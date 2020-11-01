Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201101/zaderzhaniya-1582537002.html
В Минске начали задерживать участников несанкционированной акции
В Минске начали задерживать участников несанкционированной акции
Несколько человек задержали в Минске за участие в несанкционированной акции, рассказала РИА Новости официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T14:41
2020-11-01T17:29
протесты в белоруссии
минск
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582552549_0:186:2880:1806_1400x0_80_0_0_07ddf14d2191c15b5c65a602d46fc4d3.jpg
МИНСК, 1 ноя — РИА Новости. Несколько человек задержали в Минске за участие в несанкционированной акции, рассказала РИА Новости официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.В СМИ ранее появлялись сообщения, что силовики стреляли в воздух, пытаясь остановить демонстрантов. Ганусевич сказала, что у нее такой информации нет.Представитель минской милициии обратилась к гражданам, призвав их не вестись на призывы в Telegram-каналах выходить участвовать в несанкционированных мероприятиях.Ранее в Минске колонна демонстрантов начала шествие от станции метро "Парк Челюскинцев" в направлении станции метро "Московская". Местное издание "Наша Нива" сообщило в своем Telegram-канале, что задержания участников протестного шествия оппозиции начались у станции метро "Московская" на востоке города, люди начали разбегаться.В республике продолжаются протесты, связанные с результатами президентских выборов. Сторонники оппозиции не согласны с победой Лукашенко, который, по данным ЦИК, набрал более 80 процентов голосов.При разгонах силовики использовали против протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
https://ria.ru/20201031/radikaly-1582481441.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201101/internet-1582535329.html
минск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582552549_112:0:2768:1992_1400x0_80_0_0_771bbc9f50dacea161f9f0df01f3c961.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, в мире

В Минске начали задерживать участников несанкционированной акции

14:41 01.11.2020 (обновлено: 17:29 01.11.2020)
 
© REUTERS / StringerЗадержание участника акции протеста в Минске
Задержание участника акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
МИНСК, 1 ноя — РИА Новости. Несколько человек задержали в Минске за участие в несанкционированной акции, рассказала РИА Новости официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.
В СМИ ранее появлялись сообщения, что силовики стреляли в воздух, пытаясь остановить демонстрантов. Ганусевич сказала, что у нее такой информации нет.
Сотрудник КГБ Белоруссии - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
Вчера, 20:28Протесты в Белоруссии
КГБ Белоруссии ищет в стране диверсантов
Представитель минской милициии обратилась к гражданам, призвав их не вестись на призывы в Telegram-каналах выходить участвовать в несанкционированных мероприятиях.
Ранее в Минске колонна демонстрантов начала шествие от станции метро "Парк Челюскинцев" в направлении станции метро "Московская". Местное издание "Наша Нива" сообщило в своем Telegram-канале, что задержания участников протестного шествия оппозиции начались у станции метро "Московская" на востоке города, люди начали разбегаться.
В республике продолжаются протесты, связанные с результатами президентских выборов. Сторонники оппозиции не согласны с победой Лукашенко, который, по данным ЦИК, набрал более 80 процентов голосов.
При разгонах силовики использовали против протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства и сотрудники милиции в Минске - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
14:27
В Минске перед шествием оппозиции вновь отметили проблемы с интернетом
 
Протесты в БелоруссииМинскВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Ученые оценили опасность новой смертельной болезни
00:59Названа возможная причина возгорания на нефтешахте в Коми
00:46Санду сократила отставание от Додона на выборах президента Молдавии
00:41Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 73
00:17В России ввели новые требования к автомобилям из ЕАЭС
00:14В Москве стартует эксперимент по снижению цены на проезд в метро
00:12Прошедший октябрь стал самым теплым в Москве за всю историю наблюдения
00:10Вильфанд пообещал продолжение "золотой осени"
00:07В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом
00:05Россиян ждет короткая рабочая неделя
00:03В Берлине начнут ездить бесплатные электробусы без водителей
23:39Советник Трампа извинился за интервью RT
23:14В сенате США обвинили сына Байдена в коррупции "промышленного масштаба"
23:10Додон лидирует на выборах президента Молдавии
23:03Эрдоган предложил приравнять исламофобию к антисемитизму
22:45После пожара в шахте в Коми разыскивают двух горняков
22:43Польша попросила "Газпром" снизить цену на газ
22:37В Карабахе заявили о новом авиаударе по городу Мартуни
21:46Избиение волгоградца после конфликта в родительском чате попало на видео
21:27Верховный муфтий России назвал вражду из-за карикатур неугодной Богу
Лента новостейМолния