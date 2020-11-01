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Саакашвили призвал объявить массовую мобилизацию оппозиционеров
Саакашвили призвал объявить массовую мобилизацию оппозиционеров
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что утром в воскресение должна быть объявлена массовая мобилизация оппозиции. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T02:23
2020-11-01T02:23
парламентские выборы в грузии — 2020
михаил саакашвили
грузия
в мире
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что утром в воскресение должна быть объявлена массовая мобилизация оппозиции.Согласно результатам exit poll, проведенного по заказу телекомпании "Формула ТВ", у правящей партия "Грузинская мечта" 46% голосов; по данным экзитпола ТВ "Мтавари архи" - 41%; ТВ "Рустави 2" - 52,26%; ТВ "Имеди" - 55%.В Грузии в субботу прошли парламентские выборы по новой, смешанной избирательной системе: из 150 депутатских мест 120 изберут по партийным спискам, а 30 - по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий - 1%, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно формировать правительство сможет партия, которая получит более 40% голосов избирателей. Борьбу за депутатские кресла вели 48 партий и два политических блока. Основными конкурентами являются правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционная сила бывшего президента Саакашвили "Единое национальное движение", выступающая на выборах в составе блока объединенной оппозиции "Сила в единстве".Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.
https://ria.ru/20201101/saakashvili-1582496592.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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парламентские выборы в грузии — 2020, михаил саакашвили, грузия, в мире

Саакашвили призвал объявить массовую мобилизацию оппозиционеров

02:23 01.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что утром в воскресение должна быть объявлена массовая мобилизация оппозиции.

"Утром объявим массовую мобилизацию... Обращаюсь ко всем представителям оппозиционных партий, неважно, какие вы получили результаты, сейчас не время конкуренции, голос каждого из вас должен быть защищен", - заявил Саакашвили в эфире телеканалу "Мтавари Архи".

Согласно результатам exit poll, проведенного по заказу телекомпании "Формула ТВ", у правящей партия "Грузинская мечта" 46% голосов; по данным экзитпола ТВ "Мтавари архи" - 41%; ТВ "Рустави 2" - 52,26%; ТВ "Имеди" - 55%.
В Грузии в субботу прошли парламентские выборы по новой, смешанной избирательной системе: из 150 депутатских мест 120 изберут по партийным спискам, а 30 - по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий - 1%, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно формировать правительство сможет партия, которая получит более 40% голосов избирателей. Борьбу за депутатские кресла вели 48 партий и два политических блока. Основными конкурентами являются правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционная сила бывшего президента Саакашвили "Единое национальное движение", выступающая на выборах в составе блока объединенной оппозиции "Сила в единстве".
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.
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Саакашвили рассказал, на чем должна сосредоточиться грузинская оппозиция
 
Парламентские выборы в Грузии — 2020Михаил СаакашвилиГрузияВ мире
 
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