Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201101/sedokova-1582518298.html
Певица Анна Седокова раскрыла свой доход за месяц
Певица Анна Седокова раскрыла свой доход за месяц
Певица Анна Седокова в Instagram назвала сумму своего гонорара в месяц, отвечая на вопрос поклонника. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T11:02
2020-11-01T11:20
анна седокова
шоу-бизнес
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/94026/39/940263940_0:193:1714:1157_1400x0_80_0_0_850482fc03efa96f1f92748b7d0a1501.jpg
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Певица Анна Седокова в Instagram назвала сумму своего гонорара в месяц, отвечая на вопрос поклонника.Так, один из подписчиков спросил у нее, стоит ли мужчине, зарабатывающему 50 тысяч рублей, пытаться добиться внимания такой женщины, как она."А вы уверены, что вам нужна женщина, которая зарабатывает 5000000?" — написала Седокова в сторис.Она предположила, что мужчина в такой ситуации будет чувствовать себя некомфортно.
https://ria.ru/20200919/sedokova-1577482856.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/94026/39/940263940_0:32:1714:1318_1400x0_80_0_0_1566129f89898769cdd2d32b5f672bc0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анна седокова, шоу-бизнес, общество

Певица Анна Седокова раскрыла свой доход за месяц

11:02 01.11.2020 (обновлено: 11:20 01.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевица Анна Седокова
Певица Анна Седокова - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Певица Анна Седокова в Instagram назвала сумму своего гонорара в месяц, отвечая на вопрос поклонника.
Так, один из подписчиков спросил у нее, стоит ли мужчине, зарабатывающему 50 тысяч рублей, пытаться добиться внимания такой женщины, как она.
"А вы уверены, что вам нужна женщина, которая зарабатывает 5000000?" — написала Седокова в сторис.
Она предположила, что мужчина в такой ситуации будет чувствовать себя некомфортно.
Певица Анна Седокова - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 15:22Культура
Анна Седокова "тайно" вышла замуж в третий раз
 
Анна СедоковаШоу-бизнесОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Ученые оценили опасность новой смертельной болезни
00:59Названа возможная причина возгорания на нефтешахте в Коми
00:46Санду сократила отставание от Додона на выборах президента Молдавии
00:41Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 73
00:17В России ввели новые требования к автомобилям из ЕАЭС
00:14В Москве стартует эксперимент по снижению цены на проезд в метро
00:12Прошедший октябрь стал самым теплым в Москве за всю историю наблюдения
00:10Вильфанд пообещал продолжение "золотой осени"
00:07В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом
00:05Россиян ждет короткая рабочая неделя
00:03В Берлине начнут ездить бесплатные электробусы без водителей
23:39Советник Трампа извинился за интервью RT
23:14В сенате США обвинили сына Байдена в коррупции "промышленного масштаба"
23:10Додон лидирует на выборах президента Молдавии
23:03Эрдоган предложил приравнять исламофобию к антисемитизму
22:45После пожара в шахте в Коми разыскивают двух горняков
22:43Польша попросила "Газпром" снизить цену на газ
22:37В Карабахе заявили о новом авиаударе по городу Мартуни
21:46Избиение волгоградца после конфликта в родительском чате попало на видео
21:27Верховный муфтий России назвал вражду из-за карикатур неугодной Богу
Лента новостейМолния