https://ria.ru/20201101/vybory-1582251077.html

Процедура выборов президента Молдавии

Процедура выборов президента Молдавии

В соответствии с Конституцией Молдавии президент является главой государства, представляет государство и выступает гарантом суверенитета, национальной... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T01:13

2020-11-01T01:13

2020-11-01T10:59

президентские выборы в молдавии — 2020

молдавия

справки

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В соответствии с Конституцией Молдавии президент является главой государства, представляет государство и выступает гарантом суверенитета, национальной независимости, единства и территориальной целостности страны.Президент избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании.Выборы президента проводятся не позднее чем за 30 и не ранее чем за 60 дней до истечения срока полномочий действующего президента. Дата выборов президента назначается парламентом не позднее чем за 60 дней до дня выборов.Право избирать имеют граждане, достигшие на день выборов 18-летнего возраста, за исключением лишенных права голоса в установленном законом порядке.Президентом может быть избран гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Молдавии не менее 10 лет и владеющий государственным языком.Не могут быть избранными лица, осужденные к лишению свободы окончательным судебным решением и отбывающие наказание в местах лишения свободы, имеющие непогашенную судимость за совершение умышленных преступлений, лишенные права занимать ответственные должности окончательным судебным решением.Президент избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. Срок полномочий президента может быть продлен законом в случае войны или катастрофы. Одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд.Выборы проводятся по единому общенациональному избирательному округу. Выдвижение кандидатов в президенты начинается за 60 дней и завершается за 30 дней до дня выборов. Правом выдвигать кандидатов на выборах обладают: партии и другие общественно-политические организации; избирательные блоки; граждане республики, выдвигающие свои кандидатуры на выборах (независимые кандидаты).Для регистрации Центральной избирательной комиссией кандидаты в президенты должны представить подписные листы, содержащие подписи не менее 15 000 и не более 25 000 избирателей из не менее чем половины административно-территориальных единиц (АТЕ) второго уровня. В каждой из АТЕ должно быть собрано не менее 600 подписей.Сбор подписей осуществляется только в поддержку независимого кандидата. Каждый избиратель вправе поставить свою подпись в поддержку только одного кандидата.Избирательная кампания начинается не ранее чем за 30 дней до дня выборов.Конкурентам на выборах запрещается привлекать в какой бы то ни было форме лиц, не являющихся гражданами Молдавии, к мероприятиям по предвыборной агитации. Предвыборная агитация допускается только после регистрации на выборах избирательным органом. В день выборов до закрытия избирательных участков средства массовой информации не должны распространять результаты опроса избирателей о сделанном ими выборе.Форма и содержание избирательного бюллетеня утверждаются Центральной избирательной комиссией. Избирательный бюллетень делится на прямоугольники по числу конкурентов на выборах. Размер прямоугольника должен быть достаточным для размещения фамилии, имени кандидата, наименования партии, другой общественно-политической организации, избирательного блока, выдвинувших соответствующего кандидата, а также избирательного знака или символа конкурента на выборах (по его желанию). Конкуренты на выборах вносятся в бюллетени по результатам жеребьевки.Голосование в день выборов проводится с 7 до 21 часа. Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других лиц не допускается. Избирательные бюллетени выдаются участковым избирательным бюро на основании списка избирателей только по предъявлении документа, удостоверяющего личность. В избирательном бюллетене избиратель проставляет печать с надписью Votat только в одном прямоугольнике, что означает, что он проголосовал за соответствующего кандидата на выборах. В 2020 году в день выборов властями Молдавии приняты меры по защите граждан в условиях пандемии COVID-19. Избиратели допускаются на участки только после измерения температуры и в защитных масках – их будут выдавать при входе. Рекомендовано иметь с собой авторучку. Выдаваемые на участке ручки и штампы Votat будут дезинфицировать после каждого использования. Избиратели с признаками респираторного заболевания, а также те, кто находится на самоизоляции из-за контактов с больными или после возвращения из-за границы, могут проголосовать по месту нахождения с помощью мобильной урны, обратившись до 15.00 дня выборов в электоральное бюро избирательного участка по месту регистрации. Лица с признаками ОРВИ до 15 часов дня голосования на участки не допускаются. Они могут проголосовать после 15.00, если в помещении будут обеспечены условия для соблюдения мер предосторожности: защитные маски, перчатки, "зеленый коридор" для этого человека. После того как гражданин проголосует, помещение и предметы пользования будут продезинфицированы. Избранным признается кандидат, набравший не менее половины голосов избирателей, принявших участие в выборах.В случае, если ни один из кандидатов в президенты не набрал не менее половины голосов избирателей, принявших участие в выборах, проводится второй тур голосования по первым двум кандидатурам, установленным в порядке убывания числа голосов, полученных в первом туре.Если несколько кандидатов набрали одинаковое количество голосов, необходимых для прохождения во второй тур, ЦИК проводит жеребьевку. Кандидатам предоставляется возможность договориться между собой, кто будет участвовать во втором туре, или принять участие в жеребьевке.Второй тур голосования проводится через две недели после проведения первого тура. Избранным признается кандидат, набравший наибольшее количество голосов во втором туре голосования.Если оба кандидата набрали одинаковое количество голосов, избранным признается кандидат, который получил большее число голосов в первом туре. Если оба кандидата набрали одинаковое количество голосов и в первом туре, ЦИК проводит жеребьевку.В случае, если один из кандидатов снимает свою кандидатуру, оставшийся кандидат признается избранным, если он набрал не менее половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.Выборы признаются несостоявшимися, если в первом туре голосования приняли участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей. Во втором туре голосования выборы признаются состоявшимися независимо от числа избирателей, принявших участие в голосовании.Центральная избирательная комиссия распоряжается о проведении повторного голосования в двухнедельный срок со дня признания выборов несостоявшимися или недействительными.Если после повторного голосования выборы признаны несостоявшимися или недействительными; если в выборах принял участие один кандидат или участвовали два кандидата и ни один из них не набрал не менее половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании – проводятся новые выборы.Дата новых выборов назначается парламентом не более чем в 30-дневный срок со дня проведения последних очередных выборов или повторного голосования, при которых не был избран президент, не позднее чем за 60 дней до дня выборов.Результаты выборов президента признаются действительными Конституционным судом. Кандидат, избрание которого признано действительным, не позднее чем в 45-дневный срок после выборов приносит перед парламентом и Конституционным судом присягу.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в молдавии — 2020, молдавия, справки