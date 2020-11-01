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В Мытищах из-под завалов извлекли тело погибшего при взрыве в гаражах
В Мытищах из-под завалов извлекли тело погибшего при взрыве в гаражах
Тело погибшего при взрыве в гаражах в подмосковных Мытищах извлечено из-под завалов, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T17:00
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московская область (подмосковье)
мытищи
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Тело погибшего при взрыве в гаражах в подмосковных Мытищах извлечено из-под завалов, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС."Тело извлечено из-под завалов. Личность устанавливается. Проводятся следственные мероприятия", - сказал собеседник агентства.Ранее подмосковная прокуратура сообщила, что один человек погиб, есть пострадавшие в результате взрыва газовоздушной смеси в гаражном кооперативе в Мытищах, ведомство начало проверку. МЧС России позднее указало, что из-под завалов спасен один человек, его передали медикам.
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московская область (подмосковье)
мытищи
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гу мчс, московская область (подмосковье), мытищи, происшествия

В Мытищах из-под завалов извлекли тело погибшего при взрыве в гаражах

17:00 01.11.2020 (обновлено: 17:01 01.11.2020)
 
© Фото : МЧС РоссииНа месте взрыва в гаражном кооперативе в Мытищах
На месте взрыва в гаражном кооперативе в Мытищах - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© Фото : МЧС России
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Тело погибшего при взрыве в гаражах в подмосковных Мытищах извлечено из-под завалов, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
"Тело извлечено из-под завалов. Личность устанавливается. Проводятся следственные мероприятия", - сказал собеседник агентства.
На месте взрыва в гаражном кооперативе в Мытищах - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
Вчера, 13:32
СК назвал возможную причину взрыва в гаражах в Мытищах
Ранее подмосковная прокуратура сообщила, что один человек погиб, есть пострадавшие в результате взрыва газовоздушной смеси в гаражном кооперативе в Мытищах, ведомство начало проверку. МЧС России позднее указало, что из-под завалов спасен один человек, его передали медикам.
 
ГУ МЧСМосковская область (Подмосковье)МытищиПроисшествия
 
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