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После пожара в шахте в Коми разыскивают двух горняков
После пожара в шахте в Коми разыскивают двух горняков
Двух человек ищут после возгорания на шахте "Яреганефть" в Коми, остальные горняки подняты на поверхность, сообщила РИА Новости в воскресенье представитель... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T22:45
2020-11-01T22:45
республика коми
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Двух человек ищут после возгорания на шахте "Яреганефть" в Коми, остальные горняки подняты на поверхность, сообщила РИА Новости в воскресенье представитель республиканского управления МЧС."По оперативной информации, местонахождение двух человек устанавливается. Остальные выведены на поверхность", - сказала собеседница агентства.Ранее республиканское ГУМЧС сообщало о пожаре в уклонном блоке №3 нефтешахты №1 НШУ "Яреганефть" МОГО "Ухта". На аварийном участке находилось 82 человека.
https://ria.ru/20200815/1575831129.html
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республика коми, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

После пожара в шахте в Коми разыскивают двух горняков

22:45 01.11.2020
 
© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС во время ликвидации пожара на шахте Яреганефть
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на шахте Яреганефть - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© Фото : МЧС РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Двух человек ищут после возгорания на шахте "Яреганефть" в Коми, остальные горняки подняты на поверхность, сообщила РИА Новости в воскресенье представитель республиканского управления МЧС.
"По оперативной информации, местонахождение двух человек устанавливается. Остальные выведены на поверхность", - сказала собеседница агентства.
На поверхности шахты Воргашорская АО Воркутауголь произошло обрушение галереи (перехода) между зданиями - РИА Новости, 1920, 15.08.2020
15 августа, 16:41
ЧП на шахтах в России в 2019-2020 годах
Ранее республиканское ГУМЧС сообщало о пожаре в уклонном блоке №3 нефтешахты №1 НШУ "Яреганефть" МОГО "Ухта". На аварийном участке находилось 82 человека.
 
Республика КомиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
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