https://ria.ru/20201101/yad-1582538249.html

Назван фактор, превращающий пищу в яд

Назван фактор, превращающий пищу в яд

Трансжиры в продуктах питания увеличивают вероятность заболеваний сердечно-сосудистой системы, пишет турецкая газета Cumhuriyet. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T14:59

2020-11-01T14:59

2020-11-01T15:16

cumhuriyet

здоровье

евросоюз

турция

еда

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Трансжиры в продуктах питания увеличивают вероятность заболеваний сердечно-сосудистой системы, пишет турецкая газета Cumhuriyet.Промышленно производимые трансжиры создаются с целью придать вкус продуктам и продлить срок их годности. Люди, потребляющие еду с содержанием этого компонента в большом объеме, чаще болеют сахарным диабетом, подвергаются большему риску получить сердечный приступ или инсульт.Для здорового образа жизни опрошенные газетой эксперты рекомендовали придерживаться диеты и заниматься спортом.В свою очередь, доктор Онер Оздоган уточнил, что заниматься спортом и воздерживаться от трансжиров нужно с молодого возраста.Турция уже ввела вслед за Евросоюзом ограничения на трансжиры в продуктах питания. Всемирная организация здравоохранения поставила целью исключить этот компонент из цепочки поставок пищевых продуктов к 2023 году.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20201017/yaytsa-1580277653.html

турция

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

cumhuriyet, здоровье, евросоюз, турция, еда