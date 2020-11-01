Саакашвили рассказал, на чем должна сосредоточиться грузинская оппозиция
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили на Дне независимости Украины
ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что главное, на чем должна сосредоточиться оппозиция сейчас - это создание правительства и коалиции против лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.
Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" ранее выдвинула кандидатуру Саакашвили на должность премьера в случае победы на парламентских выборах. Саакашвили заявлял, что он готов занять должность главы правительства всего на два года, чтобы поставить Грузию на путь развития. Однако во время эфира телекомпании "Мтавари архи" Саакашвили сказал, что не заинтересован в должности премьер-министра Грузии.
"Меня не интересует то, какую я буду занимать позицию. Главное, на чем мы сейчас должны сфокусировать свое внимание - это на создании правительства, действующего в интересах народа. Мы должны создать коалицию оппозиционных сил, чтобы выступить против олигарха (главного оппонента Саакашвили Бидзины Иванишвили - ред.)", - заявил Саакашвили.
По данным исследований exit poll разных телекомпаний, "Грузинская мечта" набирает от 41% до 55%, а оппозиционная сила бывшего президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", выступающая на выборах в составе блока объединенной оппозиции "Сила в единстве", от 23% до 33%.
В Грузии в субботу прошли парламентские выборы по новой, смешанной избирательной системе: из 150 депутатских мест 120 изберут по партийным спискам, а 30 - по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий - 1%, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно формировать правительство сможет партия, которая получит более 40% голосов избирателей. Борьбу за депутатские кресла вели 48 партий и два политических блока. Основными конкурентами являются правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционная сила бывшего президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", выступающая на выборах в составе блока объединенной оппозиции "Сила в единстве".