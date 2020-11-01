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Туризм
https://ria.ru/20201101/turtsiya-1582494281.html
В Турции ввели налог на проживание в отелях
В Турции ввели налог на проживание в отелях
Налог на проживание в отелях вводится в Турции с 1 ноября, однако на фоне глубокого кризиса, который переживает туризм из-за пандемии коронавируса, в туротрасли РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T00:11
2020-11-01T00:25
коронавирус covid-19
туризм
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Налог на проживание в отелях вводится в Турции с 1 ноября, однако на фоне глубокого кризиса, который переживает туризм из-за пандемии коронавируса, в туротрасли страны рассчитывают, что его введение будет вновь отложено.Введение налога изначально предполагалось с 1 апреля 2020 года в размере 1%, с 1 января 2021 года он должен был повысится до 2%. Однако в марте президент Турции Тайип Эрдоган объявил об отсрочке введения налога до ноября в качестве одной из мер поддержки турбизнеса на фоне пандемии коронавируса.Как ранее заявил РИА Новости глава федерации отельеров Турции Осман Айык, отдых в Турции незначительно подорожает, если туристов обяжут платить налог на проживание в отелях. По его словам, турецкие отельеры неоднократно высказывали критические замечания по поводу его введения, но к ним не прислушались. Собранные от взимания налога средства будут направлены в бюджет Турции.Как заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, новый туристический налог непосредственно в гостиницах будут оплачивать только самостоятельные туристы, которые забронируют проживание непосредственно в отеле или через онлайн платформы. Для организованных туристов он будет включен в стоимость пакетного тура. Налог останется практически незаметным для туристов, так как увеличение стоимости на 1% не будет играть значения в условиях, когда у россиян почти нет выбора среди зарубежных направлений, заявил РИА Новости гендиректор сети туристических агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200723/1574764938.html
https://ria.ru/20200824/turtsiya-1576243803.html
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коронавирус covid-19, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

В Турции ввели налог на проживание в отелях

00:11 01.11.2020 (обновлено: 00:25 01.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтель в Анталье
Отель в Анталье - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Налог на проживание в отелях вводится в Турции с 1 ноября, однако на фоне глубокого кризиса, который переживает туризм из-за пандемии коронавируса, в туротрасли страны рассчитывают, что его введение будет вновь отложено.
Введение налога изначально предполагалось с 1 апреля 2020 года в размере 1%, с 1 января 2021 года он должен был повысится до 2%. Однако в марте президент Турции Тайип Эрдоган объявил об отсрочке введения налога до ноября в качестве одной из мер поддержки турбизнеса на фоне пандемии коронавируса.
"Срок введения налога уже подошел, но ясности пока нет. В парламенте подняли вопрос о новой отсрочке его введения, и мы полагаем, что такое решение будет принято. У государства нет шансов получить деньги ни от туроператоров, ни от турагентств, ни от отельеров, ни от самих туристов из-за кризиса в отрасли", - заявил РИА Новости представитель Ассоциации туроператоров Турции (TURSAB).
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Как ранее заявил РИА Новости глава федерации отельеров Турции Осман Айык, отдых в Турции незначительно подорожает, если туристов обяжут платить налог на проживание в отелях. По его словам, турецкие отельеры неоднократно высказывали критические замечания по поводу его введения, но к ним не прислушались. Собранные от взимания налога средства будут направлены в бюджет Турции.
Как заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, новый туристический налог непосредственно в гостиницах будут оплачивать только самостоятельные туристы, которые забронируют проживание непосредственно в отеле или через онлайн платформы. Для организованных туристов он будет включен в стоимость пакетного тура. Налог останется практически незаметным для туристов, так как увеличение стоимости на 1% не будет играть значения в условиях, когда у россиян почти нет выбора среди зарубежных направлений, заявил РИА Новости гендиректор сети туристических агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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