https://ria.ru/20201101/pozhary-1582426963.html

Природные пожары будут выявлять из космоса

Природные пожары будут выявлять из космоса

Космический мониторинг стал одним из значимых инструментов выявления природных пожаров. В России эта система постоянно совершенствуется, в частности ведется... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T08:00

2020-11-01T08:00

2020-11-01T10:18

хорошие новости

хорошие новости

виктор яцуценко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Космический мониторинг стал одним из значимых инструментов выявления природных пожаров. В России эта система постоянно совершенствуется, в частности ведется цифровизация процессов, которая позволит пожарным службам получать информацию как можно быстрее.Для этого прорабатывается механизм автоматической обработки космических снимков — без участия специалистов. Такая автоматизация в несколько раз сократит время передачи информации о пожаре ответственным службам, говорится в сообщении на сайте МЧС России.МЧС получает информацию о термических аномалиях на всей территории России со спутниковых систем до четырех раз в сутки. В будущем это будет происходить еще чаще благодаря тому, что увеличится количество космических аппаратов и будет применяться технология автоматической обработки снимков.Эту информацию с помощью мобильного приложения "Термические точки" получают высшие должностные лица регионов России, органов местного самоуправления и собственников территорий, которые принимают меры для тушения пожаров. В каждом случае определяются координаты термоточки, ее площадь и удаленность от населенных пунктов."В этом году с помощью мобильного сервиса доведена информация более чем о 151 тысяче термоточек, из которых свыше 46 тысяч находились в опасной близости от населенных пунктов", — подчеркнул заместитель министра МЧС России Виктор Яцуценко.

https://realty.ria.ru/20200615/1572932207.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, виктор яцуценко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)