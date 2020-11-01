https://ria.ru/20201101/sedokova-1582518298.html
Певица Анна Седокова раскрыла свой доход за месяц
Певица Анна Седокова раскрыла свой доход за месяц
Певица Анна Седокова в Instagram назвала сумму своего гонорара в месяц, отвечая на вопрос поклонника. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T11:02
2020-11-01T11:02
2020-11-01T11:20
анна седокова
шоу-бизнес
общество
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Певица Анна Седокова в Instagram назвала сумму своего гонорара в месяц, отвечая на вопрос поклонника.Так, один из подписчиков спросил у нее, стоит ли мужчине, зарабатывающему 50 тысяч рублей, пытаться добиться внимания такой женщины, как она."А вы уверены, что вам нужна женщина, которая зарабатывает 5000000?" — написала Седокова в сторис.Она предположила, что мужчина в такой ситуации будет чувствовать себя некомфортно.
https://ria.ru/20200919/sedokova-1577482856.html
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна седокова, шоу-бизнес, общество