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Назван фактор, превращающий пищу в яд
Назван фактор, превращающий пищу в яд
Трансжиры в продуктах питания увеличивают вероятность заболеваний сердечно-сосудистой системы, пишет турецкая газета Cumhuriyet. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T14:59
2020-11-01T15:16
cumhuriyet
здоровье
евросоюз
турция
еда
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Трансжиры в продуктах питания увеличивают вероятность заболеваний сердечно-сосудистой системы, пишет турецкая газета Cumhuriyet.Промышленно производимые трансжиры создаются с целью придать вкус продуктам и продлить срок их годности. Люди, потребляющие еду с содержанием этого компонента в большом объеме, чаще болеют сахарным диабетом, подвергаются большему риску получить сердечный приступ или инсульт.Для здорового образа жизни опрошенные газетой эксперты рекомендовали придерживаться диеты и заниматься спортом.В свою очередь, доктор Онер Оздоган уточнил, что заниматься спортом и воздерживаться от трансжиров нужно с молодого возраста.Турция уже ввела вслед за Евросоюзом ограничения на трансжиры в продуктах питания. Всемирная организация здравоохранения поставила целью исключить этот компонент из цепочки поставок пищевых продуктов к 2023 году.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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Новости
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cumhuriyet, здоровье, евросоюз, турция, еда

Назван фактор, превращающий пищу в яд

14:59 01.11.2020 (обновлено: 15:16 01.11.2020)
 
© Depositphotos / DangubicМолодые люди делают селфи в ресторане
Молодые люди делают селфи в ресторане - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© Depositphotos / Dangubic
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Трансжиры в продуктах питания увеличивают вероятность заболеваний сердечно-сосудистой системы, пишет турецкая газета Cumhuriyet.
Промышленно производимые трансжиры создаются с целью придать вкус продуктам и продлить срок их годности. Люди, потребляющие еду с содержанием этого компонента в большом объеме, чаще болеют сахарным диабетом, подвергаются большему риску получить сердечный приступ или инсульт.
Для здорового образа жизни опрошенные газетой эксперты рекомендовали придерживаться диеты и заниматься спортом.

"Следует отдавать предпочтение средиземноморской диете, которая богата оливковым маслом первого отжима, овощами, фруктами, цельнозерновыми, бобовыми продуктами и бедна мясом и молочными продуктами", — подчеркнула врач Айча Бояджи.

В свою очередь, доктор Онер Оздоган уточнил, что заниматься спортом и воздерживаться от трансжиров нужно с молодого возраста.
Турция уже ввела вслед за Евросоюзом ограничения на трансжиры в продуктах питания. Всемирная организация здравоохранения поставила целью исключить этот компонент из цепочки поставок пищевых продуктов к 2023 году.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Яйцо - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
17 октября, 15:55
Названы виды яиц, которые хуже яда
 
CumhuriyetЗдоровьеЕвросоюзТурцияЕда
 
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