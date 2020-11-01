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Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 43
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 43
Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 43, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T07:23
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турция
в мире
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 43, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.Ранее сообщалось о 42 погибших.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.
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турция, в мире

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 43

07:23 01.11.2020 (обновлено: 10:52 01.11.2020)
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия землетрясения в турецком Измире
Последствия землетрясения в турецком Измире - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 43, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.
Ранее сообщалось о 42 погибших.

"По последним данным, погибли 43 человека, 896 пострадали. Спасатели в Измире работают на завалах девяти разрушенных зданий", — говорится в сообщении.

Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.
Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.
Страны мира. Греция. Остров Самос - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
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