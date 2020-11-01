https://ria.ru/20201101/postradavshie-1582543052.html
В СК рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в гаражах в Мытищах
В СК рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в гаражах в Мытищах
Один пострадавший при взрыве в гаражном кооперативе в Мытищах получил царапину брови, второй не обращался для госпитализации, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T16:00
2020-11-01T16:00
2020-11-01T16:00
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Один пострадавший при взрыве в гаражном кооперативе в Мытищах получил царапину брови, второй не обращался для госпитализации, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.Ранее подмосковная прокуратура сообщила, что один человек погиб, есть пострадавшие в результате взрыва газовоздушной смеси в гаражном кооперативе в Мытищах, ведомство начало проверку. МЧС России позднее указало, что из-под завалов спасен один человек, его передали медикам."Один рабочий шиномонтажа погиб. Один пострадавший получил царапину брови. Второй пострадавший - пешеход, взрывной волной отбросило в сторону, но травм нет и не обращался для госпитализации", - сказала Врадий.Также Врадий добавила, что, со слов хозяина шиномонтажа, все документы на работу у него имеются."Документы проверяет следователь", - отметила она.
https://ria.ru/20201101/vzryv-1582529993.html
московская область (подмосковье)
мытищи
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры с места взрыва в гаражном кооперативе в Мытищах
Один человек погиб, по предварительным данным, двое пострадали при взрыве газа в гаражном кооперативе в Мытищах. Видео подмосковного МЧС.
2020-11-01T16:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), мытищи, происшествия