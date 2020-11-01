https://ria.ru/20201101/saakashvili-1582499753.html

Саакашвили призвал объявить массовую мобилизацию оппозиционеров

Саакашвили призвал объявить массовую мобилизацию оппозиционеров

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что утром в воскресение должна быть объявлена массовая мобилизация оппозиции. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T02:23

2020-11-01T02:23

2020-11-01T02:23

парламентские выборы в грузии — 2020

михаил саакашвили

грузия

в мире

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что утром в воскресение должна быть объявлена массовая мобилизация оппозиции.Согласно результатам exit poll, проведенного по заказу телекомпании "Формула ТВ", у правящей партия "Грузинская мечта" 46% голосов; по данным экзитпола ТВ "Мтавари архи" - 41%; ТВ "Рустави 2" - 52,26%; ТВ "Имеди" - 55%.В Грузии в субботу прошли парламентские выборы по новой, смешанной избирательной системе: из 150 депутатских мест 120 изберут по партийным спискам, а 30 - по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий - 1%, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно формировать правительство сможет партия, которая получит более 40% голосов избирателей. Борьбу за депутатские кресла вели 48 партий и два политических блока. Основными конкурентами являются правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционная сила бывшего президента Саакашвили "Единое национальное движение", выступающая на выборах в составе блока объединенной оппозиции "Сила в единстве".Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.

https://ria.ru/20201101/saakashvili-1582496592.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламентские выборы в грузии — 2020, михаил саакашвили, грузия, в мире