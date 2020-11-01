https://ria.ru/20201101/zaderzhaniya-1582537002.html

В Минске начали задерживать участников несанкционированной акции

В Минске начали задерживать участников несанкционированной акции

Несколько человек задержали в Минске за участие в несанкционированной акции, рассказала РИА Новости официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T14:41

2020-11-01T14:41

2020-11-01T17:29

протесты в белоруссии

минск

в мире

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МИНСК, 1 ноя — РИА Новости. Несколько человек задержали в Минске за участие в несанкционированной акции, рассказала РИА Новости официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.В СМИ ранее появлялись сообщения, что силовики стреляли в воздух, пытаясь остановить демонстрантов. Ганусевич сказала, что у нее такой информации нет.Представитель минской милициии обратилась к гражданам, призвав их не вестись на призывы в Telegram-каналах выходить участвовать в несанкционированных мероприятиях.Ранее в Минске колонна демонстрантов начала шествие от станции метро "Парк Челюскинцев" в направлении станции метро "Московская". Местное издание "Наша Нива" сообщило в своем Telegram-канале, что задержания участников протестного шествия оппозиции начались у станции метро "Московская" на востоке города, люди начали разбегаться.В республике продолжаются протесты, связанные с результатами президентских выборов. Сторонники оппозиции не согласны с победой Лукашенко, который, по данным ЦИК, набрал более 80 процентов голосов.При разгонах силовики использовали против протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201031/radikaly-1582481441.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201101/internet-1582535329.html

минск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, в мире