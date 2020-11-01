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Природные пожары будут выявлять из космоса
Природные пожары будут выявлять из космоса
Космический мониторинг стал одним из значимых инструментов выявления природных пожаров. В России эта система постоянно совершенствуется, в частности ведется... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T08:00
2020-11-01T10:18
хорошие новости
хорошие новости
виктор яцуценко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Космический мониторинг стал одним из значимых инструментов выявления природных пожаров. В России эта система постоянно совершенствуется, в частности ведется цифровизация процессов, которая позволит пожарным службам получать информацию как можно быстрее.Для этого прорабатывается механизм автоматической обработки космических снимков — без участия специалистов. Такая автоматизация в несколько раз сократит время передачи информации о пожаре ответственным службам, говорится в сообщении на сайте МЧС России.МЧС получает информацию о термических аномалиях на всей территории России со спутниковых систем до четырех раз в сутки. В будущем это будет происходить еще чаще благодаря тому, что увеличится количество космических аппаратов и будет применяться технология автоматической обработки снимков.Эту информацию с помощью мобильного приложения "Термические точки" получают высшие должностные лица регионов России, органов местного самоуправления и собственников территорий, которые принимают меры для тушения пожаров. В каждом случае определяются координаты термоточки, ее площадь и удаленность от населенных пунктов."В этом году с помощью мобильного сервиса доведена информация более чем о 151 тысяче термоточек, из которых свыше 46 тысяч находились в опасной близости от населенных пунктов", — подчеркнул заместитель министра МЧС России Виктор Яцуценко.
https://realty.ria.ru/20200615/1572932207.html
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хорошие новости, виктор яцуценко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

Природные пожары будут выявлять из космоса

08:00 01.11.2020 (обновлено: 10:18 01.11.2020)
 
© РИА Новости / Роскосмос Космический снимок распространения лесных пожаров в Республике Саха (Якутия)
 Космический снимок распространения лесных пожаров в Республике Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Роскосмос
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Космический мониторинг стал одним из значимых инструментов выявления природных пожаров. В России эта система постоянно совершенствуется, в частности ведется цифровизация процессов, которая позволит пожарным службам получать информацию как можно быстрее.
Для этого прорабатывается механизм автоматической обработки космических снимков — без участия специалистов. Такая автоматизация в несколько раз сократит время передачи информации о пожаре ответственным службам, говорится в сообщении на сайте МЧС России.
МЧС получает информацию о термических аномалиях на всей территории России со спутниковых систем до четырех раз в сутки. В будущем это будет происходить еще чаще благодаря тому, что увеличится количество космических аппаратов и будет применяться технология автоматической обработки снимков.
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Эту информацию с помощью мобильного приложения "Термические точки" получают высшие должностные лица регионов России, органов местного самоуправления и собственников территорий, которые принимают меры для тушения пожаров. В каждом случае определяются координаты термоточки, ее площадь и удаленность от населенных пунктов.
"В этом году с помощью мобильного сервиса доведена информация более чем о 151 тысяче термоточек, из которых свыше 46 тысяч находились в опасной близости от населенных пунктов", — подчеркнул заместитель министра МЧС России Виктор Яцуценко.
 
Хорошие новостиХорошие новостиВиктор ЯцуценкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
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