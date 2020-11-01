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Два человека погибли при нападении вооруженного мужчины в Квебеке
Два человека погибли при нападении вооруженного мужчины в Квебеке
Два человека погибли и пятеро пострадали после нападения вооруженного мужчины в Квебеке. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T08:36
2020-11-01T08:36
2020-11-01T12:53
квебек (провинция)
в мире
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Два человека погибли и пятеро пострадали после нападения вооруженного мужчины в Квебеке.По данным телеканала CBC, инцидент произошел у здания парламента. Отмечается, что нападение совершил мужчина в "средневековой одежде". При себе у него было холодное оружие.Полицейские задержали подозреваемого, его доставили в госпиталь. Как сообщила радиостанция Radio Canada, задержанному около 25 лет. "Мы по-прежнему просим граждан оставаться дома, закрыть двери, потому что расследование все еще продолжается", — написали представители квебекской полиции в Twitter.Сотрудники правоохранительных органов также обнаружили машину подозреваемого рядом с одним из отелей. В салоне авто нашли канистры с топливом и холодное оружие.
квебек (провинция)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
квебек (провинция), в мире
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Два человека погибли и пятеро пострадали после нападения вооруженного мужчины в Квебеке.
По данным телеканала CBC
, инцидент произошел у здания парламента.
Отмечается, что нападение совершил мужчина в "средневековой одежде". При себе у него было холодное оружие.
Полицейские задержали подозреваемого, его доставили в госпиталь. Как сообщила радиостанция Radio Canada, задержанному около 25 лет.
"Мы по-прежнему просим граждан оставаться дома, закрыть двери, потому что расследование все еще продолжается", — написали представители квебекской полиции в Twitter
.
Сотрудники правоохранительных органов также обнаружили машину подозреваемого рядом с одним из отелей. В салоне авто нашли канистры с топливом и холодное оружие.