик и стажировок более чем 200 ведущих российских и международных работодателей, а также огромное число ребят, которые заинтересованы в возможности реализовать себя и найти интересное дело", - отметил в приветствии участникам руководитель Росмолодежи Александр Бугаев.