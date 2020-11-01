https://ria.ru/20201101/v-chelyabinske-dlya-bezdomnykh-sozdan-meditsinskiy-tsentr-1582568749.html

В Челябинске для бездомных создан медицинский центр

В Челябинске для бездомных создан медицинский центр

В Челябинске благотворительная организация АНО "Другая медицина" открыла первый в России бесплатный медико-профилактический центр для бездомных. Он обосновался в помещении бывшей заброшенной больницы.

2020-11-01T20:36

2020-11-01T20:36

2020-11-01T20:36

благотворительность

бездомные

медицина

видео

общество

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После реконструкции здесь разместились медицинский кабинет, ординаторская, бокс для временной изоляции, душевые, кухня и гостевые комнаты для волонтеров, которые приезжают в центр со всей страны. Центр оказывает бездомным доврачебную помощь и социально-психологическую поддержку, обеспечивает продуктами и вещами.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В Челябинске для бездомных создан медицинский центр В Челябинске благотворительная организация АНО "Другая медицина" открыла первый в России бесплатный медико-профилактический центр для бездомных. Он обосновался в помещении бывшей заброшенной больницы. После реконструкции здесь разместились медицинский кабинет, ординаторская, бокс для временной изоляции, душевые, кухня и гостевые комнаты для волонтеров, которые приезжают в центр со всей страны. Центр оказывает бездомным доврачебную помощь и социально-психологическую поддержку, обеспечивает продуктами и вещами. 2020-11-01T20:36 true PT1M44S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, благотворительность, бездомные, медицина, видео, общество