В Турции ввели налог на проживание в отелях
00:11 01.11.2020 (обновлено: 00:25 01.11.2020)
АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Налог на проживание в отелях вводится в Турции с 1 ноября, однако на фоне глубокого кризиса, который переживает туризм из-за пандемии коронавируса, в туротрасли страны рассчитывают, что его введение будет вновь отложено.
Введение налога изначально предполагалось с 1 апреля 2020 года в размере 1%, с 1 января 2021 года он должен был повысится до 2%. Однако в марте президент Турции Тайип Эрдоган объявил об отсрочке введения налога до ноября в качестве одной из мер поддержки турбизнеса на фоне пандемии коронавируса.
"Срок введения налога уже подошел, но ясности пока нет. В парламенте подняли вопрос о новой отсрочке его введения, и мы полагаем, что такое решение будет принято. У государства нет шансов получить деньги ни от туроператоров, ни от турагентств, ни от отельеров, ни от самих туристов из-за кризиса в отрасли", - заявил РИА Новости представитель Ассоциации туроператоров Турции (TURSAB).
Как ранее заявил РИА Новости глава федерации отельеров Турции Осман Айык, отдых в Турции незначительно подорожает, если туристов обяжут платить налог на проживание в отелях. По его словам, турецкие отельеры неоднократно высказывали критические замечания по поводу его введения, но к ним не прислушались. Собранные от взимания налога средства будут направлены в бюджет Турции.
Как заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, новый туристический налог непосредственно в гостиницах будут оплачивать только самостоятельные туристы, которые забронируют проживание непосредственно в отеле или через онлайн платформы. Для организованных туристов он будет включен в стоимость пакетного тура. Налог останется практически незаметным для туристов, так как увеличение стоимости на 1% не будет играть значения в условиях, когда у россиян почти нет выбора среди зарубежных направлений, заявил РИА Новости гендиректор сети туристических агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.