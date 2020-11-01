https://ria.ru/20201101/pogibshiy-1582549684.html
В Мытищах из-под завалов извлекли тело погибшего при взрыве в гаражах
В Мытищах из-под завалов извлекли тело погибшего при взрыве в гаражах
Тело погибшего при взрыве в гаражах в подмосковных Мытищах извлечено из-под завалов, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T17:00
2020-11-01T17:00
2020-11-01T17:01
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московская область (подмосковье)
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Тело погибшего при взрыве в гаражах в подмосковных Мытищах извлечено из-под завалов, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС."Тело извлечено из-под завалов. Личность устанавливается. Проводятся следственные мероприятия", - сказал собеседник агентства.Ранее подмосковная прокуратура сообщила, что один человек погиб, есть пострадавшие в результате взрыва газовоздушной смеси в гаражном кооперативе в Мытищах, ведомство начало проверку. МЧС России позднее указало, что из-под завалов спасен один человек, его передали медикам.
https://ria.ru/20201101/vzryv-1582531271.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гу мчс, московская область (подмосковье), мытищи, происшествия