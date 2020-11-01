https://ria.ru/20201101/turtsiya-1582494281.html

В Турции ввели налог на проживание в отелях

В Турции ввели налог на проживание в отелях

Налог на проживание в отелях вводится в Турции с 1 ноября, однако на фоне глубокого кризиса, который переживает туризм из-за пандемии коронавируса, в туротрасли РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T00:11

2020-11-01T00:11

2020-11-01T00:25

коронавирус covid-19

туризм

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Налог на проживание в отелях вводится в Турции с 1 ноября, однако на фоне глубокого кризиса, который переживает туризм из-за пандемии коронавируса, в туротрасли страны рассчитывают, что его введение будет вновь отложено.Введение налога изначально предполагалось с 1 апреля 2020 года в размере 1%, с 1 января 2021 года он должен был повысится до 2%. Однако в марте президент Турции Тайип Эрдоган объявил об отсрочке введения налога до ноября в качестве одной из мер поддержки турбизнеса на фоне пандемии коронавируса.Как ранее заявил РИА Новости глава федерации отельеров Турции Осман Айык, отдых в Турции незначительно подорожает, если туристов обяжут платить налог на проживание в отелях. По его словам, турецкие отельеры неоднократно высказывали критические замечания по поводу его введения, но к ним не прислушались. Собранные от взимания налога средства будут направлены в бюджет Турции.Как заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, новый туристический налог непосредственно в гостиницах будут оплачивать только самостоятельные туристы, которые забронируют проживание непосредственно в отеле или через онлайн платформы. Для организованных туристов он будет включен в стоимость пакетного тура. Налог останется практически незаметным для туристов, так как увеличение стоимости на 1% не будет играть значения в условиях, когда у россиян почти нет выбора среди зарубежных направлений, заявил РИА Новости гендиректор сети туристических агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200723/1574764938.html

https://ria.ru/20200824/turtsiya-1576243803.html

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире