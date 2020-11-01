https://ria.ru/20201101/yad-1582538249.html
Назван фактор, превращающий пищу в яд
Назван фактор, превращающий пищу в яд
Трансжиры в продуктах питания увеличивают вероятность заболеваний сердечно-сосудистой системы, пишет турецкая газета Cumhuriyet. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T14:59
2020-11-01T14:59
2020-11-01T15:16
cumhuriyet
здоровье
евросоюз
турция
еда
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Трансжиры в продуктах питания увеличивают вероятность заболеваний сердечно-сосудистой системы, пишет турецкая газета Cumhuriyet.Промышленно производимые трансжиры создаются с целью придать вкус продуктам и продлить срок их годности. Люди, потребляющие еду с содержанием этого компонента в большом объеме, чаще болеют сахарным диабетом, подвергаются большему риску получить сердечный приступ или инсульт.Для здорового образа жизни опрошенные газетой эксперты рекомендовали придерживаться диеты и заниматься спортом.В свою очередь, доктор Онер Оздоган уточнил, что заниматься спортом и воздерживаться от трансжиров нужно с молодого возраста.Турция уже ввела вслед за Евросоюзом ограничения на трансжиры в продуктах питания. Всемирная организация здравоохранения поставила целью исключить этот компонент из цепочки поставок пищевых продуктов к 2023 году.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
https://ria.ru/20201017/yaytsa-1580277653.html
турция
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
cumhuriyet, здоровье, евросоюз, турция, еда
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Трансжиры в продуктах питания увеличивают вероятность заболеваний сердечно-сосудистой системы, пишет турецкая газета Cumhuriyet.
Промышленно производимые трансжиры создаются с целью придать вкус продуктам и продлить срок их годности. Люди, потребляющие еду с содержанием этого компонента в большом объеме, чаще болеют сахарным диабетом, подвергаются большему риску получить сердечный приступ или инсульт.
Для здорового образа жизни опрошенные газетой эксперты рекомендовали придерживаться диеты и заниматься спортом.
"Следует отдавать предпочтение средиземноморской диете, которая богата оливковым маслом первого отжима, овощами, фруктами, цельнозерновыми, бобовыми продуктами и бедна мясом и молочными продуктами", — подчеркнула врач Айча Бояджи.
В свою очередь, доктор Онер Оздоган уточнил, что заниматься спортом и воздерживаться от трансжиров нужно с молодого возраста.
Турция
уже ввела вслед за Евросоюзом
ограничения на трансжиры в продуктах питания. Всемирная организация здравоохранения поставила целью исключить этот компонент из цепочки поставок пищевых продуктов к 2023 году.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>