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В Челябинске для бездомных создан медицинский центр
В Челябинске для бездомных создан медицинский центр
В Челябинске благотворительная организация АНО "Другая медицина" открыла первый в России бесплатный медико-профилактический центр для бездомных. Он обосновался в помещении бывшей заброшенной больницы.
2020-11-01T20:36
2020-11-01T20:36
благотворительность
бездомные
медицина
видео
общество
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После реконструкции здесь разместились медицинский кабинет, ординаторская, бокс для временной изоляции, душевые, кухня и гостевые комнаты для волонтеров, которые приезжают в центр со всей страны. Центр оказывает бездомным доврачебную помощь и социально-психологическую поддержку, обеспечивает продуктами и вещами.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Челябинске для бездомных создан медицинский центр
В Челябинске благотворительная организация АНО "Другая медицина" открыла первый в России бесплатный медико-профилактический центр для бездомных. Он обосновался в помещении бывшей заброшенной больницы. После реконструкции здесь разместились медицинский кабинет, ординаторская, бокс для временной изоляции, душевые, кухня и гостевые комнаты для волонтеров, которые приезжают в центр со всей страны. Центр оказывает бездомным доврачебную помощь и социально-психологическую поддержку, обеспечивает продуктами и вещами.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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60
видео, благотворительность, бездомные, медицина, видео, общество
В Челябинске для бездомных создан медицинский центр
В Челябинске благотворительная организация АНО "Другая медицина" открыла первый в России бесплатный медико-профилактический центр для бездомных. Он обосновался в помещении бывшей заброшенной больницы.
2020-11-01T20:36
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PT1M44S

В Челябинске для бездомных создан медицинский центр

20:36 01.11.2020
 
Читать ria.ru в
В Челябинске благотворительная организация АНО "Другая медицина" открыла первый в России бесплатный медико-профилактический центр для бездомных. Он обосновался в помещении бывшей заброшенной больницы.
После реконструкции здесь разместились медицинский кабинет, ординаторская, бокс для временной изоляции, душевые, кухня и гостевые комнаты для волонтеров, которые приезжают в центр со всей страны. Центр оказывает бездомным доврачебную помощь и социально-психологическую поддержку, обеспечивает продуктами и вещами.
 
БлаготворительностьбездомныеМедицинаВидеоОбщество
 
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