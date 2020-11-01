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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201101/svyaschennik-1582495354.html
Священник в Лионе стал "жертвой атмосферы ненависти", считают в РПЦ
Священник в Лионе стал "жертвой атмосферы ненависти", считают в РПЦ
Греческий православный священник, на которого напали в субботу во Франции, стал "жертвой атмосферы ненависти", которая возникла в стране после провокационных... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T00:37
2020-11-01T00:37
религия и мировоззрение
религия
московский патриархат
игорь якимчук
элладская православная церковь
кристиан эстрози
новости - религия и мировоззрение
отдел внешних церковных связей московского патриархата
москва
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МОСКВА, 1 ноя – РИА новости. Греческий православный священник, на которого напали в субботу во Франции, стал "жертвой атмосферы ненависти", которая возникла в стране после провокационных действий французский властей в отношении мусульман, заявил РИА Новости секретарь по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.В субботу неизвестный ранил православного греческого священника – настоятеля храма в 7-м округе Лиона. Злоумышленник скрылся с места преступления. Священник, которому 52 года, находится в тяжелом состоянии. События в Лионе произошли спустя два дня после атаки в церкви в храме в Ницце, где погибли три человека."Православный священник в Лионе стал жертвой атмосферы ненависти, спровоцированной неумными действиями французских властей, фактически поощряющих публичное оскорбление религиозных чувств проживающих в стране мусульман", - сказал Якимчук.Он с сожалением отметил, что многие мусульмане "по инерции" продолжают считать христиан вдохновителями таких оскорблений, при том "не делая различий в их конфессиональной принадлежности"."За антиисламскими провокациями стоят атеистические либеральные круги, одинаково неуважительно относящиеся к любым традиционным религиозным ценностям, в том числе, и к христианским", - подчеркнул представитель Русской церкви.Ранее глава Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним назвал нападение на священника во Франции выходящим за рамки логики. По его словам, это "ужас, что религия вооружает руки ослепленных ненавистью террористов".В минувший четверг, когда мусульманский мир отмечал день рождения пророка Мухаммеда, выходец из Туниса зарезал трех человек в церкви Нотр-Дам в Ницце и ранил нескольких. Совершившего атаку быстро задержали, он был ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший повторял "Аллах акбар", что позволяет квалифицировать преступление как теракт.16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее на уроках, где обсуждалась тема свободы слова, Пати демонстрировал карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур "во имя свободы слова". При этом он упомянул, что исламская религия повсюду переживает кризис. После этого на стенах некоторых административных зданий во Франции появились видеопроекции карикатур на пророка Мухаммеда. А в начале сентября Макрон заявил, что в стране существует свобода богохульствовать. Позиция французского президента вызвала остро негативную реакцию в исламском мире, где началась кампания бойкота французских товаров.В субботу Макрон в интервью телеканалу "Аль-Джазира" заявил, что понимает чувства мусульман в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда во французской прессе, но не может повлиять на их авторов, поскольку "правительство не стоит за их публикацией, это исходит от свободных и независимых СМИ".
https://radiosputnik.ria.ru/20201031/lion-1582487998.html
https://ria.ru/20201031/karikatury-1582448194.html
https://ria.ru/20201029/sderzhannost-1582176959.html
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религия, московский патриархат, игорь якимчук, элладская православная церковь, кристиан эстрози, новости - религия и мировоззрение, отдел внешних церковных связей московского патриархата, москва, лион, ницца, справки, в мире

Священник в Лионе стал "жертвой атмосферы ненависти", считают в РПЦ

00:37 01.11.2020
 
© РИА Новости / Сутанта Адитья / Перейти в фотобанкПортрет президента Франции Эммануэля Макрона на асфальте перед мечетью Аль-Джихад в Медане во время акции протеста
Портрет президента Франции Эммануэля Макрона на асфальте перед мечетью Аль-Джихад в Медане во время акции протеста - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Сутанта Адитья
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МОСКВА, 1 ноя – РИА новости. Греческий православный священник, на которого напали в субботу во Франции, стал "жертвой атмосферы ненависти", которая возникла в стране после провокационных действий французский властей в отношении мусульман, заявил РИА Новости секретарь по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.
В субботу неизвестный ранил православного греческого священника – настоятеля храма в 7-м округе Лиона. Злоумышленник скрылся с места преступления. Священник, которому 52 года, находится в тяжелом состоянии. События в Лионе произошли спустя два дня после атаки в церкви в храме в Ницце, где погибли три человека.
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"Православный священник в Лионе стал жертвой атмосферы ненависти, спровоцированной неумными действиями французских властей, фактически поощряющих публичное оскорбление религиозных чувств проживающих в стране мусульман", - сказал Якимчук.
Он с сожалением отметил, что многие мусульмане "по инерции" продолжают считать христиан вдохновителями таких оскорблений, при том "не делая различий в их конфессиональной принадлежности".
"За антиисламскими провокациями стоят атеистические либеральные круги, одинаково неуважительно относящиеся к любым традиционным религиозным ценностям, в том числе, и к христианским", - подчеркнул представитель Русской церкви.
Ранее глава Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним назвал нападение на священника во Франции выходящим за рамки логики. По его словам, это "ужас, что религия вооружает руки ослепленных ненавистью террористов".
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В субботу Макрон в интервью телеканалу "Аль-Джазира" заявил, что понимает чувства мусульман в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда во французской прессе, но не может повлиять на их авторов, поскольку "правительство не стоит за их публикацией, это исходит от свободных и независимых СМИ".
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