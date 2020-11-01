https://ria.ru/20201101/vybory-gruziya-1582453007.html

"Время Мишико прошло". Почему партия Саакашвили не взяла власть в Грузии

"Время Мишико прошло". Почему партия Саакашвили не взяла власть в Грузии

Третий раз подряд победу на парламентских выборах в Грузии одержала правящая "Грузинская мечта". Сторонники Михаила Саакашвили готовились к реваншу, но... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T08:00

2020-11-01T08:00

2020-11-01T08:00

парламентские выборы в грузии — 2020

единое национальное движение

евросоюз

вахтанг кикабидзе

михаил саакашвили

белоруссия

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Третий раз подряд победу на парламентских выборах в Грузии одержала правящая "Грузинская мечта". Сторонники Михаила Саакашвили готовились к реваншу, но довольствуются вторым результатом. Раскачать уличные протесты не удалось, и все же оппоненты власти не намерены сдаваться. Произойдет ли в стране очередная "революция роз", разбиралось РИА Новости.Беспокойная ночьСторонники оппозиции начали собираться у здания парламента в центре Тбилиси за несколько часов до объявления первых итогов выборов. В толпе мелькали воздушные шары, фотографии Саакашвили, сине-бело-красная символика партии "Единое национальное движение". Над проспектом Руставели реяли флаги Грузии и Евросоюза.Несмотря на атмосферу праздника, собравшиеся понимали: анонсированный оппозицией "митинг победителей" может перерасти в протест, если победу снова одержит правящая "Грузинская мечта".Избирательные участки закрылись в восемь вечера (семь часов по Москве. — Прим. ред.). Сразу появились первые данные экзит-поллов. Более 40 процентов набирала "Грузинская мечта". Оппозиционный блок "Сила в единстве", созданный "Единым национальным движением" Саакашвили, получал около 25 процентов голосов избирателей.Столь существенный разрыв делал протест бессмысленным. Но люди возле парламента терпеливо чего-то ждали. Неподалеку расположился штаб "Грузинской мечты", где сторонники партии уже праздновали победу.Невысокий порогВласть и оппозиция готовились к парламентским выборам больше года. "Грузинская мечта" воспринимала их как референдум о доверии. В современной Грузии ни одна правящая сила не выигрывала три раза подряд, и успех мог стать историческим.Для оппозиционного "Единого национального движения" победа означала возвращение спустя восемь лет, но главное — признание заслуг обществом. На результат бросили все силы.Конкуренцию двум ключевым партиям составили около 50 других. Среди них — пророссийский "Альянс патриотов" активистки Ирмы Инашвили. По данным соцопросов, за нее выступало около пяти процентов избирателей. Согласно обновленному законодательству, этого достаточно для прохождения в парламент.Более того, депутатские мандаты выдадут всем, кто преодолел однопроцентный порог. Крупные политические объединения опасались сумятицы: даже самые мелкие партии просочатся в парламент, что вызовет трудности при создании правящей коалиции.При этом и власть, и оппозиция осознавали: не факт, что они получат сорокапроцентную поддержку. Только преодолев этот рубеж, партия может формировать правящее большинство. Иначе не избежать объединения с другими политическими силами.По итогам выборов 120 депутатов избрались в парламент по партийным спискам, еще 30 — по мажоритарным округам. Как распределятся в новом законодательном органе кресла депутатов, пока непонятно.Политическая игра пандемииПеред выборами оппозиция усилила критику "Грузинской мечты". Партию упрекали в том, что она провалила экономические реформы. После силового разгона в июне прошлого года антиправительственных демонстраций давление на власть возросло.Лидера "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили обвиняли в пророссийских симпатиях и открыто называли "агентом Кремля". Премьер-министру Георгию Гахарии пеняли за учебу и работу в России в девяностые годы. Из этого делали вывод — "ставленник Москвы".Тем не менее рейтинги держались стабильно: около 30 процентов жителей страны поддерживали курс правящей партии.Пандемия коронавируса и введенный жесткий карантин укрепили доверие к власти. Вспышку инфекции сдержали, хотя экономика понесла убытки. После снятия летом ограничений началось восстановление, а параллельно — подготовка к выборам. Рейтинги "Грузинской мечты" росли.В сентябре официально стартовала предвыборная кампания, и о вспышке инфекции практически забыли. А между тем число заболевших стремительно увеличивалось. Ежедневно выявлялось около двухсот случаев, в конце октября прирост превысил полторы тысячи человек.