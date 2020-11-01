https://ria.ru/20201101/saakashvili-1582496592.html

Саакашвили рассказал, на чем должна сосредоточиться грузинская оппозиция

Саакашвили рассказал, на чем должна сосредоточиться грузинская оппозиция

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что главное, на чем должна сосредоточиться оппозиция сейчас - это создание правительства и коалиции против... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T00:55

2020-11-01T00:55

2020-11-01T00:55

парламентские выборы в грузии — 2020

михаил саакашвили

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что главное, на чем должна сосредоточиться оппозиция сейчас - это создание правительства и коалиции против лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" ранее выдвинула кандидатуру Саакашвили на должность премьера в случае победы на парламентских выборах. Саакашвили заявлял, что он готов занять должность главы правительства всего на два года, чтобы поставить Грузию на путь развития. Однако во время эфира телекомпании "Мтавари архи" Саакашвили сказал, что не заинтересован в должности премьер-министра Грузии.По данным исследований exit poll разных телекомпаний, "Грузинская мечта" набирает от 41% до 55%, а оппозиционная сила бывшего президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", выступающая на выборах в составе блока объединенной оппозиции "Сила в единстве", от 23% до 33%.В Грузии в субботу прошли парламентские выборы по новой, смешанной избирательной системе: из 150 депутатских мест 120 изберут по партийным спискам, а 30 - по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий - 1%, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно формировать правительство сможет партия, которая получит более 40% голосов избирателей. Борьбу за депутатские кресла вели 48 партий и два политических блока. Основными конкурентами являются правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционная сила бывшего президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", выступающая на выборах в составе блока объединенной оппозиции "Сила в единстве".

https://ria.ru/20201031/gruziya-1582451808.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламентские выборы в грузии — 2020, михаил саакашвили, грузия, в мире