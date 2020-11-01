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https://ria.ru/20201101/mothers-instinct-1582227131.html
СМИ: Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн сыграют домохозяек в новом триллере
СМИ: Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн сыграют домохозяек в новом триллере
СМИ узнали, Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн снимутся в психологическом триллере "Материнский инстинкт" (Mothers’ Instinct). Руководить проектом будет бельгийский РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T02:42
2020-11-01T02:42
культура
кино и сериалы
новости культуры
энн хэтэуэй
джессика честейн
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. СМИ узнали, Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн снимутся в психологическом триллере "Материнский инстинкт" (Mothers’ Instinct). Руководить проектом будет бельгийский режиссер Оливье Массе-Депасс, сообщает Deadline. В предстоящем фильме действие развернется в 1960-е годы. Лучшие подруги домохозяйки Элис (Честейн) и Селин (Хэтэуэй) ведут идиллический образ жизни: они обе удачно вышли замуж и родили сыновей. Однако их практически сестринские отношения внезапно портятся после того, как в аварии погибает сын одной из них. Триллер станет римейком одноименного бельгийского фильма 2018 года, который получил рекордные девять премий "Магритта". Ее присуждает Академия Андре Дельво за достижения в бельгийской киноиндустрии. Остальные подробности, в том числе о дате выхода, пока не известны.
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кино и сериалы, новости культуры, энн хэтэуэй, джессика честейн

СМИ: Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн сыграют домохозяек в новом триллере

02:42 01.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, AP/Invision/Evan AgostiniАктрисы Джессика Честейн и Энн Хэтэуэй
Актрисы Джессика Честейн и Энн Хэтэуэй - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, AP/Invision/Evan Agostini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. СМИ узнали, Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн снимутся в психологическом триллере "Материнский инстинкт" (Mothers’ Instinct). Руководить проектом будет бельгийский режиссер Оливье Массе-Депасс, сообщает Deadline.
В предстоящем фильме действие развернется в 1960-е годы. Лучшие подруги домохозяйки Элис (Честейн) и Селин (Хэтэуэй) ведут идиллический образ жизни: они обе удачно вышли замуж и родили сыновей. Однако их практически сестринские отношения внезапно портятся после того, как в аварии погибает сын одной из них.
"Чтобы передать всю сложность этих ролей, нужны актеры уровня Джессики и Анны. Отношения между матерью и ребенком – самая сильная связь между двумя людьми. Когда связь разрывается, это ставит под сомнение общепринятую мораль и даже здравомыслие", – прокомментировал Массе-Депасс.
Триллер станет римейком одноименного бельгийского фильма 2018 года, который получил рекордные девять премий "Магритта". Ее присуждает Академия Андре Дельво за достижения в бельгийской киноиндустрии.
Остальные подробности, в том числе о дате выхода, пока не известны.
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