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В СК рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в гаражах в Мытищах
В СК рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в гаражах в Мытищах
Один пострадавший при взрыве в гаражном кооперативе в Мытищах получил царапину брови, второй не обращался для госпитализации, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T16:00
2020-11-01T16:00
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Один пострадавший при взрыве в гаражном кооперативе в Мытищах получил царапину брови, второй не обращался для госпитализации, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.Ранее подмосковная прокуратура сообщила, что один человек погиб, есть пострадавшие в результате взрыва газовоздушной смеси в гаражном кооперативе в Мытищах, ведомство начало проверку. МЧС России позднее указало, что из-под завалов спасен один человек, его передали медикам."Один рабочий шиномонтажа погиб. Один пострадавший получил царапину брови. Второй пострадавший - пешеход, взрывной волной отбросило в сторону, но травм нет и не обращался для госпитализации", - сказала Врадий.Также Врадий добавила, что, со слов хозяина шиномонтажа, все документы на работу у него имеются."Документы проверяет следователь", - отметила она.
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московская область (подмосковье)
мытищи
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Кадры с места взрыва в гаражном кооперативе в Мытищах
Один человек погиб, по предварительным данным, двое пострадали при взрыве газа в гаражном кооперативе в Мытищах. Видео подмосковного МЧС.
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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), мытищи, происшествия

В СК рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в гаражах в Мытищах

16:00 01.11.2020
 
© Фото : МЧС РоссииНа месте взрыва в гаражном кооперативе в Мытищах
На месте взрыва в гаражном кооперативе в Мытищах - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© Фото : МЧС России
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Один пострадавший при взрыве в гаражном кооперативе в Мытищах получил царапину брови, второй не обращался для госпитализации, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
Ранее подмосковная прокуратура сообщила, что один человек погиб, есть пострадавшие в результате взрыва газовоздушной смеси в гаражном кооперативе в Мытищах, ведомство начало проверку. МЧС России позднее указало, что из-под завалов спасен один человек, его передали медикам.
На месте взрыва в гаражном кооперативе в Мытищах - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
Вчера, 13:19
Одного человека спасли из-под завалов после взрыва в гараже в Мытищах
"Один рабочий шиномонтажа погиб. Один пострадавший получил царапину брови. Второй пострадавший - пешеход, взрывной волной отбросило в сторону, но травм нет и не обращался для госпитализации", - сказала Врадий.
Также Врадий добавила, что, со слов хозяина шиномонтажа, все документы на работу у него имеются.
"Документы проверяет следователь", - отметила она.
 
Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)МытищиПроисшествия
 
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