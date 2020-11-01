https://ria.ru/20201101/vaktsina-1582499281.html

Иммунолог рассказал о противопоказаниях при вакцинации от коронавируса

Иммунолог рассказал о противопоказаниях при вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже в ноябре-декабре. На кого вакцина может не подействовать и кому стоит повременить с вакцинацией,... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T02:10

2020-11-01T02:10

2020-11-01T10:50

распространение нового коронавируса

георгий викулов

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже в ноябре-декабре. На кого вакцина может не подействовать и кому стоит повременить с вакцинацией, рассказал в интервью радио Sputnik врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов.Около одного процента населения может недостаточно эффективно отвечать на вакцинацию или даже вообще не отвечать. Не потому, что вакцины плохие или нарушена техника иммунизации, это особенности конкретного человека, конкретного организма, рассказал врач-инфекционист, иммунолог, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в интервью радио Sputnik.В некоторых состояниях человеку нужно выдержать паузу, прежде чем делать вакцинацию, отметил специалист."Вакцинация проводится только при отсутствии общих для вакцины противопоказаний и индивидуальных противопоказаний, которые могут быть у человека. При отсутствии обострения любых хронических заболеваний, острых состояний, включая ОРВИ, гриппы, инфекции. Любые острые ситуации являются относительным противопоказанием или ситуацией, которая требует ожидания. Человеку нужно сделать паузу, чтобы подобрать более подходящий момент для вакцинации", — сказал Георгий Викулов.Врач-иммунолог рассказал, что может влиять на образование антител к вирусу."На продукцию антител могут влиять принимаемые препараты, наличие обострения определенных заболеваний и самое главное — достаточное количество клеток, которые продуцируют эти тела, то есть наличие механизма, обеспечивающего образование и переключение антител. В отношении защиты от COVID-19 антитела играют далеко не единственную и далеко не самую главную роль", — рассказал радио Sputnik Георгий Викулов.Нужно ли проверять иммунный статус перед вакцинацией, решает врач иммунолог-аллерголог после обследования конкретного пациента, отметил эксперт.

https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582498746.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

георгий викулов, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество