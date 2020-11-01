В Минске начали задерживать участников несанкционированной акции
14:41 01.11.2020 (обновлено: 17:29 01.11.2020)
МИНСК, 1 ноя — РИА Новости. Несколько человек задержали в Минске за участие в несанкционированной акции, рассказала РИА Новости официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.
В СМИ ранее появлялись сообщения, что силовики стреляли в воздух, пытаясь остановить демонстрантов. Ганусевич сказала, что у нее такой информации нет.
Представитель минской милициии обратилась к гражданам, призвав их не вестись на призывы в Telegram-каналах выходить участвовать в несанкционированных мероприятиях.
Ранее в Минске колонна демонстрантов начала шествие от станции метро "Парк Челюскинцев" в направлении станции метро "Московская". Местное издание "Наша Нива" сообщило в своем Telegram-канале, что задержания участников протестного шествия оппозиции начались у станции метро "Московская" на востоке города, люди начали разбегаться.
В республике продолжаются протесты, связанные с результатами президентских выборов. Сторонники оппозиции не согласны с победой Лукашенко, который, по данным ЦИК, набрал более 80 процентов голосов.
При разгонах силовики использовали против протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.