https://ria.ru/20201101/postradavshie-1582543052.html

В СК рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в гаражах в Мытищах

В СК рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в гаражах в Мытищах

Один пострадавший при взрыве в гаражном кооперативе в Мытищах получил царапину брови, второй не обращался для госпитализации, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T16:00

2020-11-01T16:00

2020-11-01T16:00

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

мытищи

происшествия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Один пострадавший при взрыве в гаражном кооперативе в Мытищах получил царапину брови, второй не обращался для госпитализации, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.Ранее подмосковная прокуратура сообщила, что один человек погиб, есть пострадавшие в результате взрыва газовоздушной смеси в гаражном кооперативе в Мытищах, ведомство начало проверку. МЧС России позднее указало, что из-под завалов спасен один человек, его передали медикам."Один рабочий шиномонтажа погиб. Один пострадавший получил царапину брови. Второй пострадавший - пешеход, взрывной волной отбросило в сторону, но травм нет и не обращался для госпитализации", - сказала Врадий.Также Врадий добавила, что, со слов хозяина шиномонтажа, все документы на работу у него имеются."Документы проверяет следователь", - отметила она.

https://ria.ru/20201101/vzryv-1582529993.html

московская область (подмосковье)

мытищи

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места взрыва в гаражном кооперативе в Мытищах Один человек погиб, по предварительным данным, двое пострадали при взрыве газа в гаражном кооперативе в Мытищах. Видео подмосковного МЧС. 2020-11-01T16:00 true PT0M19S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), мытищи, происшествия