Новая волна эпидемии поставила власть в сложное положение. Экономика еще не пришла в себя, и повторный локдаун мог вызвать протест.Сторонники и противники "Грузинской мечты" сходились во мнении — "весной коронавирус играл на поле власти, а перед выборами перешел на сторону оппозиции"."Украсть победу у народа""Единое национальное движение" своей главной заслугой считает начатые Саакашвили реформы судебной, правоохранительной и тюремной систем. Победу над коррупцией сторонники экс-президента также записали себе в копилку. Слова об этих достижениях рефреном звучат третий избирательный цикл подряд.Оппозицию не раз критиковали за отсутствие новых лиц. Верхушка — сторонники беглого президента, приговоренного на родине к заключению. Председатель партии Григол Вашадзе пообещал "омолодить ряды". Но вышел конфуз.Первым в списке партии на выборах значится народный артист Грузии и заслуженный деятель культуры Украины 82-летний Вахтанг Кикабидзе. Много лет он жестко критикует Россию и поддерживает европейский курс своей страны. При этом первый номер в списке означает — в случае победы он станет спикером парламента. Члены партии сомневаются, что народный артист из-за возраста справится с задачей.Скандал вокруг Кикабидзе, разгоревшийся на митинге оппозиции, усилил эти опасения. Исполняя знаменитую песню "Тбилисо", артист традиционно спел один из куплетов на русском языке. Его освистали. Певец объяснил, что организаторы включили не ту фонограмму, но это никого не убедило.Сторонников оппозиции разделяет и фигура Саакашвили. Не все хотят видеть экс-президента в должности премьер-министра. На агитационном митинге беглый президент заявил, что в случае победы вернется на родину и займет эту должность. Но многие партийцы считают, что "время Мишико прошло"."Они собираются украсть победу у народа. Главное — не сидеть сложа руки", — обратился Саакашвили к сторонникам по видеосвязи. Официальный Тбилиси увидел в этом призыв к насильственному захвату власти после выборов и предостерег жителей Грузии от провокаций. Но как только стали известны результаты выборов, Саакашвили заявил, что должность грузинского премьера его никогда не интересовала."Время революций прошло"Опрошенные РИА Новости грузинские эксперты считают, что возможные митинги из-за результатов выборов не изменят расклад сил. В стране много противников оппозиции, которые выступают против возвращения Саакашвили во власть."Время революций в Грузии давно прошло. Выход оппозиции на улицу не означает, что протесты будут массовыми и долгосрочными. Если Саакашвили хочет повторить опыт семнадцатилетней давности по свержению правительства, то ему как минимум следует вернуться в страну. Устроить дистанционную революцию не удастся", — полагает профессор Грузинского университета общественных дел Торнике Шарашенидзе.Успех "Грузинской мечты" политолог связывает не столько с большими достижениями партии, сколько с отсутствием серьезной альтернативы. "Грузия за это время ни с кем не воевала. Позитива в экономике и социальной сфере не много, но он перевешивает негатив", — объясняет Шарашенидзе.Политолог и основатель грузинского научно-исследовательского центра SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе считает, что оппозиция всегда побеждала в информационной войне, но дальше слов дело не шло."Во время президентских выборов в 2018 году лучшие политтехнологи работали на Григола Вашадзе. Ему помогал даже Виталий Шкляров, задержанный уже в этом году на протестах в Белоруссии. Оппозиция агитирует за себя так, словно произносит тосты на грузинском празднике. Но людям надоели обещания. Возврата во времена Саакашвили никто не хочет", — уверен Сихарулидзе.К достижениям "Грузинской мечты" эксперт относит завершение реформ, с которыми бывшая власть не справилась. "Произвол судей, пытки в тюрьмах, превышение полномочий правоохранительными органами — все это процветало при экс-президенте. Сегодня с этим покончено. В стране все же стабильность. Грузия не вовлечена ни в конфликт на Украине, ни в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха", — заключает он.Однако очередной кредит доверия "Грузинской мечте" — не повод расслабляться, предупреждают эксперты. Если не произойдет улучшений в экономике, поддержка партии начнет падать. А сторонники Саакашвили всегда начеку.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламентские выборы в грузии — 2020, единое национальное движение, евросоюз, вахтанг кикабидзе, михаил саакашвили, белоруссия, тбилиси, грузия, в мире