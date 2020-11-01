https://ria.ru/20201101/mothers-instinct-1582227131.html

СМИ: Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн сыграют домохозяек в новом триллере

СМИ: Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн сыграют домохозяек в новом триллере

СМИ узнали, Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн снимутся в психологическом триллере "Материнский инстинкт" (Mothers’ Instinct). Руководить проектом будет бельгийский РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T02:42

2020-11-01T02:42

2020-11-01T02:42

культура

кино и сериалы

новости культуры

энн хэтэуэй

джессика честейн

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. СМИ узнали, Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн снимутся в психологическом триллере "Материнский инстинкт" (Mothers’ Instinct). Руководить проектом будет бельгийский режиссер Оливье Массе-Депасс, сообщает Deadline. В предстоящем фильме действие развернется в 1960-е годы. Лучшие подруги домохозяйки Элис (Честейн) и Селин (Хэтэуэй) ведут идиллический образ жизни: они обе удачно вышли замуж и родили сыновей. Однако их практически сестринские отношения внезапно портятся после того, как в аварии погибает сын одной из них. Триллер станет римейком одноименного бельгийского фильма 2018 года, который получил рекордные девять премий "Магритта". Ее присуждает Академия Андре Дельво за достижения в бельгийской киноиндустрии. Остальные подробности, в том числе о дате выхода, пока не известны.

https://ria.ru/20201029/dion-1581903690.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, энн хэтэуэй, джессика честейн